Waloryzacja emerytur i rent 2019 - ZUS wysyła listy

W ciągu miesiąca do emerytów i rencistów trafi blisko 8,5 mln listów z ZUS. Znajdą się w nich informację o wysokości świadczenia po waloryzacji.

Każdego roku w marcu Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadza waloryzację emerytur i rent. Zwaloryzowane świadczenia są wypłacane automatycznie w terminach, w których klienci standardowo otrzymują emeryturę lub rentę.

Wkrótce wszyscy objęci waloryzacją otrzymają list z ZUS z informacją o nowej wysokości świadczenia. Pierwszych 710 tys. listów wysłano 11 marca, ostatnie zostaną wysłane 12 kwietnia. Łącznie, w ciągu miesiąca do emerytów, rencistów oraz osób na świadczeniach przedemerytalnych trafi prawie 8,5 mln listów.

Tegoroczna waloryzacja będzie kwotowo-procentową. Jej procentowy wskaźnik wynosi 102,86. W tym roku jednak świadczenia wyższe niż minimalne gwarantowane przez państwo wzrosną nie mniej niż o 70 zł. Najniższa emerytura, renta z powodu całkowitej niezdolności do pracy, renta socjalna i rodzinna wzrosły do 1100 zł, a renta z powodu częściowej niezdolności do pracy – do 825 zł. Waloryzacją objęte są świadczenia wypłacane przed 1 marca.