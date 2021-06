Minimalna płaca w 2022 r. - 3000 zł brutto to propozycja rządu. Minimalna stawka godzinowa wyniesie 19,50 zł brutto.

Płaca minimalna w Polsce w 2022 r.

Znamy już propozycję rządu dotyczącą wysokości minimalnej płacy w 2022 r. Minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 3000 zł brutto. Ile to będzie netto? Płaca minimalna netto wyniesie około 22003 zł. Natomiast po zmianach podatkowych, które wraz z nowym Polskim Ładem mają wejść w życie od 1 stycznia 2022 r., kwota minimalnego wynagrodzenia na rękę wzrośnie. Kalkulator umów o pracę w 2022 r. daje wynik 2355,72 zł netto.

Zobacz również: Minimalne wynagrodzenie 2022

Minimalna stawka godzinowa w 2022 r.

Rada Ministrów przedstawiła także proponowaną wysokość minimalnej stawki godzinowej, która stosowana jest przy niektórych umowach cywilnoprawnych. W 2022 r. minimalna stawka godzinowa wyniesie 19,60 zł brutto. Netto będzie to 14,40 zł (chyba że założenia nowego Polskiego Ładu zmienią coś w tym przedmiocie). W 2021 r. obowiązuje kwota 18,30 brutto. Netto jest to 13,37 zł.

Stawka godzinowa w 2022 r. wzrośnie o 1,30 zł. Jej wysokość osiągnie 19,60 zł brutto i 14,40 zł netto.

Podwyżka minimalnego wynagrodzenia o 200 zł

Minimalna płaca w Polsce rośnie corocznie. W 2021 r. wynosi 2800 zł brutto. Podwyżka minimalnego wynagrodzenia za pracę wyniesie 200 zł. Jak wskazywali wcześniej eksperci, rząd lubi pełne kwoty i stąd przewidywano, że właśnie 3000 zł to będzie wysokość ustawowej płacy minimalnej na 2022 r. Nie pomylili się. Rządowa propozycja wynosi właśnie 3000 zł i zwykle, mimo dialogu trójstronnego z pracodawcami i związkami, to propozycja Rady Ministrów staje się tą ostateczną.

Strona rządowa, strona pracodawców i strona związkowa mają 30 dni na negocjacje wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Termin ten liczy się od 15 czerwca - to data, do której rząd ma obowiązek podać swoją propozycję płacy minimalnej. W przypadku braku porozumienia Rada Ministrów samodzielnie ustali wysokość minimalnej płacy. Nie może ona być niższa od proponowanej kwoty przedstawionej do dnia 15 czerwca. Wówczas Rada Ministrów wydaje w tym przedmiocie rozporządzenie i ogłaszane jest w Dzienniku Ustaw do dnia 15 września. Natomiast kwota ustalona na mocy porozumienia w ramach Komicji Trójstronnej ustalana jest na mocy obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów i ogłaszana w Monitorze Polskim również do 15 września.

Płaca minimalna w Polsce

ROK PŁACA MINIMALNA 2022 najprawdopodobniej 3000 zł brutto 2021 2800 zł brutto 2020 2600 zł brutto 2019 2 250 zł brutto 2018 2 100 zł brutto 2017 2 000 zł brutto 2016 1 850 zł brutto 1 480 zł brutto (w pierwszym roku pracy 80%) 2015 1 750 zł brutto 1 400 zł brutto (w pierwszym roku pracy 80%) 2014 1 680 zł brutto 1 344 zł brutto (w pierwszym roku pracy 80%) 2013 1 600 zł brutto 1 280 zł brutto (w pierwszym roku pracy 80%) 2012 1 500 zł brutto 1 200 zł brutto (w pierwszym roku pracy 80%) 2011 1 386 zł brutto 1 108,80 zł brutto (w pierwszym roku pracy 80%) 2010 1 317 zł brutto 1 053,60 zł brutto (w pierwszym roku pracy 80%)

