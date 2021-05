Ekwiwalent za urlop ojcowski - czy prawo pracy dopuszcza ekwiwalent pieniężny zamiast urlopu ojcowskiego?

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop

Ogólna zasada obowiązująca przy udzielaniu urlopów stanowi, że w przypadku niewykorzystania go w jakiejkolwiek części, pracownik może uzyskać jego ekwiwalent pieniężny. Zasady te doznają jednak szeregu modyfikacji – jedna z nich dotyczy urlopu ojcowskiego.

Ekwiwalent za urlop ojcowski?

W myśl art. 1823 Kodeksu pracy urlop ojcowski jest uprawnieniem rodzica, którego długość określona została na 2 tygodnie, a udziela się go na pisemny wniosek pracownika, składany przynajmniej na 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Odpowiednie zastosowanie do urlopu ojcowskiego mają przepisy dotyczące ochrony przed wypowiedzeniem stosunku pracy w czasie korzystania z urlopu, a także możliwości jego przesunięcia.

Z całą mocą należy podkreślić to, że korzystanie z urlopu ojcowskiego jest przywilejem, z którego nie trzeba korzystać. Żaden przepis nie uprawnia pracodawcy do niejako przymusowego skierowania na taki rodzaj urlopu (jak ma to miejsce choćby w przypadku zobowiązania do wykorzystania zaległego urlopu w okresie wypowiedzenia). Jeśli zatem pracownik nie złoży w tym przedmiocie wniosku i nie zdecyduje się podjąć opieki nad dzieckiem, nie będzie mu przysługiwał ekwiwalent za niewykorzystany urlop ojcowski.

Złożony wniosek o urlop ojcowski, a niewykorzystany

Z odmienną sytuacja będziemy mieli natomiast do czynienia, jeśli ojciec złoży stosowny wniosek we wskazanym terminie, a następnie nie skorzysta z przysługującego mu uprawnienia. Powyższe będzie oznaczało, że za niewykorzystany, a udzielony urlop ojcowski, z którego planował skorzystać, będzie przysługiwało wynagrodzenie pieniężne (ekwiwalent).

