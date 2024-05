Dni wolne w 2025 r. Jak korzystnie brać urlop

Ustawowe dni wolne od pracy umożliwiają zaplanowanie urlopów w szczególny sposób. Kosztem niewielu dni urlopu można nieproporcjonalnie wydłużyć sobie okresy odpoczynku. Jak zatem będzie można zaplanować wolne w przyszłym roku?

Dni wolne od pracy w 2025 r.

W przyszłym roku dniami wolnymi od pracy będą:

1 stycznia – Nowy Rok (środa),

6 stycznia – Święto Trzech Króli (poniedziałek),

20 kwietnia - pierwszy dzień Wielkiej Nocy (niedziela),

21 kwietnia - drugi dzień Wielkiej Nocy (poniedziałek),

1 maja – Święto Państwowe (czwartek),

3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja (sobota),

8 czerwca - pierwszy dzień Zielonych Świątek (niedziela),

19 czerwca - dzień Bożego Ciała (czwartek),

15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (piątek),

1 listopada – Wszystkich Świętych (sobota),

11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości (wtorek),

25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia (czwartek),

26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia (piątek);

oraz niedziele.

Styczeń 2025 r.

W 2025 r. amatorzy długiego wypoczynku mogą skorzystać z okazji do odpoczynku już w styczniu. Nowy Rok przypada w środę, a Święto Trzech Króli w poniedziałek. Jeżeli zatem weźmiemy 2 dni urlopu (2 i 3 stycznia) zyskamy 6 dni wolnego. Dodatkowy urlop od 7 do 10 stycznia sprawi, że wypoczynek wydłuży się do 12 stycznia i obejmie 12 dni wolnego kosztem 6 dni urlopu.

Jest także inna opcja. Jeżeli jeszcze w grudniu 2024 r. weźmiemy 2 dni urlopu (30 i 31 grudnia), wypoczynek wydłuży się do 10 dni (od 28 grudnia 2024 r. do 6 stycznia 2025 r.). Wypoczynek można także wydłużyć do 12 dni pod warunkiem, że skorzysta się z jeszcze 1 dnia urlopu – 27 grudnia. Ale to nie wszystko! Ekstremiści, którzy wezmą urlop od 23 grudnia 2024 r. do 10 stycznia 2025 r., będą mogli cieszyć się aż 22 wolnymi dniami (od 21 grudnia 2024 r. do 12 stycznia 2025 r.), kosztem w sumie 11 dni urlopu.

Kwiecień 2025 r.

W kwietniu przyszłego roku takie ekstrawagancje nie będą już możliwe.

Wielkanoc przypada na 20 i 21 kwietnia. W tym miesiącu możliwe będzie zatem zorganizowanie sobie 9 dni wolnych. Niestety, w tym celu konieczne będzie skorzystanie z 4 dni urlopu (od 22 do 25 kwietnia).

Maj 2025 r.

Jak maj – to i majówka! W 2025 r. 1 maja przypada w czwartek, a 3 maja – w sobotę. Z racji święta przypadającego w sobotę, pracodawcy będą musieli pracownikom udzielić dnia wolnego, zgodnie z zasadą, że każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.

Konkretny termin dnia wolnego za święto w sobotę zależy od pracodawcy, byleby dzień wolny został udzielony w tym samym okresie rozliczeniowym, co święto. Możliwe jest zatem, że w przyszłym roku dzień wolny za święto w sobotę pracodawca wyznaczy na 2 maja. W takim przypadku odpoczynek można wydłużyć do 9 dni (od 26 kwietnia do 4 maja), pod warunkiem, że weźmie się 3 dni urlopu (w dniach od 28 do 30 kwietnia).

Czerwiec 2025 r.

W czerwcu będą dwa święta: 8 czerwca (niedziela) i 19 czerwca (czwartek).

Święto w niedzielę w przypadku zdecydowanej większości pracowników nie wpływa na okresy odpoczynku.

Inaczej będzie w przypadku święta czwartkowego, przypadającego 19 czerwca. Warto będzie skorzystać z urlopu w dniu 20 czerwca, dzięki czemu skorzystamy z długiego, 4-dniowego weekendu. Jeżeli natomiast zdecydujemy się jeszcze na urlop w dniach od 16 do 18 czerwca, wówczas okres wolnego wydłuży się do 9 dni.

Sierpień 2025 r.

W sierpniu przyszłego roku jest jedno święto, które przypada na piątek, 15 sierpnia. Każdy, kto skorzysta z urlopu od 11 do 14 sierpnia będzie miał 9 dni wolnego. Niestety tutaj przelicznik nie jest zbyt korzystny, bowiem zaoszczędzimy tylko 1 dzień urlopu.

Listopad 2025 r.

W listopadzie będą dwa święta: 1 i 11 listopada. Przypadają one odpowiednio w sobotę i wtorek. Z racji święta w sobotę pracodawca będzie musiał – podobnie jak w maju – udzielić dnia wolnego. W tym przypadku logicznym dniem wydaje się poniedziałek, 10 listopada. Jeżeli tak będzie, wówczas biorąc 3 dni urlopu od 12 do 14 listopada, zyskamy 9 dni wolnego.

Grudzień 2025 r.

W grudniu przyszłego roku Boże Narodzenie przypada na czwartek i piątek. Warto zatem będzie zaplanować urlop od 22 do 24 grudnia. Zyskamy dzięki temu 9 dni wolnego.

Warto będzie zastanowić się jednak nad opcją urlopu do końca roku. Dzięki temu możliwe będzie połączenie dni wolnych w grudniu z dniami wolnymi w styczniu następnego roku.