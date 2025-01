Coroczne darmowe badania krwi [wartość ok. 600 zł] z Biedronki. A co z Lidla?

Coroczne darmowe badania krwi [o wartości ok. 600 zł] z Biedronki. A co z Lidla? To ciekawe jak wiele oferuje Biedronka i Lidl na 2025 r.? Poniżej szerokie umówienie najciekawszych przypadków.

Przepis art. 16 ustawy z dnia 27 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1465 ze zm., dalej jako: KP) jasno wskazuje na tzw. potrzeby socjalno-bytowe. Zgodnie z treścią przepisu: pracodawca, stosownie do możliwości i warunków, zaspokaja bytowe, socjalne i kulturalne potrzeby pracowników. Co w zasadzie to oznacza? Przede wszystkim jedno: przepis ten nie ma roszczeniowego charakteru. A zatem jeżeli pracodawca nie ma, czy nawet ma, ale nie chce, to nie udzieli pracownikom dodatkowych profitów. Pracownicy nie mogą w żaden sposób tego egzekwować od pracodawcy. Jest to ich przywilej. Szczególnie w dużych korporacjach, które to prześcigają się pomysłami z nowymi benefitami dla pracowników, oferują szerokie pakiety dodatków. Ale… samochód firmowy, karta na siłownie, pakiet medyczny czy owocowe czwartki to już relikt przeszłości. Teraz benefity są dużo ciekawsze! Poniżej analiza dodatkowych uprawnień dla pracowników Biedronki i Lidla. Niektóre takie jak np. obiady za 1 zł w Lidlu czy Biedronce vouchery rabatowe do 1000 zł na zakupy, mogą naprawdę zaskoczyć! Oczywiście szczegóły w zakresie dodatków dla pracowników reguluje ustawa…. Oraz każdorazowo akty wewnątrzzakładowe, regulaminy czy statuty. Poniże informacje są jedna zaczerpnięte ze stron internetowych tych dwóch sklepów. Informacje są udostępnione, ponieważ Biedronka i Lidl chcą być transparentne w przekazie dla swoich Klientów ale i właśnie potencjalnych pracowników.

REKLAMA

Autopromocja

Pracownicy chcą czuć się doceniani. Biedronka i Lidl wiedzą jak to zrobić. Ich sposobem są benefity!

Istnieje wiele badań na temat świadczeń socjalnych dla pracowników (a nowocześnie zwanych: benefitami). Prawie 80% ankietowanych przyznaje, że pracowałoby bardziej produktywnie, gdyby częściej otrzymywało uznanie za swoją pracę, 71% byłoby wtedy mniej skłonnych do odejścia z pracy, a ponad 83% pracowników uważa, że docenianie ma wpływ na ich motywację do pracy. Opublikowane w styczniu 2024 r. wyniki badań przeprowadzonych przez firmę Nectar na ponad 1800 ankietowanych w USA pokazują, że docenianie pracowników ma bezpośredni wpływ na ich produktywność w pracy.

Jakie benefity z Biedronki?

Biedronka na swojej stronie internetowej konkretnie wymienia korzyści jakie przysługują zatrudnionym pracownikom. Oczywiście powyższe korzyści zależą od sytuacji danego pracownika. Każdy pracownik może sprawdzić jakie benefity oferuje Biedronka.

Przykład KALKULATOR BENEFITÓW Z BIEDRONKI Można wręcz wszystko wyszukać na specjalnym kalkulatorze benefitów. Co trzeba zrobić? Należy kliknąć na odpowiednie pole i odpowiedzieć na 3 pytania. Należy najpierw określić: miejsce pracy: sklep/magazyn czy biuro. Następnie należy dookreślić jakie to stanowisko czy menedżerskie czy niemenedżerskie. No i na koniec wskazać na swoją sytuację życiową, tj. dookreślić: mam dziecko/dzieci czy też nie mam dzieci. W zależności od zaznaczonych odpowiedzi zmieniają się konkretne przywileje pracowników.

Warto w tym kontekście zwrócić uwagę na ciekawy Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu - III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 7 września 2016 r., III AUa 2341/15. Wyrok określa rolę zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i ocena prawidłowości zasad przyznawania świadczeń. Chociaż geneza funduszu świadczeń socjalnych wyraźnie wskazuje, że instytucja ta miała przyczynić się zaspokajania potrzeb materialnych i bytowych pracowników, nigdy nie wiązano jej wyłącznie z zapewnieniem podstawowej egzystencji i udzielaniem pomocy jedynie najuboższym pracownikom. (stąd też np. w Biedronce prawo do dodatkowych świadczeń mają też osoby zajmujące wyższe stanowiska, menadżerskie). Sugestie takiej interpretacji może nasuwać nazwa funduszu - zarówno bowiem w języku potocznym, jak i nazwach różnych instytucji, termin "socjalny" odnoszony jest do ubóstwa, zaspokajania podstawowych potrzeb egzystencjalnych. Fundusz nie jest jednak instytucją prawa publicznego, do której stosuje się obiektywne mierniki ubóstwa. Poziom świadczeń jest bardzo zróżnicowany w różnych zakładach pracy, podobnie jak potrzeby osób korzystających z jego zasobów, występuje również duża swoboda dookreślenia ustawowych kryteriów przyznawania świadczeń. Dla oceny zasadności mechanizmu przyznawania świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych istotne znaczenie ma charakter przedsiębiorstwa.

A zatem co oferuje Biedronka dla swoich pracowników?

E-kod pracowniczy : Regularne zasilenia środkami finansowymi – 4 razy w roku – do wykorzystania na zakupy w sklepach Biedronka i Hebe. Nie mniej niż 1310 zł łącznie.

: Regularne zasilenia środkami finansowymi – 4 razy w roku – do wykorzystania na zakupy w sklepach Biedronka i Hebe. Nie mniej niż 1310 zł łącznie. Zapomoga w trudnej sytuacji : Bezzwrotne finansowe wsparcie dla tych, którzy zmagają się z nagłymi problemami życiowymi.

: Bezzwrotne finansowe wsparcie dla tych, którzy zmagają się z nagłymi problemami życiowymi. Pożyczka na cele mieszkaniowe : Nieoprocentowana pożyczka na cele mieszkaniowe. Średnia kwota pożyczek w 2023 r. to 3380 zł.

: Nieoprocentowana pożyczka na cele mieszkaniowe. Średnia kwota pożyczek w 2023 r. to 3380 zł. Paczka świąteczna : Co roku paczka dla pracowników i ich dzieci, a w środku: pościel, walizka czy garnki. Gry i zabawki dostosowane do wieku dzieci. Łącznie ponad 160 tys. paczek!

: Co roku paczka dla pracowników i ich dzieci, a w środku: pościel, walizka czy garnki. Gry i zabawki dostosowane do wieku dzieci. Łącznie ponad 160 tys. paczek! Karta sportowa : Dofinansowanie do karty Multisport umożliwiającej korzystanie z różnorodnych obiektów sportowych na terenie całego kraju.

: Dofinansowanie do karty Multisport umożliwiającej korzystanie z różnorodnych obiektów sportowych na terenie całego kraju. Razem zadbajmy o zdrowie : Coroczne darmowe badania krwi (o wartości ok. 600 zł). Możliwość konsultacji i dokupienia pakietów.

: Coroczne darmowe badania krwi (o wartości ok. 600 zł). Możliwość konsultacji i dokupienia pakietów. Zniżki pracownicze : Tańsze oferty od znanych marek, jak np.: cateringi dietetyczne, hotele, atrakcje dla dzieci i wiele więcej.

: Tańsze oferty od znanych marek, jak np.: cateringi dietetyczne, hotele, atrakcje dla dzieci i wiele więcej. Dzień Dziecka z Biedronką : Zdrowe poczęstunki zawierające naturalne przekąski opakowane w zagadki i kolorowanki.

: Zdrowe poczęstunki zawierające naturalne przekąski opakowane w zagadki i kolorowanki. Narodziny z Biedronką : Wyprawka (o wartości ok. 350 zł) z najpotrzebniejszymi rzeczami w pierwszych chwilach życia maluszka.

: Wyprawka (o wartości ok. 350 zł) z najpotrzebniejszymi rzeczami w pierwszych chwilach życia maluszka. Wyprawka szkolna : Plecak dla pierwszaka pełen niezbędnych materiałów i przyborów w szkole (o wartości ok. 300 zł).

: Plecak dla pierwszaka pełen niezbędnych materiałów i przyborów w szkole (o wartości ok. 300 zł). Wsparcie w chorobie : Bezzwrotne wsparcie finansowe dla tych, którzy zmagają się z niepełnosprawnością i ciężkimi chorobami.

: Bezzwrotne wsparcie finansowe dla tych, którzy zmagają się z niepełnosprawnością i ciężkimi chorobami. Spotkania integracyjne : Spływ kajakowy, kręgle, a może wyjście do restauracji? Dofinansowanie do spotkań zespołowych, aby poznać się także poza miejscem pracy.

: Spływ kajakowy, kręgle, a może wyjście do restauracji? Dofinansowanie do spotkań zespołowych, aby poznać się także poza miejscem pracy. Mindgram : Platforma umożliwiająca dostęp do darmowych specjalistów, w tym psychologów, terapeutów, prawników.

: Platforma umożliwiająca dostęp do darmowych specjalistów, w tym psychologów, terapeutów, prawników. Aktywności sportowe : Dofinansowanie do udziału w zawodach sportowych (np. biegi, wyścigi kolarskie).

: Dofinansowanie do udziału w zawodach sportowych (np. biegi, wyścigi kolarskie). Wyzwanie sportowe Biedronki : Rywalizacja promująca aktywność fizyczną, drużynowo lub indywidualnie, na rowerze lub w bieganiu.

: Rywalizacja promująca aktywność fizyczną, drużynowo lub indywidualnie, na rowerze lub w bieganiu. Wakacje z Biedronką : Dofinansowanie do letnich wyjazdów pełnych atrakcji i edukacji dla dzieci pracowników.

: Dofinansowanie do letnich wyjazdów pełnych atrakcji i edukacji dla dzieci pracowników. Vouchery rabatowe do 1000 zł na zakupy w Biedronce.

rabatowe do 1000 zł na zakupy w Biedronce. Mali Bohaterowie : Środki dla dzieci z niepełnosprawnością na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, leczenie czy rehabilitację. Średnia kwota zapomóg w 2024 r. to 4400 zł.

: Środki dla dzieci z niepełnosprawnością na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, leczenie czy rehabilitację. Średnia kwota zapomóg w 2024 r. to 4400 zł. Biedronka dla Emeryta : Wsparcie dla emerytowanych pracowników w wysokości około 800 zł.

: Wsparcie dla emerytowanych pracowników w wysokości około 800 zł. Opieka medyczna : Prywatna opieka medyczna dla całej rodziny, umożliwiająca wizyty u specjalistów i badania.

: Prywatna opieka medyczna dla całej rodziny, umożliwiająca wizyty u specjalistów i badania. Ubezpieczenia : Grupowe ubezpieczenia dla całej rodziny, na życie i wyjazdy turystyczne.

: Grupowe ubezpieczenia dla całej rodziny, na życie i wyjazdy turystyczne. Auto służbowe : Auto z kartą paliwową dla stanowisk menedżerskich.

: Auto z kartą paliwową dla stanowisk menedżerskich. Przyjęcia świąteczno-noworoczne : Coroczne spotkania w celu celebrowania sukcesów ubiegłego roku.

: Coroczne spotkania w celu celebrowania sukcesów ubiegłego roku. Obowiązek zaspokajania potrzeb socjalnych pracowników- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

W kontekście analizy ciekawych benefitów dla pracowników warto też skupić się na kwestiach prawnych i zweryfikować jak podchodzą do tego sądy kiedy dojdzie do sporu. Taki spór oczywiście może się zdarzyć, bo jeśli pracodawca potwierdzi, że pracownikowi należy się dane uprawnienie, powinien on mieć możliwość z niego skorzystać. W tym kontekście warto przytoczyć wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie - III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 26 września 2013 r., III AUa 360/13: Obowiązek pracodawcy zaspokajania w miarę możliwości i warunków potrzeb bytowych, socjalnych i kulturalnych pracowników wynika z art. 16 Kodeksu pracy i jest jedną z podstawowych zasad prawa pracy. Ustawodawca w art. 94 pkt 8 KP nałożył na pracodawcę obowiązek zaspokajania w miarę posiadanych środków socjalnych potrzeb pracowników. Pracodawcy nie mają zatem bezwzględnego obowiązku prowadzenia działalności socjalnej na rzecz pracowników, gdyż przepisy kodeksu jedynie postulują prowadzenie takiej działalności. By nie dopuścić do zupełnej dowolności w omawianym zakresie, obowiązek zaspokajania potrzeb socjalnych pracowników został warunkowo ujęty w ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, uprawniając pracodawców do modyfikacji w prawie wewnątrzzakładowym (w układach zbiorowych pracy) obowiązków wynikających z ustawy, aby umożliwić im uzależnienie działalności socjalnej od posiadanych warunków i możliwości. Nie można pomijać, że zgodnie z intencją ustawodawcy Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych jest dobrowolnym funduszem na poziomie zakładu pracy, którego podstawowym zadaniem jest sfinansowanie przez pracodawcę pomocy socjalnej między innymi na rzecz pracowników i ich rodzin.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jakie benefity w Lidlu?

Jak podaj na swojej stronie internetowej Lidl oferuje swoim pracownikom takie dodatkowe benefity:

Prywatną opieką medyczną , której miesięczny koszt to symboliczna złotówka. Oznacza to, że każdy spośród nich ma możliwość skorzystania z porad specjalistów oraz bogatego pakietu badań i zabiegów ambulatoryjnych w ponad 900 placówkach medycznych na terenie całego kraju.

, której miesięczny koszt to symboliczna złotówka. Oznacza to, że każdy spośród nich ma możliwość skorzystania z porad specjalistów oraz bogatego pakietu badań i zabiegów ambulatoryjnych w ponad 900 placówkach medycznych na terenie całego kraju. W ramach programu Lidl dla Rodziny , również najbliżsi naszych pracowników mogą zostać objęci opieką medyczną w bardzo korzystnej cenie.

, również najbliżsi naszych pracowników mogą zostać objęci opieką medyczną w bardzo korzystnej cenie. Lidl oferuje również możliwość przystąpienia na preferencyjnych warunkach do ubezpieczenia grupowego wraz z całą rodziną.

Lidl wprowadził Kartę Multisport Plus , która umożliwia nieograniczony dostęp do 4 000 obiektów sportowych w Polsce i ponad 25 rodzajów aktywności. Pracownicy mają możliwość wykupienia pakietu dla osoby towarzyszącej czy karty basenowej dla dzieci w specjalnej cenie.

, która umożliwia nieograniczony dostęp do 4 000 obiektów sportowych w Polsce i ponad 25 rodzajów aktywności. Pracownicy mają możliwość wykupienia pakietu dla osoby towarzyszącej czy karty basenowej dla dzieci w specjalnej cenie. Lidl podkreśla: dodatkowo centrach dystrybucyjnych wprowadziliśmy dla pracowników opiekę fizjoterapeutyczną.

Wiemy, że małe smakołyki dają dużo radości, dlatego oferujemy wszystkim pracownikom owocowe i warzywne przekąski.

Zapewniamy też nieograniczony dostęp do kawy, herbaty oraz dodatków.

Pracownicy magazynów mogą liczyć na obiady za 1zł.

Do bogatego pakietu socjalnego dochodzą bony i paczki świąteczne oraz bony okolicznościowe. Przed świętami Bożego Narodzenia pracownikom przekazywane są prezenty lub bony , natomiast dzieciom pracowników paczki świąteczne.

Przed świętami Bożego Narodzenia pracownikom przekazywane są prezenty lub , natomiast dzieciom pracowników paczki świąteczne. Uznaniem cieszy się także program „wyprawka dla pierwszoklasisty” i „wyprawka dla maluszka”.

Wspieramy naszych pracowników w dodatkowych aktywnościach sportowych i charytatywnych. Fundujemy naszym pracownikom udział w wybranych imprezach biegowych, pokrywając opłatę wpisową jak i dojazd środkami komunikacji publicznej na wydarzenie.

biegowych, pokrywając opłatę wpisową jak i dojazd środkami komunikacji publicznej na wydarzenie. Lidl pisze: organizujemy turniej piłki halowej.

Jako firma Lidl angażujemy się w działania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Poland Business Run, Wielkanocnej i Świątecznej Zbiórki Żywności.

Co roku nasi pracownicy mają możliwość wzięcia udziału w bożonarodzeniowej akcji Spełniamy Marzenia, w której przygotowujemy prezenty dla podopiecznych z Domów Dziecka.