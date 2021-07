Dodatkowy urlop dla inspektorów pracy od 2022 r. przewiduje projekt ustawy o zmianie ustawy o PIP. Ile ma być dni dodatkowego urlopu i dla kogo?

Dodatkowy urlop pracowników PIP od 2022 r. - dla kogo?

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy wprowadza dodatkowy urlop wypoczynkowy dla niektórych inspektorów pracy. Celem takiego zabiegu jest ujednolicenie sytuacji kontrolerów dwóch instytucji państwowych, a mianowicie PIP i NIK. Projekt ustawy dodaje do ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy art. 52a w następującym brzmieniu:

Inspektorowi pracy zatrudnionemu w Państwowej Inspekcji Pracy na stanowisku określonym w art. 38 ust. 2 przez okres nie krótszy niż 10 lat przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 6 dni roboczych, a po 20 latach pracy – w wymiarze 12 dni roboczych.

Art. 38 ust. 2 wymienia inspektorów pracy wykonujących czynności kontrolne. Są nimi:

nadinspektor pracy – kierownik oddziału; nadinspektor pracy; starszy inspektor pracy – główny specjalista; starszy inspektor pracy – specjalista; starszy inspektor pracy; inspektor pracy; młodszy inspektor pracy.

Dodatkowy urlop inspektorów pracy - ile dni?

Dodatkowy urlop przysługiwałby tym inspektorom, którzy wykonywali czynności kontrolne na wymienionych stanowiskach przez co najmniej 10 lat. Wówczas inspektor będzie mógł liczyć na dodatkowe 6 dni urlopu wypoczynkowego w ciągu roku kalendarzowego. Natomiast po 20 latach pracy na tych stanowiskach przysługiwać będzie aż 12 dodatkowych dni urlopowych na rok.

Zobacz również: Dodatkowy urlop dla pracowników PIP

Dodatkowy urlop dla inspektorów pracy - od kiedy?

Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy (Druk nr 1088) wpłynął do Sejmu dnia 11 marca 2021 r. Następnie 14 kwietnia został skierowany do I czytania w komisjach. Po pracach komisji 6 lipca 2021 r. wystosowano wniosek - uchwalić projekt ustawy bez poprawek. Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Dodatkowy urlop dla inspektorów PIP - uzasadnienie

Główny Inspektor Pracy, Katarzyna Łażewska-Hrycko uzasadnia wprowadzenie dodatkowego urlopu wypoczynkowego dla inspektorów pracy dużym stresem i obciążeniami psychicznymi w trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych. –- "Propozycja ta jest bardzo istotna dla funkcjonowania inspekcji pracy. Inspektorzy pracy, realizując swoje zadania związane z przeprowadzaniem kontroli, są bowiem w codziennej pracy narażeni na stres i duże obciążenie psychiczne. Ponadto nieustannie muszą poszerzać wiedzę i stawiać czoła nowym zadaniom, którymi są rokrocznie mocno obciążani. Dlatego przyznanie im prawa do dodatkowego wypoczynku jest jak najbardziej uzasadnione i będzie sprzyjać regeneracji sił, co niewątpliwie wpłynie na większą efektywność wykonywanej pracy." Co więcej, osoby popierające projekt ustawy wnosiły, iż analogiczne uprawnienie przysługuje pracownikom Najwyższej Izby Kontroli, którzy również wykonują czynności kontrolne, lecz w podmiotach publicznych. Z dodatkowego urlopu w wymiarze 6 dni (po 10 latach pracy) i 12 dni (po 20 latach pracy) korzystają również sędziowie i prokuratorzy.