Zmiana warunków zatrudnienia na wniosek pracownika

Pracownicy mają prawo do wnioskowania do pracodawcy o zmianę rodzaju umowy o pracę na umowę na czas nieokreślony. Kiedy takie prawo przysługuje i jakie obowiązki wobec tego ma pracodawca? Podpowiadamy.

Zgodnie z art. 293 Kodeksu pracy pracownik zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy może raz w roku kalendarzowym wystąpić do pracodawcy z wnioskiem, złożonym w postaci papierowej lub elektronicznej, o zmianę rodzaju umowy o pracę na umowę o pracę na czas nieokreślony lub o bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy. Co dokładnie to oznacza?

Kto może wystąpić z wnioskiem o zmianę rodzaju umowy

Wniosek taki – w postaci papierowej lub elektronicznej – może złożyć raz w roku kalendarzowym pracownik zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy. Nie dotyczy to pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę na okres próbny.



Do okresu zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy wlicza się pracownikowi również okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, jeżeli zmiana pracodawcy nastąpiła w drodze przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę. Okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy wlicza się także w przypadku, gdy z mocy odrębnych przepisów nowy pracodawca jest następcą prawnym pracodawcy poprzednio zatrudniającego pracownika.

O co może wnioskować pracownik

Wniosek pracownika może dotyczyć zarówno zmiany rodzaju umowy na umowę najbardziej stabilną – na czas nieokreślony – jak też zmiany innych warunków zatrudnienia, wśród których ustawa wyróżnia zmianę z niepełnego na pełny wymiar czasu pracy.

Jakie obowiązki ma pracodawca

Pracodawca powinien udzielić pracownikowi odpowiedzi na wniosek (w postaci papierowej lub elektronicznej), nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia jego otrzymania.



Art. 293 § 2 Kodeksu pracy wskazuje przy tym, że pracodawca powinien w miarę możliwości uwzględnić wniosek pracownika. Jakkolwiek nie jest to zobowiązanie do jego uwzględnienia i odmowa jak najbardziej jest możliwa po ocenie dokonanej przez pracodawcę, to jednak negatywne rozpatrzenie wniosku pracodawca musi uzasadnić. Przy ocenie wniosku pracownika pracodawca bierze pod uwagę potrzeby własne i pracownika.



Katarzyna Sędziak (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)