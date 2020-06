Zaległy urlop wypoczynkowy – zmiany w Tarczy 4.0

Tarcza 4.0

W dniu 4 czerwca 2020 roku, Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw – tzw. Tarczy Antykryzysowej w wersji 4.0. Projekt wprowadza nowe rozwiązania, które pomóc mają firmom w zachowaniu miejsc pracy. Niestety nowe przepisy mimowolnie dotkną również samych pracowników.

Zaległy urlop wypoczynkowy w 2020 r.

Jednym z istotnych zmian przyjętych przez rząd w ramach Tarczy 4.0 jest zmiana zasad udzielania zaległego urlopu wypoczynkowego. W świetle aktualnie obowiązujących przepisów kodeksu pracy urlop, który nie został wykorzystany przez pracownika w danym roku kalendarzowym, powinien zostać wykorzystany do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego. I ten zapis został zmieniony. Projekt przewiduje czasowe zawieszenie obowiązku wykorzystania zaległego urlopu do 30 września bieżącego roku. Ma to na celu umożliwienie pracodawcy zadecydowania za pracownika, kiedy ten ma odebrać zaległy urlop wypoczynkowy. Wysyłanie na zaległy urlop w świetle przepisów Tarczy 4.0 będzie odbywało się bez zgody zatrudnionego. Zatem to pracodawcy pozostawiono możliwość decyzji o tym, kiedy pracownik wykorzysta zaległy urlop wypoczynkowy. Nie będzie do tej decyzji potrzebna zgoda pracownika.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 4 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19