Czym jest Fundusz Pracy?

rozwiń >

Fundusz Pracy jest państwowym funduszem celowym. Fundusz Pracy jest uregulowany w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 735, dalej jako: ustawa). Rozdział 18 ustawy określa m.in.:

Głównym zadaniem Funduszu Pracy jest finansowanie zadań polegających na prowadzeniu aktywizacji zawodowej, promocji zatrudnienia oraz łagodzeniu skutków bezrobocia, obywa się to m.in. poprzez finansowanie i zarządzanie takimi świadczeniami jak:

Środkami Funduszu Pracy dysponuje i rozporządza minister właściwy do spraw pracy.

Kto opłaca składki na Fundusz Pracy?

Składki na Fundusz Pracy opłacają m.in. pracodawcy - jako płatnicy składek. Ponadto również: inne jednostki organizacyjne, rolnicze spółdzielnie produkcyjne, spółdzielnie kółek rolniczych lub spółdzielnie usług rolniczych - za swoich członków (z wyjątkiem członków, którzy wnieśli wkład gruntowy o powierzchni użytków rolnych większej niż 2 ha przeliczeniowe), inne niż wymienione wyżej osoby podlegające ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym lub zaopatrzeniu emerytalnemu.

Za kogo opłaca się składki na Fundusz Pracy?

Składki na Fundusz Pracy opłaca się m.in. za osoby:

pozostające w stosunku pracy lub stosunku służbowym,

wykonujące pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą,

wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, oraz za osoby z nimi współpracujące, z wyłączeniem osób świadczących pracę na podstawie umowy uaktywniającej (dot. niań),

wykonujące pracę w okresie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,

pobierające stypendia sportowe,

otrzymujące świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym, świadczenie górnicze lub górniczy zasiłek socjalny lub wynagrodzenie przysługujące w okresie świadczenia górniczego, stypendium na przekwalifikowanie lub kontraktu szkoleniowego,

generalizując za pracowników mundurowych (jednak szczegóły w tym zakresie określają przepisy odrębne).

Co ważne jest też pewna grupa podmiotów, za które nie opłaca się składek na Fundusz Pracy, są to np. duchowni, osoby, które pobierają zasiłek stały na podstawie przepisów o pomocy społecznej, osoby, które pobierają: świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka, osoby, które przebywają na urlopach wychowawczych oraz pobierają zasiłek macierzyński i wiele innych podmiotów, co jest szczegółowo określone w ustawie.