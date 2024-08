Płaca minimalna 2025 - ile na rękę

Trzeba pamiętać, że podawana przez rząd kwota to wartość brutto. Już teraz nasi czytelnicy pytają, a ile będzie wynosiło minimalne wynagrodzenie w 2025 netto, "na rękę"? Ile realnie będzie wpływało na konto, o to wyliczenia. Przy założeniu, że minimalne wynagrodzenie będzie wynosiło w 2025 r. 4626 zł to wynagrodzenie minimalne w będzie w wysokości 3483,51 zł (oczywiście wszystko zależy od tego jakie składki będą dokładnie potrącane, czy będzie opłacane PPK itd. Wartości te mogą być różne). Pewne jest jednak to, że nie będzie to nawet 4000 zł. Przy poniższych założeniach od wynagrodzenia 4626 zł brutto trzeba uwzględnić (odjąć)

składkę emerytalną: 451,5 zł

składkę rentową: 69,39 zł

składkę na ubezpieczenie chorobowe : 113,34 zł

zaliczkę na podatek dochodowy: 149 zł

Na co będzie miał wpływ wzrost wynagrodzenia?

Wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2025 r. będzie miał wpływ na inne świadczenia, są to m.in.:

Dodatek za pracę w porze nocnej. Wynagrodzenie za czas gotowości do pracy i przestój. Wolna od potrąceń kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy. Wysokość wpłat dokonywanych w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych. Wynagrodzenie za czas choroby Odszkodowanie dla pracownika, który doznał mobbingu lub z tej przyczyny rozwiązał umowę o pracę czy też odszkodowanie za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu, które powinny być w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Wzrost kosztów zatrudnienia pracownika dla pracodawcy w drugim półroczu 2024 r. Maksymalna wysokość 15-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę w ramach odprawy w związku z rozwiązaniem umowy o pracę z przyczyn nie dotyczących pracowników.