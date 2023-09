Wspieram Sukces Kobiet. Praca, rodzina, wybory - głos kobiet jest ważny!

Wspieram Sukces Kobiet to nowy program wskazujący, że głos kobiet jest bardzo ważny! Polki stanowią 53% wyborców, czyli około 16 milionów. Wybory już 15 października 2023 r. Istotne dla Polek tematy i problemy społeczno-zawodowe to: przemoc wobec kobiet; problem braku żłobków i przedszkoli; ubóstwo starszych kobiet; wsparcie dla kobiet planujących ciążę i spodziewających się dziecka; możliwości pracy kobiet w związku z opieką nad dziećmi; wsparcie matek samotnie wychowujących dzieci oraz zmiany w prawie alimentacyjnym.

Co jest ważne dla Polek?

Okazuje się, że istotne zdaniem kobiet sprawy, które powinny znaleźć się w programach wyborczych i które w najbliższych latach powinny być urzeczywistniane, przez odpowiednie przepisy prawa, dotyczą wielu kwestii, tych związanych z pracą, rodziną, zdrowiem, ochroną środowiska i generalnie przestrzeganiem praw.

Kampania Wspieram Sukces Kobiet

Ruszyła kampania Wspieram Sukces Kobiet, zorganizowana przy merytorycznym wsparciu Uniwersytetu SWPS, która ma na celu pokazać, że głos kobiet jest bardzo ważny!

Ważne Polki stanowią 53% wyborców, czyli około 16 milionów. Wybory już 15 października 2023 r. - to ważny dzień dla przyszłości Polek i Polaków! Istotne dla Polek tematy i problemy społeczno-zawodowe to: przemoc wobec kobiet; problem braku żłobków i przedszkoli; ubóstwo starszych kobiet; wsparcie dla kobiet planujących ciążę i spodziewających się dziecka; możliwości pracy kobiet w związku z opieką nad dziećmi; wsparcie matek samotnie wychowujących dzieci oraz zmiany w prawie alimentacyjnym.

Kampania Fundacji SPS ma na celu zachęcenie kobiet do udziału w wyborach.

Jak podaje Fundacja SPS akcją #WspieramSukcesKobiet chcą zwrócić uwagę na wyzwania większości głosujących i wymóc na kandydatkach i kandydatach do Sejmu deklaracje na piśmie. "Polityka ma odpowiadać na nasze potrzeby, a nie ich cele. Dlatego realizujemy audyt przekonań kandydatek i kandydatów starających się o mandat posłanki/posła, by ocenić ich stosunek do zagadnień istotnych dla życia i sukcesu kobiet.".

Ankieta - co trzeba zmienić w życiu kobiet

Jak podaje PAP: w ramach akcji Wspieram Sukces Kobiet we wrześniu br. przeprowadzono badanie na ponad 18 tys. respondentek, którym zadano pytanie o najważniejsze ich zdaniem kwestie dotyczące kobiet. Wynika z niego, że:

najważniejszym problemem, zdaniem ankietowanych, jest przemoc wobec kobiet - kwestia ta jest bardzo istotna dla aż 89 proc;

Ponad 3/4 respondentek (77 proc.) wskazuje również na problem braku żłobków i przedszkoli w wielu gminach;

72 proc. - badanych określa jako bardzo istotne ubóstwo starszych kobiet oraz kwestię wsparcia dla kobiet planujących ciążę i spodziewających się dziecka;

Kolejno 69 proc. respondentek uważa, że bardzo istotnym problemem są ograniczone możliwości pracy kobiet w związku z opieką nad dziećmi;

Dwie na trzy badane sądzą, że bardzo istotna jest ochrona środowiska;

64 proc. - urlopy macierzyńskie i tacierzyńskie;

63 proc. - wsparcie matek samotnie wychowujących dzieci oraz zmiany w prawie alimentacyjnym.

Dlaczego kobiety nie głosują w wyborach?

Z badania wynika, że kobiety nie głosują w wyborach, ponieważ:

nie odpowiada im program żadnej partii - deklaruje to 29 proc. badanych;

blisko 1/4 (23 proc.) deklaruje, że brak im czasu, możliwości dojazdu itp.;

14 proc. jest niezainteresowana polityką lub nie zna programów wyborczych;

11 proc. - rozczarowana politykami, na których głosowała w przeszłości.

Wsparcie matek samotnie wychowujących dzieci

W Polsce prawie 2 miliony kobiet samotnie wychowuje swoje dzieci. Jest to prawie 1/5 wszystkich rodzin. Wsparcie ze strony Państwa dla wielu kobiet jest niewystarczające. W skali całej UE jedna samotna matka na cztery pozostaje bez pracy.

Kobiety mniej zarabiają od mężczyzn

Różnice w wynagrodzeniu są jednymi z najważniejszych problemów dla Polek. Polski Instytut Ekonomiczny wskazuje, że luka wynagrodzeń pomiędzy kobietami a mężczyznami pracującymi na tych samych stanowiskach sięga w Polsce 10,4 procent. Jest to mniej niż średnia unijna, ale dla porównania w Niemczech wynosi ona 5,7 proc.

Opieka nad dzieckiem a praca

Narodziny dziecka mają ogromny wpływ na rozwój kariery zawodowej kobiety i jej sytuacji na rynku pracy. Dane wskazują, że kobietom w Polsce wciąż jest o wiele trudniej pracować i opiekować się potomstwem. Okazuje się, że nawet 30 proc. matek z dziećmi do 9. roku życia, ma problem z zatrudnieniem.