Kadry » Kodeks pracy » Jest dodatkowe wolne od pracy w 2026. Rząd potwierdził zmianę w kalendarzu. Polacy zyskają dodatkowy długi weekend

Jest dodatkowe wolne od pracy w 2026. Rząd potwierdził zmianę w kalendarzu. Polacy zyskają dodatkowy długi weekend

07 kwietnia 2026, 17:29
Marzena Sarniewicz
Jest dodatkowe wolne od pracy w 2026. Jest decyzja rządu. Polacy zyskają dodatkowy długi weekend w sierpniu
Sierpień 2026 przyniesie Polakom dodatkowy wolny piątek, a co za tym idzie, dodatkowy długi weekend. Jedno z ustawowych świąt wypada w sobotę, a to oznacza dodatkowy dzień wolny do odbioru. Premier Donald Tusk podjął już decyzję, a wskazany dzień stworzy nowy długi weekend w sierpniu 2026. Sprawdzamy, kiedy dokładnie można zaplanować odpoczynek.

Święto w sobotę oznacza dodatkowy dzień wolny do odbioru

Święto, które wypada w sobotę oznacza jedno - pracownik nie traci dnia wolnego, a pracodawca musi oddać go w innym terminie.

Zgodnie z Kodeksem pracy, jeżeli święto ustawowo wolne od pracy przypada w sobotę, obniża ono wymiar czasu pracy. Pracodawca ma wtedy obowiązek oddać pracownikowi inny dzień wolny. Musi on zostać udzielony w tym samym okresie rozliczeniowym. Termin wyznacza pracodawca. Święto w sobotę nie może zostać pominięte.

W przypadku członków korpusu służby cywilnej decyzję o wyznaczeniu konkretnych dni wolnych podejmuje Prezes Rady Ministrów. Odbywa się to w formie zarządzenia, które określa, w jakich terminach urzędnicy administracji rządowej odbierają dzień wolny za święto przypadające w sobotę.

Jest nowy długi weekend w sierpniu 2026

W 2026 roku 15 sierpnia, czyli Święto Wniebowzięcia Najświętszej Panny oraz Święto Wojska Polskiego przypada w sobotę. Zgodnie z przepisami oznacza to konieczność wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego w innym terminie.

Rząd wydał już rozporządzenie w sprawie dnia wolnego za to święto. Na jego mocy piątek, 14 sierpnia będzie dniem wolnym dla urzędników. Zarządzenie podpisane przez Donalda Tuska dotyczy wyłącznie administracji rządowej.

Nowy przedłużony weekend w sierpniu dla pracowników administracji państwowej potrwa od 14 do 16 sierpnia 2026.

Co z pracownikami na etatach poza administracją?

Rząd nie narzuca konkretnych dni wolnych wszystkim pracownikom w Polsce. W przypadku osób zatrudnionych na umowę o pracę w firmach prywatnych i samorządowych, dzień wolny za święto w sobotę przysługuje z mocy Kodeksu pracy, ale termin dnia wolnego za święto w sobotę ustala pracodawca. Nie musi być to ten sam dzień, który wyznaczył rząd dla urzędników. Pracodawca może wyznaczyć piątek przed świętem, albo poniedziałek po święcie, albo inny dzień w tym samym okresie rozliczeniowym.

Choć zarządzanie rządu w sprawie dni wolnych formalnie dotyczy wyłącznie administracji rządowej, w praktyce terminy oddawania dnia wolnego bardzo często pokrywają się także w innych zakładach pracy. Wielu pracodawców decyduje się wyznaczyć wolne w tych samych dniach, co administracja, czyli 14 sierpnia. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby dzień wolny został ustalony na poniedziałek, 17 sierpnia, co również pozwoli stworzyć długi weekend.

Czy pracownik może wnioskować o wolny dzień za święto w sobotę?

Pracownik może złożyć wniosek lub zgłosić preferencję, aby dzień wolny został wyznaczony w konkretnym terminie, np. w piątek. Trzeba jednak podkreślić, że nie jest to prawo pracownika. Pracodawca nie ma obowiązku uwzględnienia wniosku, ostateczna decyzja zawsze należy do pracodawcy. W wielu firmach takie wnioski są jednak uwzględniane organizacyjnie, zwłaszcza jeżeli nie wpływają negatywnie na funkcjonowanie zakładu.

Kogo dotyczy dzień wolny za święto?

Dzień wolny za święto wypadające w sobotę przysługuje pracownikom zatrudnionym na umowę o pracę, niezależnie od wymiaru etatu, także przy pracy zmianowej. Nie dotyczy natomiast umów cywilnoprawnych i samozatrudnionych.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2026 roku - harmonogram

Poza sierpniowym długim weekendem w 2026 roku roku czeka nas jeszcze kilka innych dni ustawowo wolnych od pracy. Sprawdzamy pełny harmonogram świąt.

  • 1 stycznia (czwartek) - Nowy Rok
  • 6 stycznia (wtorek) - Trzech Króli
  • 5 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc
  • 6 kwietnia (poniedziałek) - Poniedziałek Wielkanocny
  • 1 maja (piątek) - Święto Pracy
  • 3 maja (niedziela) - Święto Konstytucji 3 Maja
  • 24 maja (niedziela) - Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki)
  • 4 czerwca (czwartek) - Boże Ciało
  • 15 sierpnia (sobota) - Święto Wojska Polskiego, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  • 1 listopada (niedziela) - Wszystkich Świętych
  • 11 listopada (środa) - Święto Niepodległości
  • 24 grudnia (czwartek) - Wigilia Bożego Narodzenia
  • 25 grudnia (piątek) - Boże Narodzenie (pierwszy dzień)
  • 26 grudnia (sobota) - Boże Narodzenie (drugi dzień)
Źródło: INFOR
Co wybierasz: wynagrodzenie wyższe o 10% czy bliską relację w pracy?
07 kwi 2026

Dobre relacje między współpracownikami to większa stabilność zatrudnienia w firmie. Co wybierasz: wynagrodzenie wyższe od średniej rynkowej o 10%, ale bez bliskiej relacji w pracy czy wynagrodzenie niższe o 10%, ale z bliską relacją? Sprawdź, jak odpowiedzieli ankietowani.
Między wojną a pokojem [WYWIAD]
07 kwi 2026

Rozmowa z Piotrem Koziną, dyrektorem zarządu w Grupie PSB Handel, o przywództwie opartym na decyzjach, jasno wyznaczonym kierunku i budowaniu organizacji zdolnej działać szybciej niż konkurencja.
Workation jako jedno z ciekawszych zjawisk na rynku pracy
07 kwi 2026

Workation jako jedno z ciekawszych zjawisk na rynku pracy - czym jest? Na jakiej podstawie można z tego skorzystać? Jakie są korzyści dla pracownika i pracodawcy, a jakie wyzwania?
Tydzień po Wielkanocy - nowe święto. Czy za niedzielę 12.04.2026 będzie dodatkowy dzień wolny od pracy i kolejny długi weekend
07 kwi 2026

Nowe święto państwowe stało się faktem, bo prezydent podpisał ustawę, która je wprowadza. 12 kwietnia od 2026 roku będzie Dniem Inwalidy Wojennego. A skoro święto państwowe, to czy kolejny i dodatkowy dzień wolny od pracy. W przyszłości, bo w tym roku 12 kwietnia to niedziela.

REKLAMA

Praca w Wielkanoc 2026. Jakie dodatki i co z pracą osób różnych wyznań?
02 kwi 2026

Podpowiadamy jakie są zasady otrzymywania dodatków, rekompensat czy udzielania dni wolnych za pracę w Wielkanoc 2026. Rozważamy też jak wygląda sytuacja zawodowa osób, z różnych wyznań, które nie świętują Świąt Wielkanocnych - czy muszą iść do pracy, a może mają wolne?
Niepełnosprawność 05-R w 2026 roku. Aktualne przepisy i lista przywilejów
04 kwi 2026

Kod 05-R jest jednym z ważnych elementów orzeczenia. Co oznacza taki symbol? Czy osoby z niepełnosprawnościami mogą liczyć na dodatkowe przywileje? Jaką pomoc z PFRON i MOPS można uzyskać w 2026 r.? Kto ma szansę na kartę parkingową? Odpowiadamy na najważniejsze pytania.
Nowa usługa ZUS? Potwierdzanie autentyczności zaświadczenia o okresach ubezpieczenia
01 kwi 2026

Przepisy umożliwiające wliczanie do staży pracy innych okresów niż zatrudnienie na podstawie umowy o pracę obowiązują od początku roku. ZUS jest zasypywany wnioskami o zaświadczenia potwierdzające okresy ubezpieczenia wliczane do stażu pracy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych podał na swojej stronie zus.pl informację o uruchomieniu usługi pozwalającej zweryfikować autentyczność takich zaświadczeń.
PFRON ogłasza: dofinansowanie do wynajęcia samodzielnego mieszkania, które spełnia indywidualne kryterium dostępności. WARUNKI 2026
01 kwi 2026

Rusza nabór wniosków o nowe wsparcie mieszkaniowe w programie „Aktywny samorząd” (Moduł III, Zadanie 2) – dofinansowanie do wynajęcia samodzielnego mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności. Wnioski będzie można składać już od 2 kwietnia do 4 grudnia 2026 r. Taka pomoc jest ważna, bo rozwiązuje kilka realnych barier, które dla wielu OzN są „blokadą startu” w dorosłość i pracę. Poniżej podpowiadamy na co zwrócić szczególną uwagę oraz jakie są warunki programu.

REKLAMA

Czym będzie mobbing i dyskryminacja? Zmiana Kodeksu pracy w toku
31 mar 2026

Miejmy nadzieję, że jeszcze w tym roku wejdą w życie znowelizowane przepisy kodeksu pracy dotyczące skuteczniejszej ochrony pracowników przed mobbingiem, dyskryminacją i innymi formami przemocy w miejscu pracy. Nowe przepisy mają wdrożyć prostszą i bardziej transparentną definicję mobbingu, ujednolicają formy nękania, wprowadzają tzw. "model racjonalnej ofiary", zgodnie z którym ocena zachowania będzie dokonywana nie tylko z perspektywy subiektywnych odczuć pracownika, lecz także przy uwzględnieniu obiektywnych okoliczności sprawy. Podwyższeniu ulegnie minimalne zadośćuczynienie za mobbing i wprowadzona zostanie lepsza ochrona przed działaniami odwetowymi. Miało miejsce już I czytanie w Sejmie - czas na kolejny ruch.
Zasady korzystania z narzędzi AI przez pracodawców i pracowników - AI Act [WYWIAD]
30 mar 2026

Zasady korzystania z narzędzi AI przez pracodawców i pracowników – czy AI Act wystarczy? Co zmieni planowana ustawa o systemach AI w Polsce dla firm i instytucji? Czy pracownik może odmówić wykonania polecenia wygenerowanego przez AI? Czy można zwolnić pracownika za korzystanie z narzędzi AI? W szczegółowym wywiadzie na nasze pytania odpowiada radca prawny Marietta Poźniak.
