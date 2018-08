Urlop okolicznościowy w 2018/2019

Co to jest urlop okolicznościowy?

Urlop okolicznościowy to dni wolne przysługujące pracownikowi na mocy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy w przypadku wystąpienia szczególnych rodzinnych okoliczności.

Kiedy i ile dni przysługuje?

Zgodnie ze wspomnianym rozporządzeniem pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika na czas obejmujący 2 dni w razie:

ślubu pracownika,

urodzenia się jego dziecka,

zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy.

Oprócz tego każdemu pracownikowi przysługiwać będzie 1 dzień wolnego w razie:

ślubu dziecka pracownika,

zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką.

Wykorzystanie urlopu okolicznościowego

Ustawodawca w zasadzie nie określił kiedy dokładnie powinny być wykorzystane dni urlopowe przysługujące z tytułu przedstawionych wcześniej okoliczności rodzinnych. Niemniej jednak powszechnie przyjmuje się, że nieobecność w pracy w ramach urlopu okolicznościowego powinna być związana z konkretnym wydarzeniem, które urlop ten gwarantuje. Warto także zaznaczyć, że przysługujące 2 dni wolnego nie muszą być wykorzystane łącznie.

Czy jest to urlop płatny?

Urlop okolicznościowy jest urlopem płatnym. Pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia ustalonego w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 297 Kodeksu pracy. Artykuł ten odsyła do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy.

Zgodnie z przywołanym w poprzednim zdaniu rozporządzeniem, wynagrodzenie za czas trwania urlopu okolicznościowego liczy się w ten sam sposób jak wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego. Należy jednak zaznaczyć, że w stawce za dzień urlopu okolicznościowego uwzględnia się przeciętną wartość zmiennych składników wynagrodzenia pracownika z miesiąca, w którym przypadło zwolnienie od pracy.

Jak skorzystać z urlopu?

Pracownik jest zobowiązany to wcześniejszego powiadomienia pracodawcy o konieczności skorzystania z urlopu okolicznościowego. Oczywiście, wyjątkiem są sytuacje, kiedy wydarzeniem będące gwarantem urlopu wystąpiło nagle np. śmierć bliskiej osoby czy narodziny dziecka. Wówczas taka informacja powinna być przekazana możliwe szybko, najpóźniej w drugim dniu nieobecności w pracy. Pracodawca nie ma prawa odmówić przyznania urlopu okolicznościowego.

Należy dodać, że pracownik powinien także przedstawić dokument potwierdzający wystąpienie okoliczności związanych z urlopem, np. przedstawić akt zgonu, akt urodzin czy też ślubu. Oczywiście może to nastąpić już po wykorzystaniu wolnych dni.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz.U. z 1996 Nr 60, poz. 281 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. 1996 nr 62 poz. 289 z późn. zm.)