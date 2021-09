Wrzesień 2021 - godziny pracy, dni wolne od pracy

Wrzesień w 2021 r. - godziny pracy i dni wolne od pracy czyli jaki jest wymiar czasu pracy. Czy kalendarz września przewiduje święto w innym dniu niż niedziela?

Wrzesień 2021 - godziny pracy

We wrześniu 2021 r. jest 176 godzin pracy. To prawie najwięcej w całym roku kalendarzowym. Więcej godzin pracy miał jedynie marzec. Wymiar czasu pracy taki jak we wrześniu występuje jeszcze w tym roku 3 razy, w: sierpniu, lipcu i grudniu. Natomiast najmniej pracowaliśmy w styczniu i maju - 152 godziny.

Wrzesień 2021 - dni robocze

Wiemy już, że we wrześniu pracownicy wykonują swoją pracę przez 176 godzin. Ile to dni roboczych? Wrzesień 2021 r. liczy 22 dni robocze.

Wrzesień 2021 - dni wolne od pracy

Wrzesień 2021 r. liczy 8 dni wolnych od pracy czyli 4 weekendy. Zgodnie z ustawą o dniach wolnych od pracy nie ma w tym miesiącu żadnego święta wolnego od pracy.

Wrzesień 2021 - kalendarz

Oto kalendarz miesiąca września z zaznaczonymi weekendami:

Godziny pracy - wrzesień 2021

