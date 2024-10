Lekarze: Od pensji 6800 zł brutto do 300 000 zł miesięcznie. Tylko dwustu zarabia powyżej 100 000 zł [Sprzeciw]

Protestuje Porozumienie Rezydentów OZZL. Lekarze sprzeciwiają się medialnym informacjom, że zarabiają za dużo i ich zarobki są przyczyną zapaści służby zdrowia w Polsce. Podają też informacje o swoich rzeczywistych pensjach. Lekarzy, którzy na kontrakcie zarabiają powyżej 100 000 zł jest około 200 osób. Pensje minimalne lekarzy bez specjalizacji to od 6800 zł do 10 375 zł brutto (i bez dyżurów). Zarząd Porozumienia Rezydentów OZZL informuje, że lekarze nie zgodzą się na ograniczenie zarobków minimalnych w ochronie zdrowia - jest to w ich ocenie próba przesunięcia na lekarzy odpowiedzialności za niedobór środków oraz nietrafione decyzje administracyjne, które pogłębiły kryzys w polskim systemie ochrony zdrowia.

