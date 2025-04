Wczasy pod gruszą 2025 w czasie majówki. Ile wynosi grusza?

Wczasy pod gruszą w 2025 r. można wykorzystać w czasie majówki np. już od 26 kwietnia albo 1 maja. Ile wynosi grusza? Czym grusza różni się od świadczenia urlopowego? Kiedy pracodawca powinien wypłacić dofinansowanie do urlopu pracownika?

rozwiń >

Wczasy pod gruszą – co to?

Wczasy pod gruszą należą się, jeśli w firmie funkcjonuje Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych czyli ZFŚS (art. 2 pkt 1 ustawy o ZFŚS). To forma dofinansowania do urlopu wypoczynkowego, nazywana przez pracowników gruszą. Najważniejsze co charakteryzuje to świadczenie to uzależnienie jego wypłaty od wysokości dochodu pracownika. Nie może przysługiwać wszystkim w jednakowej wysokości. Osoby znajdujące się w trudniejszej sytuacji finansowej otrzymują wyższą gruszę.

Ważne Wczasy pod gruszą i świadczenie urlopowe to dwa różne świadczenia. Nie należy mylić ich ze sobą. Świadczenie urlopowe uregulowane jest w art. 3 ust. 3-6 ustawy o ZFŚS. Ustawa ustala wymóg wykorzystania bezpośrednio następujących po sobie 14 dni urlopu wypoczynkowego. Dopiero wówczas można starać się o świadczenie urlopowe. A jak to jest z gruszą?

Wczasy pod gruszą – ile dni?

Co ważne, przy gruszy również należy wykorzystać określoną z góry liczbę dni urlopu wypoczynkowego z rzędu. Ile dni urlopu uprawnia w 2025 roku do świadczenia wczasy pod gruszą? Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ każdy pracodawca może to ustalić odmiennie w swoim regulaminie. Na poziomie ustawowym nie ma wytycznych w tej kwestii. To jedna z najważniejszych różnić pomiędzy dwoma świadczeniami.

W praktyce pracodawcy ustalając liczbę dni uprawniających do gruszy, często wzorują się na regulacji świadczenia urlopowego i również dla gruszy wymagają 14 następujących po sobie dni nieobecności pracownika w pracy z tytułu urlopu wypoczynkowego.

14 dni wczasów pod gruszą – jak liczyć?

Wczasy pod gruszą liczy się razem z weekendami. 14 następujących po sobie dni będzie więc zahaczało o dwa weekendy. W rzeczywistości wymaga się więc wzięcia 10 dni urlopu wypoczynkowego.

Wczasy pod gruszą a majówka 2025

Skoro wczasy pod gruszą wymagają skorzystania z większej liczby dni urlopu wypoczynkowego, można pomyśleć o dłuższym wypoczynku majowym. W tym roku majówka rozpoczyna się w czwartek 1 maja i kończy w niedzielę 4 maja. Można ten wypoczynek przedłużyć o kolejne dni w celu wnioskowania o gruszę. Jak zaplanować urlop w tym czasie?

Jeżeli planuje się rozpoczęcie majówki w dniu 1 maja to należy złożyć wniosek o urlop wypoczynkowy aż do 14 maja (łącznie 14 dni wolnego). Taki okres odpoczynku będzie uprawniał do składania kolejnego wniosku – tym razem o gruszę. Można także pomyśleć o rozpoczęciu wypoczynku już w sobotę 26 kwietnia. W takiej sytuacji wniosek urlopowy powinien zawierać dni robocze występujące aż do 9 maja 2025 r. W sumie da to aż 16 dni wolnego (w tym 3 weekendy).

Wczasy pod gruszą 2025 – ile wynosi grusza?

Ile pieniędzy można otrzymać od pracodawcy za wczasy pod gruszą? Przepisy prawa nie przewidują konkretnych kwot gruszy. Mało tego, nie ma nawet wskazanych limitów. Maksymalna kwota przewidziana jest jedynie dla wspomnianego wyżej świadczenia urlopowego. Jego limit to wysokość odpisu podstawowego na ZFŚŚ. W 2025 r. odpis ten wynosi 2723,40 zł. Jest to więc maksymalna kwota jaką pracownik zatrudniony w standardowych warunkach pracy może otrzymać jako świadczenie urlopowe. Dla porównania w 2024 r. było to 2417,14 zł. W rzeczywistości pracodawcy nie decydują się na tak wysokie kwoty. Najczęściej pracownicy są uprawnieni do kilkuset złotych do około 1 tys. zł. Podobne kwoty ustalane są w regulaminie ZFŚS dla wczasów pod gruszą.

Wczasy pod gruszą – kiedy wypłata?

Kiedy pracodawca powinien wypłacić wczasy pod gruszą? Tutaj również nie ma konkretnego wymogu. Pracodawca może ustalić w regulaminie ten termin np. na dzień poprzedzający korzystanie z urlopu (jak przy świadczeniu urlopowym) albo na dzień wypłaty wynagrodzenia za pracę.

Główne zasady dotyczące gruszy

Uregulowanie gruszy w regulaminie ZFŚS Uzależnienie przyznania świadczenia od wykorzystania określonej liczby dni urlopowych Zróżnicowanie wysokości gruszy od dochodu pracownika (np. pracownicy z najwyższym dochodem nie otrzymują gruszy, pracownicy średnio zarabiający otrzymują gruszę w wysokości 500 zł, a najmniej zarabiający – 700 zł) Grusza może być przewidziana w regulaminie także dla zleceniobiorców