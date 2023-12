Trzech Króli przypada w 2024 r. w sobotę. Pracownikom należy się dodatkowy dzień wolny. Jak pracodawca powinien go wyznaczyć

Święto Trzech Króli obchodzone jest 6 stycznia. W 2024 r. będzie to sobota. Pracownicy mają wobec tego praco do dodatkowego dnia wolnego od pracy. Pracodawca powinien wyznaczyć taki dzień w okresie rozliczeniowym, w którym występuje dzień Trzech Króli.

Święto Trzech Króli jest jednym ze świąt będących dniami ustawowo wolnymi od pracy. Obchodzi się je 6 stycznia. W 2024 r. ten dzień wypada w sobotę. Dlatego pracownicy mają prawo do dodatkowego dnia wolnego od pracy.

Autopromocja

Dzień wolny w zamian za Święto Trzech Króli w 2024 r.

Przepisy Kodeksu pracy stanowią, że święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Właśnie z taką sytuacją będziemy mieli do czynienia w styczniu 2024 r. Wymiar czasu pracy w przyjętym u danego pracodawcy okresie rozliczeniowym, który obejmuje dzień 6 stycznia 2024 r. zostanie skrócony o 8 godzin.



Okres rozliczeniowy to okres, w którym u danego pracodawcy następuje rozliczenie czasu pracy pracowników. Zgodnie z przepisami w przyjętym okresie rozliczeniowym czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy. Okres rozliczeniowy przyjęty u pracodawcy powinien trwać nie dłużej niż 4 miesiące. Pracodawca może przedłużyć okres rozliczeniowy do maksymalnie 12 miesięcy, jeżeli jest to uzasadnione przyczynami obiektywnymi lub technicznymi lub dotyczącymi organizacji pracy. Zobowiązany jest przy tym do zachowania ogólnych zasad dotyczących ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pracowników.

Święto Trzech Króli to potoczna nazwa Święta Objawienia Pańskiego. Zarazem jednak taką właśnie nazwą posługuje się ustawa o dniach wolnych od pracy. Święto to było dniem wolnym od pracy do 1960 r. Status dnia wolnego od pracy przywróciła Świętu Trzech Króli nowelizacja, która weszła w życie 1 stycznia 2011 r.

Dzień wolny w tym samym okresie rozliczeniowym

Kodeks pracy nie przesądza, kiedy pracodawca powinien „oddać” dzień wolny od pracy w zamian za święto, które przypada w sobotę. Dopuszczalne zatem jest wyznaczenie dodatkowego dnia wolnego przed świętem przypadającym w sobotę, albo też – po nim.



Konieczne jedynie jest to, by dodatkowy dzień wolny od pracy został wyznaczony w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym występuje święto, w zamian za które ten dzień ma zostać przyznany. Czas pracy pracownika rozliczany jest w ramach danego okresu rozliczeniowego, więc niedopuszczalne jest wyznaczenie dnia wolnego w innym okresie rozliczeniowym.

W zamian za święto należy się cały dzień wolny

Skrócenie czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym o 8 godzin to nie jedyna konsekwencja sytuacji, w której święto przypada w sobotę. Pracodawca nie tylko musi uwzględnić takie skrócenie czasu pracy, ale i zachować przeciętnie pięciodniowy tydzień pracy pracownika.



Dlatego za święto przypadające w sobotę nie można skrócić czasu pracy o parę godzin w ciągu kilku dni, w łącznym wymiarze 8 godzin. Konieczne jest wobec tego udzielenie całego dnia wolnego od pracy.

Jak wyznaczyć dodatkowy dzień wolny od pracy

O wyznaczeniu dodatkowego dnia wolnego w zamian za święto przypadające w sobotę pracodawca powinien zawiadomić pracowników w sposób przyjęty u tego pracodawcy. Informację o tym, który dzień będzie wolny w zamian za święto, które przypada w sobotę można zatem przekazać pracownikom poprzez wywieszenie stosownego komunikatu na tablicy ogłoszeń, przesłać im pocztą elektroniczną bądź zamieszczając w stosowanej w zakładzie pracy platformie komunikacyjnej.

Dalszy ciąg materiału pod wideo