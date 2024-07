Czterodniowy tydzień pracy: Kodeks pracy już umożliwia pracę na cały etat przez 4 dni w tygodniu

W przestrzeni medialnej trwa debata nad skróceniem tygodnia pracy do czterech dni w tygodniu. Resort rodziny analizuje możliwość skrócenia czasu pracy do 4 dni, bądź 35 godzin. Przy tej okazji warto przypomnieć, że kodeks pracy umożliwia taką pracę.

Kodeks pracy: czas pracy

Zgodnie z Kodeksem pracy czas pracy pracownika nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym czterech miesięcy. Nie dotyczy to równoważnego czasu pracy, zmodyfikowanego systemu równoważnego czasu pracy, systemu czasu pracy w ruchu ciągłym, systemu skróconego tygodnia pracy a także systemu pracy weekendowej. Niezależnie jednak od sytemu pracy, w każdym z nich – jeżeli jest to uzasadnione przyczynami obiektywnymi, technicznymi, lub dotyczącymi organizacji pracy – okres rozliczeniowy może być przedłużony, jednak nie więcej niż do 12 miesięcy. Przy przedłużeniu należy zachować ogólne zasady dotyczące ochrony bezpieczeństwa zdrowia pracowników. Tygodniowy czas pracy łącznie z nadgodzinami nie może przekraczać przeciętnie 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym.

Kodeks pracy: Prawo do odpoczynku

Każdemu pracownikowi, w każdej dobie przysługuje prawo do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku. Nie dotyczy to pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy a także pracowników w przypadków konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii. W takich przypadkach pracownikowi przysługuje równoważny okres odpoczynku w danym okresie rozliczeniowym.

System skróconego tygodnia pracy

W Kodeksie pracy (art. 145 Kodeksu pracy) istnieje zapis, który umożliwia pracownikom podjęcie pracy w systemie skróconego tygodnia pracy. Wystarczy, że pracownik wystąpi z wnioskiem o stosowanie systemu skróconego tygodnia pracy. W tym systemie jest dopuszczalne wykonywanie pracy przez pracownika przez mniej niż 5 dni w ciągu tygodnia, przy równoczesnym przedłużeniu dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej niż do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 1 miesiąca. Jeśli jest to uzasadnione przyczynami obiektywnymi, technicznymi, lub dotyczącymi organizacji pracy – okres rozliczeniowy może być przedłużony, jednak nie więcej niż do 12 miesięcy.

Dni wolne

Należy pamiętać, że niezależnie od systemu czasu pracy – jeżeli przewiduje on rozkład czasu pracy obejmujący pracę w niedziele i święta – pracownikom zapewnia się łączną liczbę dni wolnych od pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, która ma odpowiadać co najmniej liczbie niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy przypadających w tym okresie.

