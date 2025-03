Salary sacrifice, czyli poświęcenie wynagrodzenia: czym jest?

Salary sacrifice, inaczej poświęcenie wynagrodzenia: czym jest? Na czym polega poświęcenie części wynagrodzenia? Dla kogo takie rozwiązanie jest opłacalne? Czy podobny mechanizm zostanie wdrożony w Polsce?

W Stanach Zjednoczonych oraz w krajach Europy Zachodniej spotkać się można z mechanizmem zwanym salary sacrifice. Jak sama nazwa wskazuje, chodzi o poświęcenie swojego wynagrodzenia. Takie rozwiązania mogą przyczynić się do zmniejszenia obciążeń podatkowych i składkowych zarówno pracodawców jak i samych pracowników.

Salary sacrifice: czym jest?

Jest to mechanizm, w którym pracownik „poświęca” część swojego wynagrodzenia, a otrzymuje w zamian świadczenie niepieniężne. Jak już wcześniej zostało wspomniane, jest to mechanizm, który popularny jest w krajach Zachodnich oraz w USA i stosowany jest głównie w zagranicznych systemach podatkowych. W Polsce nie jest on powszechnie wykorzystywany.

W Wielkiej Brytanii, pracodawca może zawrzeć umowę o poświęceniu wynagrodzenia, zmieniając warunki umowy o pracę swojego pracownika. Pracownik musi wyrazić zgodę na zmianę warunków umowy. Umowa ta nie może obniżać jednak wynagrodzenia pieniężnego pracownika poniżej kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Za część wynagrodzenia brutto, pracownik otrzymuje świadczenie o tej samej wartości. W takim przypadku, pracownik może obniżyć swoje zobowiązanie podatkowe lub składkowe. Stopień korzyści zależny będzie od tego, jakie zwolnienia przewidują przepisy. Należy jednak pamiętać, że niższe wynagrodzenie może mieć wpływ na wzięcie kredytu hipotetycznego, pójście na zasiłek macierzyński, czy wypłacaną emeryturę.

Salary sacrifice: przykłady

W Wielkiej Brytanii w ramach salary sacrifice można uzyskać na przykład voucher opiewający na konkretną kwotę na opiekę nad dzieckiem, czy też opłacanie składek przez pracodawcę na zarejestrowany program emerytalny. pracodawcy mogą zaoferować swoim pracownikom także bilety na transport publiczny, członkostwo na siłowni, parking, czy też sprzęt elektroniczny.

Przykład: Pracownik otrzymuje 350 £ wynagrodzenia za tydzień, decyduje się na salary sacrifice w wysokości 50 £. Otrzymuje voucher na opiekę nad dzieckiem na powyższą kwotę. W takim przypadku tylko 300 £ podlegałoby opodatkowaniu i składkom na ubezpieczenie społeczne.

Wdrożenie takiego systemu w Polsce wymagałoby jednak dokładnej analizy przepisów obowiązujących w naszym kraju. Wystosowaliśmy zapytanie do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, czy resort planuje wdrożenie takiego mechanizmu w Polsce.

