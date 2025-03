Kontrole L4: W 2024 r. ZUS wydał 36,6 tys. decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłków chorobowych. Na co najczęściej chorowali Polacy w 2024 r.?

Kontrole L4: W 2024 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadził 486,4 tys. kontroli i wydał 36,6 tys. decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłków chorobowych. Na co najczęściej chorowali Polacy w 2024 r.?

Pracownik, który jest niezdolny do pracy wskutek choroby, wypadku w drodze do pracy lub z pracy, albo choroby przypadającej w czasie ciąży, ma prawo do wynagrodzenia. W zależności od powodu niezdolności do pracy, może mieć prawo do 80 proc. wynagrodzenia, lub do 100 proc. wynagrodzenia.

Rzecznik prasowy ZUS Wojciech Dąbrówka przekazał redakcji Infor.pl, że od stycznia do końca grudnia 2024 r. ZUS przeprowadził 486,4 tys. kontroli osób posiadających zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy. Zakończyły się one wydaniem 36,6 tys. decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłków chorobowych na kwotę niemal 53 mln zł – przekazał.

Dodał, że po ustaniu tytułu ubezpieczenia ZUS obniżył wypłaty o 207,0 mln zł, a dotyczyło to 112,6 tys. osób. Łączna kwota obniżonych i cofniętych świadczeń chorobowych w tym okresie wyniosła niemal 259,9 mln zł.

W analogicznym okresie 2023 roku ZUS przeprowadził 461,2 tys. kontroli, wydał 28,9 tys. decyzji, a kwota wstrzymanych z tego tytułu zasiłków wyniosła niemal 29,3 mln zł. ZUS obniżył także wysokość świadczeń po ustaniu zatrudnienia na kwotę ponad 147,7 mln zł, a dotyczyło to 96,5 tys. osób. W sumie w 2023 r. do ZUS-u wróciło 177,0 mln zł.

Na co najczęściej chorowali Polacy w 2024 r.?

Z informacji przekazanych przez ZUS wynika, że:

w Rejestrze zaświadczeń lekarskich odnotowano 27,4 mln zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy na łączną liczbę 290,0 mln dni absencji chorobowej (z tytułu choroby własnej, opieki nad dzieckiem oraz opieki nad innym członkiem rodziny), w porównaniu do 2023 r. obserwujemy wzrost zarówno liczby dni absencji chorobowej o 1,0 proc., jak i liczby zaświadczeń lekarskich o 1,5 proc.,

Skumulowana (od początku roku) przeciętna długość absencji chorobowej wyniosła 34 dni (32 dni dla mężczyzn i 35 dni dla kobiet). W 2023 r. wielkości te kształtowały się na podobnym poziomie.

W 2024 r. najczęstszą przyczyną chorobową absencji były choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej. Stanowiły one 17,4 proc. ogółu liczby dni absencji (41,8 mln dni absencji chorobowej). Drugą najczęstszą przyczyną były choroby układu oddechowego. Stanowiły one 13,7 proc. ogółu liczby dni absencji (33,0 mln dni). Na trzecim miejscu znalazły się urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych. Stanowiły 13,5 proc. ogółu liczby dni absencji (32,5 mln dni). Na czwartym miejscu, jako przyczyna absencji podawana była ciąża, poród i połóg. Te zwolnienia stanowiły 13,3 proc. ogółu dni absencji. (31,8 mln dni). Na piątym zaś miejscu znalazły się zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania, które stanowiły 12,6 proc. ogółu liczby dni absencji (30,3 mln dni).

Absencja chorobowa w 2024 r. z podziałem na województwa

Poniżej prezentujemy absencję chorobową w 2024 r. z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS z podziałem na województwa. Poniższe dane zostały zaprezentowane przez Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych ZUS. Są one także dostępne na stronie ZUS.

Absencja chorobowa w 2024 r. z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS według województw Województwo Liczba dni absencji chorobowej Liczba zaświadczeń lekarskich OGÓŁEM 240 012 931 22 156 003 dolnośląskie 18 322 238 1 800 189 kujawsko-pomorskie 12 660 953 1 099 093 lubelskie 11 083 067 986 628 lubuskie 6 208 088 549 080 łódzkie 17 958 356 1 470 340 małopolskie 19 640 677 1 900 612 mazowieckie 32 800 731 3 159 303 opolskie 5 661 897 541 048 podkarpackie 12 247 499 1 043 442 podlaskie 5 752 639 523 439 pomorskie 14 723 132 1 370 850 śląskie 30 413 845 2 946 100 świętokrzyskie 7 254 167 600 791 warmińsko-mazurskie 7 912 261 680 195 wielkopolskie 25 005 780 2 312 049 zachodniopomorskie 9 960 904 927 856 nieustalone województwo 2 406 697 244 988

Z powyższych informacji wynika, że najwięcej zwolnień lekarskich zostało wystawionych w 2024 r. w województwie mazowieckim. Tam też była największa liczba dni absencji chorobowej. Na drugim miejscu znalazło się województwo śląskie, a na trzecim województwo wielkopolskie. Najmniej zwolnień lekarskich wystawiono dla pracowników z województwa podlaskiego.