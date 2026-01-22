Płace będą rosły wolniej od stycznia 2026 r. Analitycy przewidują możliwy wpływ na decyzje RPP

Dynamika płac od stycznia powróci do trendu spadkowego m.in. dzięki mniejszej niż w poprzednich latach skali wzrostu płacy minimalnej - ocenili analitycy PKO BP w komentarzu do danych GUS o wynagrodzeniach. Dodali, że dane te mogą zmniejszyć skłonność RPP do obniżki stóp na posiedzeniu w lutym.

Przeciętne wynagrodzenie w grudniu 2025 r.

Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2025 r. wyniosło 9.583,31 zł, co oznacza wzrost o 8,6 proc. rdr - podał w czwartek Główny Urząd Statystyczny. Zatrudnienie w tym sektorze rdr spadło o 0,7 proc.

Przyczyny przyspieszenia dynamiki płac

Analitycy PKO BP zwrócili uwagę, że przyspieszenie dynamiki płac względem listopada to efekt skokowego wzrostu wynagrodzeń w dwóch sektorach – rolnictwie (o 87,2 proc. m/m i 36,9 proc. r/r wobec −11,3 proc. r/r w listopadzie) oraz wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 13 proc. r/r wobec 0,4 proc. r/r miesiąc wcześniej).

Przedstawiciele PKO BP podkreślili, że w innych sektorach przyspieszenie dynamiki wynagrodzeń było mniejsze (w transporcie o 2,7 p.p., w przetwórstwie 1,4 p.p., w budownictwie 0,7 p.p., w handlu 0,1 p.p.), a w kilku sektorach odnotowano spowolnienie (w górnictwie mniej o 0,3 p.p., w HoReCa o 0,5 p.p., w IT o 0,7 p.p.). „W związku z tym traktujemy dane za grudzień jako jednorazowe odchylenie, a nie trwałą zmianę trendu hamowania dynamiki wynagrodzeń” - podkreślili.

Prognozy dla dynamiki wynagrodzeń

„Zakładamy, że (...) dynamika płac od stycznia powróci do trendu spadkowego, m.in. dzięki dużo mniejszej niż w poprzednich latach skali wzrostu płacy minimalnej. Niemniej jednak odczyt powyżej oczekiwań, w połączeniu z pozytywnym zaskoczeniem w przemyśle i budownictwie, może zmniejszać skłonność RPP do dokonania obniżki stóp procentowych na posiedzeniu w lutym” - dodali.