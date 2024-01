Branżowe centra umiejętności – nowa jakość w systemie kształcenia zawodowego. Nowe rozporządzenie już w I kwartale 2024 r.

Branżowe centra umiejętności mają umożliwiać uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub zmianę kwalifikacji zawodowych. Tę nową kategorię placówek systemu oświaty wprowadziła nowelizacja Prawa oświatowego, która weszła w życie we wrześniu 2023 r. Wdrożenie BCU wymaga jednak aktualizacji aktów wykonawczych do Prawa oświatowego. Taki jest cel nowelizacji rozporządzenia w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, którą przygotowuje resort rodziny, pracy i polityki społecznej. Co zmieni ta nowelizacja?

Branżowe centrum umiejętności to placówka kształcenia, szkolenia i egzaminowania o zasięgu ogólnokrajowym, ukierunkowana branżowo w zakresie jednej z dziedzin zawodowych określonych w przepisach wydanych na podstawie Prawa oświatowego. Przepisy Prawa oświatowego dotyczące BCU weszły w życie w końcu września 2023 r. Wciąż jednak placówki tego rodzaju nie mogą rozpocząć działalności, ponieważ brak przepisów wykonawczych do ustawy. Wprowadzi je nowelizacja rozporządzenia w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.



Projekt, na wniosek resortu edukacji i nauki przygotowało ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej. Za pracę nad nim odpowiada szefowa tego resortu – Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Rząd planuje zakończenie prac nad nowelizacją w I kwartale 2024 r. Informacje na ten temat zostały zamieszczone w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Branżowe centra umiejętności znajdą się w rozporządzeniu

Skutkiem nowelizacji będzie dodanie branżowego centrum umiejętności jako nowego rodzaju placówki do rozporządzenia w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania. Umożliwi to pracodawcom kierowanie do BCU zatrudnionych młodocianych w celu przygotowania zawodowego.

Turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych

Branżowe centra umiejętności mają wśród swoich celów określonych przepisami Prawa oświatowego m.in. realizację turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników. W ten sposób BCU jako wyspecjalizowane w danej dziedzinie jednostki systemu oświaty uzupełnią liczbę podmiotów uprawnionych do prowadzenia turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników szczególnie w zawodach niszowych, w których występują problemy związane z miejscem organizacji i realizacji turnusu.

Ważne Młodociany pracownik Młodocianym w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy jest osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18 lat.

Działania te, jak można przeczytać w uzasadnieniu projektu, zwiększą dostęp młodocianym realizującym u pracodawców przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu do miejsc realizacji dokształcania teoretycznego w formie turnusu dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników. Pracodawcy będą mogli kierować pracowników do nowego rodzaju placówki, tj. BCU, która będzie zaawansowaną technologicznie placówką kształcenia, szkolenia i egzaminowania w danej dziedzinie zawodowej.



Uzupełnienie liczby podmiotów uprawnionych do prowadzenia turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników, szczególnie w zawodach niszowych, może mieć zdaniem autorów projektu wpływ na zainteresowanie absolwentów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do podjęcia nauki w tej formie, a tym samym szybszego wejścia tych osób na rynek pracy.