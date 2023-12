Dodatek do wynagrodzenia za pracę w nocy. Obliczyliśmy, ile wynosi w poszczególnych miesiącach 2024 r.

Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dodatek przysługuje za każdą godzinę pracy w nocy, niezależnie od innych należności.

Pracodawca określa porę nocną w zakładzie pracy

Pora nocna obejmuje 8 godzin pomiędzy godzinami 21.00 a 7.00. Pracodawca powinien dokładnie ustalić porę nocną obowiązującą w zakładzie pracy. Przykładowo może wyznaczyć ją na następujące godziny:

• od 21.30 do 5.30;

• od 22.15 do 6.15;

• od 23.00 do 7.00.

Za każdą godzinę pracy w porze nocnej pracownikowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Z tego powodu w interesie pracodawcy jest dokładne określenie pory nocnej. W przeciwnym razie pracownik wykonujący pracę między 21.00 a 7.00 nabędzie prawo do dodatku za każdą godzinę przypadającą w tym czasie, czyli nawet za 10 godzin.

Kwotę dodatku za pracę w porze nocnej dolicza się do normalnego wynagrodzenia za pracę pracownika.

Jak ustalić wysokość dodatku za pracę w porze nocnej w 2024 r.

W okresie od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosiło 4242 zł, a od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wyniesie 4300 zł.

W celu ustalenia dodatku za pracę w porze nocnej pracodawca powinien wykonać następujące działania:

Krok 1. Ustalić liczbę godzin pracy w miesiącu, w którym wystąpiła praca nocna:

• mnożąc 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym, a następnie

• dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku, oraz

• obniżając tak ustalony wymiar czasu pracy o 8 godzin z tytułu każdego święta występującego w miesiącu w innym dniu niż niedziela.

Krok 2. Podzielić minimalne wynagrodzenie przez liczbę godzin pracy w miesiącu, w którym wystąpiła praca w porze nocnej.

Krok 3. Pomnożyć otrzymaną stawkę godzinową przez 20%.

Wysokość dodatku za godzinę pracy w porze nocnej w 2024 r. - obliczenia

W poszczególnych miesiącach 2024 r. wysokość dodatku za 1 godzinę pracy w porze nocnej będzie następująca:

• styczeń:

(4242 zł : 168 godz.) x 20% = 5,05 zł;

• luty:

(4242 zł : 168 godz.) x 20% = 5,05 zł;

• marzec:

(4242 zł : 168 godz.) x 20% = 5,05 zł;

• kwiecień:

(4242 zł : 168 godz.) x 20% = 5,05 zł;

• maj:

(4242 zł : 160 godz.) x 20% = 5,30 zł;

• czerwiec:

(4242 zł : 160 godz.) x 20% = 5,30 zł;

• lipiec:

(4300 zł : 184 godz.) x 20% = 4,67 zł;

• sierpień:

(4300 zł : 168 godz.) x 20% = 5,12 zł;

• wrzesień:

(4300 zł : 168 godz.) x 20% = 5,12 zł;

• październik:

(4300 zł : 184 godz.) x 20% = 4,67 zł;

• listopad:

(4300 zł : 152 godz.) x 20% = 5,66 zł;

• grudzień:

(4300 zł : 160 godz.) x 20% = 5,38 zł.

Podane kwoty dodatku za pracę w porze nocnej są wartościami minimalnymi. Pracodawca może zarówno zwiększyć wysokość procentową dodatku jak i uwzględnić wyższą podstawę, od której ten dodatek jest naliczany – przykładowo może zastosować do obliczeń stawkę osobistego zaszeregowania pracownika.

Ryczałt za pracę w porze nocnej

Przepisy Kodeksu pracy dopuszczają stosowanie ryczałtu za pracę w porze nocnej zamiast dodatku.

Ryczałt można stosować jedynie w stosunku do pracowników stale wykonujących pracę w porze nocnej poza zakładem pracy. Ryczałtu nie należy stosować u pracowników, którym tylko czasowo zlecono wykonywanie pracy poza zakładem pracy lub taką pracę świadczą sporadycznie.

Wysokość ryczałtu powinna odpowiadać przewidywanemu wymiarowi pracy w porze nocnej.

Jeżeli przy obliczaniu wysokości ryczałtu uwzględniono niższą liczbę godzin nocnych niż pracownik faktycznie wypracował, przysługuje mu roszczenie o wyrównanie tej należności. W odwrotnej sytuacji, a więc gdy pracownik otrzymał ryczałt przewidujący większą liczbę godzin nocnych niż rzeczywiście przepracował, pracodawca nie może pomniejszyć ustalonego ryczałtu.

