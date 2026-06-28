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Pracownicy wraz z wiekiem mają mniej nieobecności w pracy z powodu choroby?

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28 czerwca 2026, 20:07
oprac. Emilia Panufnik
starszy pracownik chorobowe silversi zwolnienie lekarskie
Pracownicy wraz z wiekiem mają mniej nieobecności w pracy z powodu choroby?
Shutterstock

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Im pracownik jest starszy, tym ma mniej nieobecności w pracy z powodu choroby? Podsumowanie roku 2025 wykazuje, iż co 10. pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 3 tygodnie rocznie. Co jeszcze można wyczytać ze statystyk?

Pracownicy wraz z wiekiem mają mniej nieobecności w pracy z powodu choroby?

Z danych wynika, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy 59 proc. polskich pracowników z powodu choroby straciło przynajmniej 1 dzień roboczy. Co ciekawe, im młodszy wiek pracowników, tym wyższa suma absencji. Połowa pracowników uważa, że lepsza profilaktyka mogłaby tym nieobecnościom zapobiec – również ta w miejscu pracy. Oczekuje jej zdecydowana większość zatrudnionych. LongLife, firma specjalizująca się w profilaktyce zdrowotnej w miejscu pracy, przeprowadziła badanie na 1000 polskich pracowników. Wynika z niego, że prawie 60 proc. polskich pracowników skorzystała z przynajmniej jednego dnia zwolnienia lub bezpłatnego urlopu w ostatnich 12 miesiącach, podczas gdy 10 proc. zatrudnionych spędziło na L4 (lub bezpłatnym urlopie) łącznie więcej niż 15 dni.

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Kobiety częściej na zwolnieniu lekarskim

Które grupy pracowników najczęściej deklarują absencje? To kobiety – 61 proc. z powodu choroby było nieobecnych w pracy przynajmniej raz w ciągu ostatnich 12 miesięcy, w porównaniu do 53 proc. mężczyzn. Co warto podkreślić – dane te nie dotyczą np. opieki nad chorymi członkami rodziny.

Silversi nie korzystają ze zwolnień lekarskich

Kolejna grupa deklarująca częstsze absencje to pracownicy młodzi. Przynajmniej raz z L4 (lub bezpłatnego wolnego) skorzystało prawie ¾ pracowników do 25 rż., ale tylko 45 proc. silversów w wieku 55+. – Z danych wnioskujemy, że starsi pracownicy mają mniejszą tendencję do korzystania ze zwolnień w przypadku lekkich infekcji i mniej uciążliwych problemów zdrowotnych, ale to nie znaczy, że nie chorują. 17 proc. pracowników powyżej 55 rż. w ciągu ostatniego roku zadeklarowało sumarycznie więcej niż 10 dni absencji – tłumaczy Paulina Werczyńska, członkini zarządu LongLife – Wynika z tego, że silversi są pracownikami niezwykle oddanymi i nienadużywającymi przysługujących im praw, jednak wiąże się z tym ryzyko zaniedbania wczesnych objawów chorób, co ostatecznie skutkuje dłuższymi zwolnieniami. Pracodawcy, zamiast obawiać się zatrudniania osób w tym wieku, zdecydowanie powinni docenić ich lojalność, ale jednocześnie wesprzeć ich w dbaniu o zdrowie – tłumaczy ekspertka.

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Pracodawca również odpowiada za zdrowie pracowników

Zaledwie co piąty polski pracownik w swoim miejscu pracy zetknął się z inicjatywami wspierającymi zdrowie pracowników – zazwyczaj były to badanie wzroku (33 proc.), badania z krwi pobierane w miejscu pracy (33 proc.) oraz USG (27 proc.).

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Jednocześnie 64 proc. badanych jest zainteresowanych cyklicznymi badaniami profilaktycznymi w miejscu pracy. Połowa uważa, że lepsza profilaktyka pomogłaby im zmniejszyć liczbę absencji w miejscu pracy – 28 proc. nie ma zdania na ten temat, a tylko 22 proc. uważa, że nie wpłynęłoby to na ograniczenie absencji. – Działania profilaktyczne, które podejmujemy u pracodawców dowodzą, że profilaktyka w miejscu pracy jest kluczowym narzędziem przynoszącym obopólne korzyści – pracownicy mogą zostać zdiagnozowani już na wczesnym etapie choroby, co pozwala zadbać o zdrowie szybciej. Pracodawcy ograniczają z kolei w ten sposób przyszłe absencje i zyskują lojalność pracowników. Pakiety medyczne, które stały się już w Polsce standardem, nie spełniają tej funkcji – z naszych danych wynika, że pracownikom w ramach pakietów rzadko zleca się badania profilaktyczne, a sami pracownicy często wykonują je na własną rękę na NFZ lub podczas wizyt prywatnych – wyjaśnia Paulina Werczyńska z LongLife.

Omawiane badanie zostało zrealizowane w dniach 22-28.10.2025 przez Opinia24 na zlecenie LongLife metodą wywiadów on-line (CAWI). W ramach badania przeprowadzono 1000 ankiet na grupie dorosłych, pracujących Polaków.

Źródło: LongLife

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Źródło: INFOR
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9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
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