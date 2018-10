Korzyści z oszczędzania na rachunkach emerytalnych IKE i IKZE

Osoby oszczędzające na emeryturę na kontach IKE lub IKZE mogą wyznaczyć osoby uprawnione, które w razie śmierci właściciela konta odziedziczą zgromadzone na nim środki. Co ważne, są one zwolnione z podatków od zysków i darowizn. To kolejne ułatwienie, które ma skłonić Polaków do oszczędzania na przyszłe emerytury poprzez IKE i IKZE. Główną zachętą jest zwolnienie z 19-proc. podatku od zysków kapitałowych, tzw. podatku Belki, oraz możliwość pomniejszania co roku podatku dochodowego dzięki wpłatom dokonywanym na IKZE. Pieniądze zgromadzone na kontach są prywatną własnością, więc nie trzeba się obawiać, że zostaną przejęte przez państwo.

– Podstawowa korzyść gromadzenia środków w IKE i IKZE to ulgi podatkowe. Oba produkty zwalniają z podatku od zysków kapitałowych, czyli tzw. podatku Belki. Dodatkowo wpłaty na IKZE możemy odliczyć od dochodu, dzięki czemu zapłacimy niższy podatek. Warto podkreślić, że IKE i IKZE to jedyna indywidualna forma oszczędzania, która oferuje takie korzyści – mówi agencji informacyjnej Newseria Biznes Łukasz Tymoszuk, menadżer ds. kluczowych klientów w Union Investment TFI.

Indywidualne konto emerytalne (IKE) oraz indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) to instrumenty długoterminowego oszczędzania na emeryturę w ramach dobrowolnego III filara. Można je założyć po ukończeniu 16 roku życia w jednym z kilkudziesięciu banków, domów maklerskich czy towarzystw funduszy inwestycyjnych. Umożliwiają gromadzenie i pomnażanie kapitału na emeryturę, ale są też źródłem ulgi podatkowej. Oszczędzający mogą odliczyć wpłaty dokonane na IKZE (w tym roku limit wpłat wynosi 5 331,60 zł) od podstawy opodatkowania, przez co kwota należnego do zapłacenia podatku będzie niższa.

– W przypadku oszczędzania na IKE lub IKZE istotne jest to, że wpłacane środki to nasza prywatna własność. Nie musimy zatem martwić się tym, że zostaną one przejęte przez państwo – podkreśla Łukasz Tymoszuk.

W przypadku śmierci osoby oszczędzającej na rachunku IKE lub IKZE zgromadzone pieniądze są dziedziczone tak samo jak pieniądze na koncie bankowym. Są one zwolnione z podatku od spadków i darowizn.

– Otwierając konto IKE i IKZE, możemy wskazać osoby uprawnione, które w przypadku śmierci oszczędzającego są upoważnione do dziedziczenia tych środków. Wskazując więcej niż jedną osobę, możemy określić ich procentowy udział w spadku. Warto pamiętać, że w momencie, kiedy wskazujemy osobę uprawnioną, środki dziedziczone nie wchodzą do masy spadkowej – mówi Łukasz Tymoszuk.