REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Urlopy » Wypoczynkowy » Zaległe urlopy trzeba wykorzystać do 30 września 2026 r. Co jeśli pracodawca nie udziela urlopu w ustawowym terminie albo bezpodstawnie utrudnia jego wykorzystanie?

Zaległe urlopy trzeba wykorzystać do 30 września 2026 r. Co jeśli pracodawca nie udziela urlopu w ustawowym terminie albo bezpodstawnie utrudnia jego wykorzystanie?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
04 sierpnia 2026, 10:43
Aneta Kaleniuk
Aneta Kaleniuk
Specjalistka ds. kadr i płac
oprac. Emilia Panufnik
zaległe urlopy przypomnienie wykorzystanie urlopu 2026 wypoczynek
Zaległe urlopy trzeba wykorzystać do 30 września 2026 r. Co jeśli pracodawca nie udziela urlopu w ustawowym terminie albo bezpodstawnie utrudnia jego wykorzystanie?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Działy kadr i płac przypominają o wykorzystaniu zaległych urlopów do 30 września 2026 roku. Co jeśli pracodawca nie udziela urlopu w ustawowym terminie albo bezpodstawnie utrudnia pracownikom jego wykorzystanie?

Wykorzystanie zaległych urlopów w 2026 roku - zasady

Prawo do urlopu wypoczynkowego przedawnia się po upływie 3 lat od momentu, w którym stało się wymagalne. Termin przedawnienia liczony jest od końca roku kalendarzowego, za który pracownikowi przysługuje urlop. Niewykorzystany urlop za dany rok przechodzi na kolejny rok jako urlop zaległy. Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy pracodawca powinien udzielić go najpóźniej do 30 września następnego roku. Po tej dacie rozpoczyna się bieg trzyletniego terminu przedawnienia.

REKLAMA

REKLAMA

W praktyce oznacza to, że po upływie trzech lat pracownik traci możliwość skutecznego dochodzenia prawa do wykorzystania zaległego urlopu. Jednocześnie zarówno stanowisko Państwowej Inspekcji Pracy, jak i utrwalone orzecznictwo wskazują, że niewykorzystany urlop nie przepada wraz z końcem roku kalendarzowego. Prawo do jego wykorzystania przez kolejne lata — aż do momentu upływu terminu przedawnienia. Zatem i w interesie pracodawcy, i w interesie pracownika jest bieżące wykorzystywanie dni wolnych.

Kary za niewykorzystanie urlopu zaległego w terminie

Za nieudzielenie pracownikowi należnego urlopu wypoczynkowego pracodawcy grożą konsekwencje przewidziane w Kodeksie pracy. Zgodnie z przepisami, naruszenie prawa pracownika do urlopu może zostać uznane za wykroczenie przeciwko prawom pracownika. PIP może nałożyć na pracodawcę mandat lub skierować sprawę do sądu. W praktyce kara grzywny wynosi od 1 tys. do nawet 30 tys. zł. Sankcje dotyczą m.in. sytuacji, w których pracodawca nie udziela urlopu w ustawowym terminie albo bezpodstawnie utrudnia jego wykorzystanie.

Dodatkowo pracownik może dochodzić swoich praw przed sądem pracy, w tym domagać się udzielenia zaległego urlopu lub wypłaty ekwiwalentu pieniężnego w przypadku rozwiązania stosunku pracy. Roszczenia te przedawniają się co do zasady po 3 latach od dnia, w którym stały się wymagalne.

REKLAMA

Urlopy wypoczynkowe. Ustalanie wymiaru, udzielanie i rozliczanie
Autopromocja

Urlopy wypoczynkowe. Ustalanie wymiaru, udzielanie i rozliczanie

Sprawdź

Dodatkowym wyzwaniem dla pracodawców są sytuacje, w których pracownik dostarcza dokumenty uprawniające do wyższego wymiaru urlopu, co może oznaczać konieczność wyrównania zaległego urlopu nawet za trzy lata wstecz. Każde doniesione świadectwo pracy czy dyplom ze szkoły może zmienić sytuację na korzyść pracownika.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Umowy zlecenie od 1 maja 2026 roku a urlopy

Przepisy dotyczące wliczania okresów pracy na umowie zleceniu do stażu pracy weszły w życie dnia 1 stycznia 2026 roku dla jednostek sektora finansów publicznych. W przypadku pracodawców prywatnych nowe regulacje obowiązują od 1 maja 2026 roku. Nowelizacja przewiduje, że do stażu pracy będą zaliczane również okresy wykonywania umów zlecenia, a także samozatrudnienia — także te z poprzednich lat, o ile zostaną odpowiednio udokumentowane, np. zaświadczeniem z ZUS. Zmiany wpływają m.in. na wymiar urlopu wypoczynkowego, dodatki stażowe, długość okresu wypowiedzenia czy prawo do nagród jubileuszowych. Do końca 2025 roku umowa zlecenia co do zasady nie była uwzględniana przy ustalaniu stażu urlopowego. Zmieniła to ustawa z 26 września 2025 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2025 poz. 1423), która dodała do Kodeksu pracy nowe przepisy dotyczące stażu pracy.

Podstawą prawną jest przede wszystkim:

  • ustawa z 26 września 2025 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw,
  • dodany do Kodeksu pracy art. 302¹ k.p., rozszerzający katalog okresów wliczanych do stażu pracy.

Nowe przepisy przewidują, że do stażu pracy wlicza się m.in.:

  • okresy prowadzenia pozarolniczej działalności oraz współpracy z osobą prowadzącą działalność,
  • okres zawieszenia działalności gospodarczej przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem,
  • okresy wykonywania umowy zlecenia,
  • świadczenia usług, umowy agencyjnej oraz okres pozostawania osobą współpracującą,
  • okres pozostawania członkiem rolniczej spółdzielni produkcyjnej i spółdzielni kółek rolniczych,
  • przebyty za granicą (udokumentowany) okres wykonywania innej niż zatrudnienie pracy zarobkowej.

Zaświadczenie potwierdzające te okresy wydawać będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Urlop a rozwiązanie umowy o pracę

Zakończenie stosunku pracy pozostaje jedyną sytuacją, w której pracodawca może wypłacić pracownikowi ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Co do zasady urlop powinien zostać wykorzystany w naturze, a nie zastępowany świadczeniem pieniężnym. Przepisy dopuszczają jednak możliwość przeniesienia niewykorzystanego urlopu do kolejnego zatrudnienia u tego samego pracodawcy lub następcy prawnego, pod warunkiem zawarcia odpowiedniego porozumienia między stronami. W takim przypadku pracownik zachowuje prawo do wykorzystania urlopu w późniejszym terminie, bez konieczności wypłaty ekwiwalentu.

Zobacz również:
Powiązane
Współczynnik ekwiwalentu za urlop w 2026 r. Jak liczyć ekwiwalent urlopowy?
Współczynnik ekwiwalentu za urlop w 2026 r. Jak liczyć ekwiwalent urlopowy?
Dla kogo będzie dodatkowy płatny urlop za staż pracy? Od 2 do 10 dni - co się zmienia?
Dla kogo będzie dodatkowy płatny urlop za staż pracy? Od 2 do 10 dni - co się zmienia?
Ile urlopu przysługuje na 1/2 i 3/4 etatu?
Ile urlopu przysługuje na 1/2 i 3/4 etatu?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Nowe przepisy BHP od 11 stycznia 2027 r. Będą dodatkowe obowiązki. Pracodawcy dostają czas na przygotowanie się do zmian
04 sie 2026

Nowe przepisy BHP, które wejdą w życie dnia 11 stycznia 2027 r. dotyczą temperatury w miejscu pracy (zarówno w pomieszczeniach pracy jak i na otwartej przestrzeni). Przewidują dodatkowe obowiązki. Zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw, ale wchodzą w życie po 6 miesiącach. Tym samym pracodawcy zyskują czas na przygotowanie się do zmian.
Koniec z przepadkiem składek w ZUS: Ministerstwo szykuje przełomowe zmiany w przepisach
04 sie 2026

Rewolucja w rozliczeniach z ZUS coraz bliżej. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oficjalnie potwierdziło w piśmie do Biura RPO z 21 lipca 2026 r., że przygotowało projekt kompleksowej nowelizacji przepisów o ubezpieczeniach społecznych. Ma on położyć kres sytuacjom, w których ZUS po kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu latach kwestionuje tytuł do ubezpieczeń – pozostawiając ubezpieczonych z pustymi rękami. Wniosek trafił już do Zespołu ds. Programowania Prac Rządu.
Wakacyjna praca dla studenta - średnia wartość zlecenia to 3255 zł. W ciągu 6 miesięcy aktywny freelancer-student zarabia ponad 10,7 tys. zł
03 sie 2026

Wakacyjna praca dla studenta zmienia się z pracy fizycznej ma projekty z zakresu marketingu, e-commerce, administracji czy IT. Średnia wartość zlecenia przekracza 3250 zł.
Raport płacowy 2026 - ile teraz zarabia się w branży farmaceutycznej? Pensja 4900 zł to dopiero początek
04 sie 2026

Aż 40000 zł brutto dla dyrektora zakładu farmaceutycznego i dwucyfrowe podwyżki na wybranych stanowiskach. A najniższe płace to 4900 zł. Tak wyglądają widełki płacowe w polskiej farmacji w 2026 roku według najnowszego raportu Grafton Recruitment. Za wysokimi stawkami stoi zmiana podejścia – firmy inwestują w bezpieczeństwo dostaw oraz specjalistów o rzadkich kompetencjach.

REKLAMA

Firma daje pracownikowi dodatkowe wolne, by ten nie tracąc wynagrodzenia zrobił dodatkowe badania. Ten benefit się sprawdza
30 lip 2026

Brak czasu to ważny powód rezygnacji z badań profilaktycznych. Dostrzegają to pracodawcy, sta pojawił się nowy benefit. Pracownik dostaje dodatkowy czas wolny, jeśli wykorzysta go na wizytę w przychodni, nie traci wynagrodzenia.
Sierpień 2026: kalendarz do pobrania i druku [PDF]
03 sie 2026

Sierpień 2026 - pobierz i wydrukuj kalendarz z miejscem na notatki w formacie PDF. Drugi miesiąc wakacyjny ma 8 dni wolnych od pracy. Kiedy wypada wolne? Zaplanuj kolejny miesiąc roku.
84% Polaków przechodzi na emeryturę od razu po osiągnięciu wieku emerytalnego. Natomiast pokolenie X musi pracować dłużej, ale czy jest w stanie? Pracownicy 45+ to siła napędowa gospodarki
03 sie 2026

Pracownicy 45+ to główna siła napędowa gospodarki polskiej i europejskiej. Bez poprawy ich zdrowia wydłużanie aktywności zawodowej będzie trudne lub nawet niemożliwe. Samo podniesienie wieku emerytalnego nie rozwiąże problemu. Kariera to już nie sprint, a wymagający maraton. Co trzeba zmienić?
Wcześniejsze wypłaty emerytur w sierpniu 2026 r. Kiedy emeryci otrzymają swoje świadczenia?
03 sie 2026

Terminy wypłaty sierpniowych emerytur będą przyspieszone. Część została wypłacona już w lipcu. Wcześniejszej wypłaty mogą spodziewać się także emeryci otrzymujący świadczenie 15. dnia miesiąca.

REKLAMA

Coraz więcej pracowników dorabia do etatu, także w wieku 50 plus. To nie wybór, a konieczność. Powodem są rosnące koszty życia
29 lip 2026

Coraz więcej pracowników dorabia do etatu, także osoby w wieku 50 plus. To nie jest ich wybór, a konieczność podyktowana rosnącymi kosztami życia. Dzięki dodatkowej pracy Polacy chcą zapewnić sobie bezpieczeństwo finansowe. Pracownicy najchętniej dorabialiby w obecnym miejscu zatrudnienia. To silny sygnał dla pracodawców o istnieniu zapotrzebowania na systemy dodatkowych zleceń w wewnątrz organizacji.
Lawinowo rośnie liczba donosów na pracodawców. Coraz więcej kontroli PIP w efekcie zgłoszeń mobbingu
28 lip 2026

Lawinowo rośnie liczba donosów na pracodawców w związku z mobbingiem. Odnotowuje się również więcej kontroli PIP. Gdy do nich dochodzi, inspektorzy sprawdzają również inne obszary, jak: wynagrodzenia, czas pracy, kary porządkowe, prawidłowość rozwiązania stosunku pracy, wewnątrzzakładowe źródła prawa pracy. Z czego wynika większa liczba zgłoszeń? Czy skargi są zasadne?
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA