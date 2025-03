Posiadanie tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego uprawnia do zgłoszenia do ubezpieczenia również członka rodziny. Kto w rozumieniu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zalicza się do członków rodziny? Czy można zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego dziecko powyżej 26 roku życia?