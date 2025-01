MRPiPS: Wydłużenie urlopu. 5 lat pracy – 2 dni urlopu. A potem zwiększenie o 4 dni, 6 dni, 8 dni. I na końcu o 10 dni (2+2+2+2+2)

Rząd pracuje nad nowym typem urlopu wypoczynkowego. To ma być dodatek do urlopu wypoczynkowego 26 dni. Dodatkowy urlop może wynieść od 2 do 10 dni. Prace nad tą obietnicą prowadziło MPRiPS w 2024 r. Zobaczymy co się z projektem stanie w 2025 r. Dodatkowy urlop ma być przeznaczony tylko dla opiekunek i opiekunów pracujących w żłobkach, ale wprowadzenie tego rozwiązania otworzy dyskusję o rozszerzeniu nowej instytucji na inne zawody.

Autopromocja