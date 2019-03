Emerytura matczyna 2019 - pytania i odpowiedzi

W mediach społecznościowych Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zebrało pytania dot. Mama 4+.

Czy Mama 4+ będzie wolne od zajęcia komorniczego?

Nie, w przypadku rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego będą miały zastosowanie przepisy analogiczne jak w przypadku osób pobierających emerytury i renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Oznacza to, że w przypadku zajęcia komorniczego, osobie pobierającej rodzicielskie świadczenie uzupełniające pozostanie kwota wolna, w wysokości określonej w ustawie

Wychowałam czwórkę dzieci, jednocześnie prowadziłam gospodarstwo rolne. Czy przysługuje mi świadczenie Mama 4+ z KRUS?

Proszę zgłosić wniosek o rodzicielskie świadczenie uzupełniające do oddziału KRUS, jeśli ukończyła Pani wiek co najmniej 60 lat i nie ma Pani prawa do emerytury rolniczej. Wniosek Pani zostanie rozpatrzony w drodze decyzji administracyjnej przez Prezesa KRUS.

Jak udokumentować swoją sytuację materialną w ZUS-ie?

Sytuację materialną można udokumentować m.in. zaświadczeniami z właściwego urzędu skarbowego, które potwierdzają źródła osiąganych dochodów lub przychodów oraz ich wysokość, zaświadczeniami z urzędu gminy potwierdzającymi rodzaj oraz wielkość posiadanego gospodarstwa rolnego lub innymi dokumentami potwierdzającymi sytuację osoby zainteresowanej.

Jak wygląda kwestia pobierania Mama 4+ w momencie, w którym jestem mamą dwójki dzieci i jestem w związku z osobą, która ma dwójkę dzieci z poprzedniego związku. Jesteśmy razem dwadzieścia lat, a nasze dzieci są już dziś dorosłe. Pracowałam tylko 4 lata, więc nie mam wypracowanego prawa do emerytury. Dom utrzymywał mąż.

Proszę zgłosić wniosek o rodzicielskie świadczenie uzupełniające wraz z dokumentami (akty urodzenia dzieci, numery PESEL dzieci, oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej oraz inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na przyznanie świadczenia) do oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Sytuacja wymaga indywidualnego podejścia i oceny przesłanek wychowywania przez Panią dzieci własnych i współmałżonka. Stąd też Prezes ZUS rozpatrzy indywidualnie Pani wniosek w drodze postępowania administracyjnego.

Czy Mama 4+ to stała kwota, czy będzie waloryzowana?

Tak, rodzicielskie świadczenie uzupełniające, nazywane przez osoby zainteresowane świadczeniem z programu Mama 4+ będzie co roku waloryzowane.