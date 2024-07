Od 2025 r. zmiany: 100% zamiast 80% zasiłku dla bezrobotnych oraz wydłużony okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych do 365 dni

Od 2025 r. zmiany w zasiłku dla bezrobotnych: zastąpienie zasiłku w wysokości 80% zasiłkiem w wysokości 100%. Sprawdź jakie będą inne zmiany dla osób niepełnosprawnych, ich opiekunów oraz dla osób w wieku emerytalnym. Szykuje się nie mała rewolucja na polskim rynku pracy. Również dla przedsiębiorców, będą otrzymywali dofinansowania za zatrudnianie osób w wieku emerytalnym.

rozwiń >

Ustawa o rynku pracy i służbach zatrudnienia

Resort pracy zaproponował zmiany w prawie pracy od 2025 r. Mają wejść w życie nowe przepisy w zakresie działania urzędów pracy, wsparcia osób bezrobotnych jak i wsparcia opiekunów osób niepełnosprawnych, rodzin wielodzietnych i seniorów. Resort pracy przygotował projekt ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia. Głównym celem regulacji jest dostosowanie działań publicznych służb zatrudnienia do dynamicznie zmieniających się realiów rynku pracy. Mając na uwadze zakres projektowanych zmian, projektowana ustawa o rynku pracy i służbach zatrudnienia zastąpi ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Zmiany dotyczące zasiłku dla bezrobotnych od 2025

W proponowanych regulacjach na chwilę obecną zrezygnowano z zasiłku dla bezrobotnych przysługującego w wysokości 80% zasiłku podstawowego przysługującego bezrobotnym, którzy posiadają okres uprawniający do zasiłku wynoszący mniej niż 5 lat.

Ważne 100% zamiast 80% zasiłku dla bezrobotnych Osoby takie będą otrzymywały zasiłek w wysokości 100%.

Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych?

Na chwilę obecną tzw. podstawowy zasiłek dla bezrobotnych od 1 czerwca 2024 r. zrósł do 1662,00 zł brutto (100% świadczenia) przez pierwsze 3 miesiące (90 dni), a w kolejnych miesiącach świadczenie wynosi 1305,20 zł brutto, 80% podstawowego zasiłku dla bezrobotnych wynosi1329,60 zł brutto w pierwszych 3 miesiącach i 1044,20 zł w kolejnych. Ma się to jednak zmienić.

Obecnie osobom, które legitymują się okresem uprawniającym do zasiłku wynoszącym mniej niż 5 lat w okresie pierwszych 90 dni przysługuje zasiłek w pewnej wysokości, a w okresie kolejnych dni w wysokości mniejszej. Biorąc pod uwagę wydatki na utrzymanie i prowadzenie gospodarstwa domowego zasadne wydaje się podniesienie ww. kwot. Zgodnie z projektem tej grupie bezrobotnych będzie przysługiwał zasiłek w wysokości 100% zasiłku podstawowego.

Wydłużony okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych do 365 dni

Jak podaje projektodawca z uwagi na zniesienie właściwości urzędu pracy ze względu na miejsce zameldowania bezrobotnego zrezygnowano z uzależnienia długości okresu pobierania zasiłku od stopy bezrobocia na obszarze powiatu, w którym mieszka bezrobotny. Wprowadzono natomiast nowe okoliczności uzasadniające dłuższy okres

pobierania prawa do zasiłku. Zgodnie z projektem wydłużony okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych do 365 dni będzie przysługiwał dla następujących grup bezrobotnych:

powyżej 50. roku życia oraz posiadających co najmniej 20-letni okres uprawniający do zasiłku, albo

mających na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 18 lat lub dziecko niepełnosprawne w

wieku do 24 lat, których małżonek jest także osobą bezrobotną i utracił prawo do zasiłku z powodu upływu

okresu jego pobierania po dniu nabycia prawa do zasiłku przez bezrobotnego, albo

w wieku do 24 lat, których małżonek jest także osobą bezrobotną i utracił prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania po dniu nabycia prawa do zasiłku przez bezrobotnego, albo samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko w wieku do 18 lat lub dziecko niepełnosprawne

w wieku do 24 lat,

w wieku do 24 lat, niepełnosprawnych,

członków rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny.

W 2023 r., jak wynika ze sprawozdania MRiPS-02, 48% osób pobierających zasiłek dla bezrobotnych pobierało go w wysokości 100%, 30,5% osób w wysokości 80% i 21,5% w wysokości 120%. Zmiana spowoduje, że odsetek uprawnionych do zasiłku w wysokości 100% wzrósłby z 48% do 78,5% i tym samym ok. 125 tys. osób uprawnionych dotąd do obniżonej wysokości zasiłku otrzymałoby prawo do pełnej jego wysokości (dane ze sprawozdania MRiPS-02 za 2023 r.).

Przykład Po zmianie przepisów dotyczących zastąpienia zasiłku w wysokości 80% zasiłkiem w wysokości 100% na przestrzeni 2024–2034 wydatki z Funduszu Pracy wynosiłyby prawie 37,650 mld zł wobec 37,628 mld zł bez wprowadzenia tej zmiany – zatem po wprowadzeniu zmiany wydatki Funduszu Pracy na ten cel wzrosłyby o prawie 22 mln zł. Równocześnie łącznie z 10,776 mld do 10,782 mld zł, czyli o ponad 6 mln zł, wzrosłyby wpływy do NFZ z tytułu składki zdrowotnej i do ZUS z tytułu składki emerytalno-rentowej.

Jakie zmiany w prawie pracy od 2025? Jak podkreśla projektodawca planowane są takie zmiany w zakresie usług i instrumentów rynku pracy: zmiana priorytetów PSZ, tj. nastawienie na rynek, klienta i potrzeby przedsiębiorców,

bardziej innowacyjne i dopasowane do potrzeb rynku kierunki działania: aktywizacja biernych zawodowo, rolników chcących się przekwalifikować,

wspieranie kierunkowe określonych grup, np. osób młodych, seniorów, osób z niepełnosprawnościami, kobiet z dziećmi chcących wrócić na rynek pracy, osób zainteresowanych własnym biznesem, rozwijanie potrzebnych na rynku instrumentów itp. celem zwiększenia współczynnika aktywności zawodowej,

Ważne Podwyższony do 18. roku życia zostanie wiek dziecka niepełnosprawnego, którego koszty opieki starosta będzie mógł zrefundować bezrobotnemu (w obecnym stanie prawnym refundacja dotyczy kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi do lat 6, a w przypadku, gdy jest to dziecko niepełnosprawne – do lat 7). poprawa efektywności urzędów pracy i trwałości zatrudnienia osób wcześniej bezrobotnych,

zwiększenie mobilności osób szukających pracy,

skrócenie czasu poszukiwania pracy,

lepsza pomoc rodzinom, osobom powracającym na rynek pracy po urodzeniu dziecka, osobom opiekującym się osobami zależnymi (dzieci, starsi rodzice, chorzy itp.), Ważne Opiekunowie osób niepełnosprawnych będą mogli korzystać ze wszystkich form wsparcia na takich samach zasadach jak bezrobotni. Obecnie katalog form pomocy z jakich mogą korzystać poszukujący pracy opiekunowie osób niepełnosprawnych jest ograniczony. unowocześnienie i zautomatyzowanie usług urzędów pracy,

zwiększenie dostępu do Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) osób prowadzących firmy jednoosobowe oraz osób pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych,

uelastycznienie gospodarowania środkami Funduszu Pracy.

zmniejszanie barier administracyjnych przy zatrudnianiu cudzoziemców, upraszczanie procesu zawierania niektórych umów,

uwzględnienie w działaniach aktywizacyjnych osób niezarejestrowanych (w tym biernych zawodowo) jako bezrobotne albo poszukujące pracy,

wsparcie pracodawców, zmniejszenie biurokracji i obowiązków sprawozdawczych dla przedsiębiorców, Ważne Podwyższona zostanie też wysokość pożyczki na utworzenie stanowiska pracy z 6 do 10-krotności przeciętnego wynagrodzenia (tj. z 45 242,16 do 75 403,60 zł). Umożliwione zostanie przeznaczenie do 25% wartości pożyczki na koszty osobowe pracownika. ustanowienie zadań urzędów pracy, do objęcia finansowaniem z Funduszu Pracy, mających na celu identyfikację, dotarcie z informacją o możliwościach skorzystania z form pomocy określonych w ustawie i zmotywowanie do aktywności zawodowej osób niezarejestrowanych, w tym biernych zawodowo,

wprowadzenie dla pracodawców z sektora publicznego oraz prywatnego, którzy wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym obowiązku zgłaszania ofert pracy do ePracy,

zwiększenie dostępu do uczenia się przez całe życie osobom poszukującym pracy, poprzez: o finansowanie z Funduszu Pracy kosztów szkoleń oraz poświadczania nabycia wiedzy i umiejętności, w tym kwalifikacji zawodowych oraz wprowadzenie nowej formy wsparcia (bonu 5 na kształcenie ustawiczne).

Podsumowanie zmian w zasiłku dla bezrobotnych od 2025

Prawo do zasiłku będą mogły uzyskać osoby bezrobotne, które osiągnęły co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę lub podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę.