Urlop wypoczynkowy - kalkulator wymiaru urlopu wypoczynkowego pozwala wyliczyć, ile dni urlopu przysługuje pracownikowi.

Urlop wypoczynkowy - co to jest?

Urlop wypoczynkowy to prawo osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę do określonej w Kodeksie pracy liczby dni odpoczynku od pracy. Osobie zatrudnionej na pełnym etacie przysługuje bądź 20 bądź 26 dni urlopu w rok kalendarzowy. Prawo do corocznego, płatnego urlopu nabywa się z początkiem każdego roku czyli z dniem 1 stycznia. Przy zatrudnieniu na część etatu urlop pomniejsza się proporcjonalnie do wymiaru etatu np. 1/2 etatu to odpowiednio 10 lub 13 dni urlopu na rok.

Urlop wypoczynkowy - jak wyliczyć?

Od czego zależy czy pracownik może korzystać z 20 czy 26 dni urlopu? Wymiar urlopu uzależniony jest od stażu pracy pracownika. Osoba, która przepracowała mniej niż 10 lat, może liczyć na 20 dni urlopu. Natomiast co najmniej 10 lat pracy to już 26 dni urlopu wypoczynkowego. Co istotne, do stażu pracy na potrzeby ustalenia wymiaru urlopu wlicza się także lata nauki. Po ukończeniu danej szkoły zalicza się na poczet stażu pracy określoną liczbę lat:

zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata średniej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych - 5 lat średniej szkoły ogólnokształcącej - 4 lata szkoły policealnej - 6 lat szkoły wyższej - 8 lat

Urlop wypoczynkowy - kalkulator

Jeśli jednocześnie pracowałeś i się uczyłeś - nie licz tego okresu do okresu pracy.