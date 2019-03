Zmiany dla przedsiębiorców zatrudniających małżonka i dzieci od 2019 r.

Od 2019 r. nastąpiły korzystne zmiany dla przedsiębiorców, którzy zatrudniają w swoich firmach małżonków oraz małoletnie dzieci. Od tego roku będzie można zaliczać wynagrodzenie członków rodziny jako koszt uzyskania przychodu. Ekspert z kancelarii prawnej Ecovis Milczarek i Wspólnicy wyjaśnia, na czym polegają nowe zasady rozliczeń podatkowych.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii uchwaliło w listopadzie ubiegłego roku nowe przepisy, które od 1 stycznia 2019 r. wprowadziły uproszczenia dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. Dzięki nowym zasadom przestanie istnieć różnica w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzenia za pracę małżonka oraz małoletnich dzieci i wynagrodzenia innych osób zatrudnionych przez przedsiębiorcę.

reklama reklama

- Nowe zasady obowiązują jedynie małżonków i małoletnie dzieci przedsiębiorcy lub wspólnika spółki osobowej. Natomiast nie znajdują one zastosowania w przypadku zatrudnionych osób pozostających z nimi w nieformalnych związkach, pełnoletnich dzieci lub dalszych krewnych przedsiębiorcy. To dobra zmiana dla firm rodzinnych, które czekały na nią od wielu lat. Dotychczas przedsiębiorca musiał, po wypłaceniu małżonkowi wynagrodzenia, odprowadzić do urzędu skarbowego zaliczkę na podatek dochodowy. A ów małżonek musiał wykazać swoje zarobki w rocznym zeznaniu PIT, więc był to dla niego dochód podlegający opodatkowaniu. Dla przedsiębiorcy natomiast wynagrodzenie małżonka nie stanowiło kosztu uzyskania przychodu. Z tego względu bardziej ekonomiczne było zatrudnienie osoby niespokrewnionej niż żony, bądź dziecka – mówi Marcin Milczarek, radca prawny Ecovis Milczarek i Wspólnicy.

Co ważne, nowe przepisy nie wprowadzają żadnych ograniczeń wysokości wynagrodzenia, które zostanie zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Dodatkowo nie jest istotne na jakiej zasadzie zostanie ono wypłacone, np. czy będzie wynikało ze stosunku pracy, wykonywanej działalności literackiej czy naukowej, umowy o dzieło lub na zlecenie, a może kontraktów menedżerskich. Od 2019 roku właściciela firmy obowiązują zasady, jak przy rozliczaniu innych firmowych kosztów.

Polecamy: Wynagrodzenia 2019. Rozliczanie płac w praktyce

- Wciąż jednak pozostaje bez zmian zasada, że przedsiębiorca nie może uznać własnej pracy za koszt uzyskania przychodu oraz nie może odliczyć wynagrodzenia innych członków rodziny, jak np. własnego rodzeństwa. Nowa zmiana dotyczy tylko małżonka oraz niepełnoletnich dzieci – dodaje ekspert.

Nowelizacja ustawy jest przede wszystkim korzystna dla mikro- i małych przedsiębiorstw rodzinnych i przyniesie korzyść co najmniej kilkudziesięciu tysiącom biznesmenom. Dzięki tej zmianie będą mogli obniżyć koszty prowadzenia działalności gospodarczej, co pozwoli na rozwój rodzinnych przedsiębiorstw.

Marcin Milczarek, Kancelaria prawna Ecovis Milczarek i Wspólnicy