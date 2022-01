Polski Ład - poradnik dla pracownika

Polski Ład wprowadza zmiany mające wpływ na wynagrodzenie pracownika. MRiPS udostępnia darmowy poradnik dla podatnika "Ulga dla klasy średniej".

Outsourcing kadr ma sens [WYWIAD]

Outsourcing kadr w dzisiejszych czasach daje dużo korzyści. Poszukiwanie wykwalifikowanych pracowników w najdalszych regionach świata stało się antidotum na rozwiązywanie problemów kadrowych w polskich firmach.

Polski Ład dla emeryta i rencisty [PORADNIK]

Polski Ład dla emeryta i rencisty - MRiPS udostępnia darmowy poradnik. Jaką kwotę otrzyma emeryt i rencista przy świadczeniach w wysokości do 483 zł, od 484 do 2500 zł, powyżej 2500 do 4920 zł, powyżej 4929 do 12800 zł i powyżej 12800 zł brutto?

Polski Ład odroczony do 2023 roku?

Czy Polski Ład zostanie odroczony do 2023 roku? Apel o odroczenie terminu wejścia w życie nowych przepisów wystosowała Rada Przedsiębiorczości.

Najbardziej depresyjny dzień roku 2022

Najbardziej depresyjny dzień roku 2022 r. to tzw. Blue Monday. Kiedy wypada? Jak pracodawca może wpływać na poprawę samopoczucia pracowników?

Zwrot nadpłaty podatku dla emerytów bez wniosku

Zwrot nadpłaty podatku dla emerytów, który odbędzie się w lutym 2022 roku, nie wymaga złożenia wniosku. Emeryci i renciści ze świadczeniem od 4920 do 12800 zł brutto otrzymają automatyczny zwrot.

Wymiar czasu pracy 2022

Wymiar czasu pracy w 2022 roku - jak ustalać? Ile wymiar czasu pracy wynosi w styczniu, lutym i kolejnych miesiącach roku? Czas pracy w 2022 roku przedstawia tabela. Ile godzin pracy jest przy pracy na niepełnym etacie?

Zasiłek chorobowy - zmiany od 2022, przepisy przejściowe

Zasiłek chorobowy - jakie zmiany w ustalaniu prawa do zasiłków weszły w życie od 1 stycznia 2022 roku? Jak należy stosować przepisy przejściowe? Jak ustalać okres zasiłkowy? Co z zasiłkiem po ustaniu tytułu ubezpieczenia?

Cyberbezpieczeństwo a praca zdalna - 4 sposoby

Cyberbezpieczeństwo zyskuje na znaczeniu przez upowszechnienie pracy zdalnej. Liczba cyberataków wciąż rośnie. Jak zadbać o bezpieczeństwo danych przy pracy zdalnej? Oto 4 podstawowe sposoby.

Zwolnienie z PPK dla mikroprzedsiębiorcy nie jest bezterminowe

Mikroprzedsiębiorca, któremu wszystkie osoby zatrudnione złożyły deklarację o niedokonywaniu wpłat do PPK, nie uruchamia tego programu. Po zakończeniu roku obrotowego powinien jednak sprawdzić, czy nadal ma status mikroprzedsiębiorcy. Zwolnienie z PPK nie jest więc bezterminowe.

Możliwość pracy zdalnej ważna dla kandydatów

Możliwość pracy zdalnej jest bardzo ważna dla kandydatów odpowiadających na oferty pracy. Około 30% z nich rezygnuje z rekrutacji, gdy dowiaduje się o braku pracy zdalnej. Jakie plusy ma home office?

ZUS RPA - kto i kiedy składa?

ZUS RPA to imienny raport miesięczny o przychodach ubezpieczonego/ okresach pracy nauczycielskiej. Kto i kiedy składa go do ZUS? Obowiązek wysłania raportu dotyczy m.in. przypadku wypłaty wynagrodzenia za grudzień w styczniu. Kiedy jeszcze istnieje obowiązek złożenia ZUS RPA wraz z DRA?

Kobieta zwolniona z pracy kierowcy autobusu z powodu wzrostu

W Wielkiej Brytanii kobieta została zwolniona z pracy kierowcy autobusu z powodu zbyt niskiego wzrostu. Zaoferowano jej pracę na innych trasach w niższym wymiarze i za niższe wynagrodzenie.

Kompetencje przyszłości - branża ICT

Kompetencje przyszłości w branży ICT (information and communication technologies) - sprawdź, na jakie umiejętności warto postawić już teraz. Kompetencje cyfrowe będą najważniejsze. Wraz ze zmianami na rynku pracy powinien zmienić się również system edukacji.

Bezpieczeństwo pracowników podczas czwartej fali pandemii

Bezpieczeństwo pracowników podczas czwartej fali pandemii to priorytet pracodawców. Co z niezaszczepionymi pracownikami?

Podwyżka inflacyjna w 2022 roku

Podwyżka inflacyjna będzie najczęściej przyznawaną podwyżką w 2022 roku. Ile wyniesie? Kto może liczyć na podwyżkę wyższą od inflacji? Gdzie będzie najłatwiej, a gdzie najtrudniej o wyższe wynagrodzenie?

Urlop okolicznościowy 2022

Urlop okolicznościowy w 2022 roku przyznaje się w przypadku wystąpienia okoliczności takich, jak: urodzenie dziecka, ślub dziecka lub własny, śmierć dziadka, babci, ojca, matki, teścia, teściowej, brata, siostry. Ile dni wolnego przysługuje?

Polski Ład - wyższe emerytury i renty 2022

Polski Ład to wyższe emerytury i renty w 2022 roku dla ponad 9 mln emerytów i rencistów - zapowiada Prezes ZUS. Co z nadpłatą podatku za styczeń 2022 roku?

Weryfikacja covidowa - pozytywna opinia Komisji Zdrowia

Weryfikacja covidowa została pozytywnie zaopiniowana przez sejmową Komisję Zdrowia. Komisja pracowała nad projektem ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających możliwość wykonywania działalności w czasie epidemii COVID-19.

Polski Ład 2022 - zmiany

Polski Ład 2022 - jakie zmiany zostały zaproponowane przez Ministerstwo Finansów? Jak zmienia się sposób obliczania zaliczki na podatek dochodowy? Korekta Polskiego Ładu okazała się konieczna.

Staż pracy - działalność gospodarcza i umowy cywilnoprawne

Czy do stażu pracy należałoby zaliczać czas prowadzenia działalności gospodarczej lub pracy na podstawie umów cywilnoprawnych? Dostęp do wielu stanowisk wymaga stażu pracy w ramach stosunku pracy. Czy to może być nierówne traktowanie? Jakie jest zdanie RPO oraz MRiPS?

E-akta osobowe alternatywą dla papierowych dokumentów

E-akta osobowe cieszą się coraz większą popularnością wśród przedsiębiorców. Pozwalają ograniczyć ilość dokumentów papierowych oraz zaoszczędzić miejsce konieczne dla ich bezpiecznego przechowywania. Wielu pracodawców zastanawia się, czy digitalizacja akt osobowych ma sens.

Zwrot podatku 2022 dla emerytów i rencistów

Zwrot nadpłaconego podatku będzie w lutym 2022 roku. Dotyczy to emerytów i rencistów, których świadczenia mają wysokość od 4920 zł do 12800 zł.

Polski Ład - jak rozwiązać problem obniżonych wynagrodzeń?

Polski Ład przyczynił się do obniżki wynagrodzeń m.in. nauczycieli. Jakie rozwiązanie tego problemu przewiduje Ministerstwo Finansów? Jak należy rozwiązać problem obniżonych wynagrodzeń zdaniem FPP?

Praca w Norwegii przestaje się opłacać?

Praca w Norwegii przestaje się opłacać. Coraz częściej Polacy wracają do Polski. Czy Norwegia nie jest już socjalnym rajem?