ZUS rozpoczął wysyłkę listów z wysokością hipotetycznej emerytury

Każdy kto odłożył choćby przysłowiowy 1 grosz na koncie emerytalnym w ZUS otrzyma wkrótce Informację o Stanie Konta Ubezpieczonego (IOSKU). Warto do niej zajrzeć, by sprawdzić zgromadzone składki i wyliczoną hipotetyczną emeryturę.

ZUS zgodnie z ustawą rozpoczął wysyłkę blisko 19 mln Informacji o Stanie Konta Ubezpieczonego. Na Pomorzu otrzyma ją milion trzysta tysięcy osób. Ostatni z nich do końca sierpnia.

IOSKU to dokładny opis stanu konta emerytalnego na 31 grudnia 2018 r. Otrzymają ją osoby na których konto trafiła przynajmniej jedna składka. Informacja zawiera sumę wszystkich zwaloryzowanych składek i kapitału początkowego, a także wskazanie ile składek zgromadzonych jest na subkoncie w ZUS. Jeżeli osoby, które pracowały przez 1999 r. znajdą tam informację, że kapitał początkowy to 0 zł, powinny jak najszybciej wystąpić o jego ustalenie. Ma on bowiem znaczący wpływ na wysokość świadczenia.

W IOSKU wskazano także składki, które wpłynęły na konto w 2018 roku. Wyszczególniony jest miesiąc, kwota i kto je opłacił. Dzięki tej informacji można sprawdzić, czy na koncie są odprowadzone składki od wszystkich umów o pracę, czy zlecenia. Jeżeli kwoty składek należnych i wpłaconych różnią się od siebie, to znaczy, że pracodawca nie wpłacił do ZUS tyle, ile powinien. Członkowie OFE dowiedzą się ile ich składek trafiło do otwartego funduszu emerytalnego.

Osoby, które mają 35 i więcej lat dzięki IOSKU poznają wysokości swojej hipotetycznej emerytury w dwóch wariantach: gdyby już do emerytury nie pracowały, a tylko bazowały na składkach dotychczas zebranych oraz gdyby nadal pracowały i odprowadzały składki w średniej wysokości dotychczasowych wpłat. Dodatkowe dwa warianty przy tych samych założeniach, uwzględniają także składki z subkonta w ZUS. Prognozowane wyliczenia mają charakter orientacyjny i nie uwzględniają takich zmiennych jak wzrost zarobków, który następuje wraz z rozwojem kariery zawodowej.

W IOSKU, obok kwot i obliczeń jest także informacja, jakie korzyści daje opłacanie składek i na jakie świadczenia można liczyć już teraz. Chodzi tu o zasiłki chorobowy, macierzyński, opiekuńczy wyrównawczy, czy renty.

Cała Informacja pisana jest przystępnym językiem. Zawiera też instrukcję jak czytać poszczególne pozycje.

Klienci, którzy korzystają z Platformy Usług Elektronicznych ZUS nie dostaną IOSKU. Te prawie 2,5 mln osób ma dostęp do danych zawartych w piśmie przez cały czas on- line.