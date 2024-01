Czy prawosławni mają wolne w święta? Wigilia prawosławna 2024

Czy prawosławni mają wolne w święta? Kiedy jest wigilia w Kościele prawosławnym? Czy trzeba odpracować urlop na czas świąt prawosławnych? Czy pracodawca może nie udzielić urlopu? Poniżej informacje dot. wigilii prawosławnej i Świąt w 2024 roku.

Kiedy Wigilia prawosławna w 2024 roku?

Z kalendarza juliańskiego wynika, ż Święta Bożego Narodzenia obchodzone są w kościele prawosławnym 13 dni po świętach rzymskokatolickich. W kościele rzymskokatolickim Święta Bożego Narodzenia były obchodzone były od 25-25 grudnia 2023 r. W 2024 r. wigilia prawosławna wypada 6 stycznia 2024 roku (w sobotę) - czyli wtedy kiedy w kościele rzymskokatolickim obchodzone jest święto Trzech Króli.

Kiedy Boże Narodzenie w kościele prawosławnym w 2024 roku?

Ważne Prawosławni mają trzy dni świąteczne: Boże Narodzenie (7 stycznia 2024), II Dzień Bożego Narodzenia (8 stycznia 2024) oraz III Dzień Bożego Narodzenia (9 stycznia 2024).

Czy prawosławni mają wolne w święta?

W Polsce dzień 6 stycznia 2024 roku jest ustawowo wolny od pracy. Z kolei 7 stycznia 2024 roku to niedziele i dla większości jest to dzień niepracujący, niemniej jednak już 8 i 9 stycznia 2024 roku nie są dniami wolnymi od pracy. Co w tej sytuacji powinny więc zrobić osoby, które np. pochodzą z Ukrainy i są wyznania prawosławnego i chcą w Polsce świętować Boże Narodzenie zgodnie ze swoją wiarą? Oczywiście mają taką możliwość. Polskie przepisy, a w szczególności ustawa o gwarancjach wolności sumienia i wyznania z dnia 17 maja 1989 r. (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 265, dalej jako: ustawa), w przepisie art. 42 wskazuje, że: osoby należące do kościołów i innych związków wyznaniowych, których święta religijne nie są dniami ustawowo wolnymi od pracy, mogą na własną prośbę uzyskać zwolnienie od pracy lub nauki na czas niezbędny do obchodzenia tych świąt, zgodnie z wymogami wyznawanej przez siebie religii.

Ważne Przepis używa sformułowania: "prośba" ale w praktyce powinien to być pisemny wniosek pracownika.

Wolność wyznania w Polsce

Z ustawy wynika, że Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu obywatelowi wolność sumienia i wyznania, obejmującą swobodę wyboru religii lub przekonań oraz wyrażania ich indywidualnie i zbiorowo, prywatnie i publicznie. W skutek tego korzystając z owej wolności sumienia i wyznania, obywatele mogą w szczególności zgodnie z zasadami swojego wyznania uczestniczyć w czynnościach i obrzędach religijnych oraz wypełniać obowiązki religijne i obchodzić święta religijne. Instytucją gwarantującą to jest zwolnienie od pracy na czas niezbędny do obchodzenia świąt.

Zwolnienie od pracy na czas niezbędny do obchodzenia tych świąt prawosławnych 2024

Zwolnienie od pracy na czas niezbędny do obchodzenia tych świąt, zgodnie z wymogami wyznawanej przez siebie religii, może być udzielone pod warunkiem odpracowania czasu zwolnienia.

Czy za odpracowanie zwolnienia od pracy przysługuje dodatkowe wynagrodzenie?

Zwolnienie od pracy na czas niezbędny do obchodzenia tych świąt, zgodnie z wymogami wyznawanej przez siebie religii i odpracowanie tego czasu zwolnienia jest bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia za pracę w dni ustawowo wolne od pracy lub pracę w godzinach nadliczbowych.

Jak zgłosić wniosek od zwolnienie od pracy na czas świąt prawosławnych 2024?

Ważne Pracownik należący do kościoła lub innego związku wyznaniowego, którego święta religijne nie są dniami ustawowo wolnymi od pracy, prośbę o udzielenie zwolnienia od pracy powinien zgłosić pracodawcy co najmniej 7 dni przed dniem zwolnienia. Pracodawca zawiadamia pracownika o warunkach odpracowania zwolnienia nie później niż 3 dni przed dniem zwolnienia.

Wniosek ucznia albo studenta o zwolnienie z zajęć na czas świąt prawosławnych

Uczeń lub student należący do kościoła lub innego związku wyznaniowego, którego święta religijne nie są dniami ustawowo wolnymi od pracy, zgłasza prośbę o udzielenie zwolnienia od nauki, do szkoły (innej placówki oświatowo-wychowawczej lub opiekuńczo-wychowawczej) albo szkoły wyższej, w sposób przyjęty w szkole na początku roku szkolnego (akademickiego) lub w toku nauki, nie później jednak niż 7 dni przed dniem zwolnienia. Udzielając zwolnienia od nauki, szkoła określa jednocześnie sposób wyrównania zaległości dydaktycznych spowodowanych zwolnieniem.

Dyskryminacja na tle religijnym i wyznaniowym

Wniosek pracownika o udzielenie dni wolnych na czas celebracji świąt jest wiążący dla pracodawcy, jeżeli np. nie udzieliłby pracownikowi wolnego we wnioskowanych dniach mógłby dopuścić się dyskryminacji czy nierównego traktowania ze względu na wyznanie czy religię.

Podstawa prawna Ustawa o gwarancjach wolności sumienia i wyznania z dnia 17 maja 1989 r. (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 265) Rozporządzenie Ministrów Pracy i Polityki Socjalnej oraz Edukacji Narodowej w sprawie zwolnień od pracy lub nauki osób należących do kościołów i innych związków wyznaniowych w celu obchodzenia świąt religijnych nie będących dniami ustawowo wolnymi od pracy z dnia 11 marca 1999 r. (Dz.U. 1999 Nr 26, poz. 235)