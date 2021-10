Członek związku zawodowego z ulgą PIT - Polski Ład

Członek związku zawodowego z ulgą PIT czyli nowa ulga podatkowa, którą wprowadza Polski Ład.

Ulga PIT dla członka związku zawodowego - Polski Ład

Ministerstwo Finansów chce zachęcać do członkostwa w związkach zawodowych. Polski Ład wprowadzi do projektu ustawy zapis, który ma dać podstawy do nowej ulgi podatkowej.

Proponowane zmiany w ustawie o podatku PIT zakładają, że podatnik (np. pracownik) będzie mógł odliczyć od dochodu opłacone przez niego składki członkowskie z tytułu przynależności do związku zawodowego.

Ulga PIT dla związkowca - uzasadnienie

Zgodnie z uzasadnieniem projektu mają zachęcać Polaków do zakładania związków zawodowych i wstępowania do nich. Oczekuje się, że ulga będzie zachęcała pracowników do angażowania się w działalność na rzecz poprawy warunków pracy, a także przyczyni się do budowania nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego i rozwoju dialogu społecznego.

Ulga do 300 zł na rok

Odliczenie będzie miało charakter kwotowy, to jest odliczana będzie kwota faktycznie opłaconych składek, ale nie większa niż 300 zł w skali roku kalendarzowego.

Odliczenie ma być dokonywane w zeznaniu podatkowym, a wysokość wydatków potwierdzona dowodem wpłaty.