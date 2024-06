Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych netto od czerwca 2024 roku? Komu przysługuje i jakie warunki trzeba spełnić?

Zasiłek dla bezrobotnych od czerwca 2024

Zasiłek dla bezrobotnych jest świadczeniem, które przysługuje osobom zarejestrowanym w urzędzie pracy jako bezrobotne, spełniającym określone warunki. Jakie to warunki? W jakiej wysokości urzędy pracy będą wypłacać zasiłki dla bezrobotnych po waloryzacji w 2024 r.? Odpowiadamy.

Autopromocja

Urząd pracy pod względem przyznania prawa do zasiłku sprawdza ostatnie 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzające dzień rejestracji. Jeżeli osoba rejestrująca się udokumentuje np. pracę – w tych 18 miesiącach - łącznie przez okres co najmniej 365 dni z co najmniej minimalnym wynagrodzeniem, od którego odprowadzane były składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, zasiłek powinien zostać przyznany. Do 365 dni pracy wliczają się także m.in. okres urlopu wychowawczego (bezwzględnie) i okres pobierania zasiłku macierzyńskiego, jeżeli podstawę jego wymiaru, z uwzględnieniem kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Ponadto, w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy czytamy, że:

„Zasiłki podlegają waloryzacji z dniem 1 czerwca o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku. Nie dokonuje się waloryzacji zasiłków, w przypadku gdy średnioroczny poziom cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem nie zmienił się lub uległ zmniejszeniu.” (art. 72 ust. 6)

Zasiłek dla bezrobotnych netto od czerwca 2024

Zgodnie z powyższym przepisem, wysokość zasiłku dla bezrobotnych wzrosła od 1 czerwca 2024 r. i wynosi obecnie:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

80%, gdy udokumentujemy mniej niż 5 lat stażu pracy:

W okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku wynosi on miesięcznie: 1329,60 zł brutto / 1209,94 zł netto. Składka na ubezpieczenie zdrowotne: 119,66 zł.

W kolejnych dniach posiadania prawa do zasiłku wynosi on miesięcznie: 1044,20 zł brutto / 950,22 zł netto. Składka na ubezpieczenie zdrowotne: 93,98 zł.

100%, gdy udokumentujemy od 5 lat do 20 lat stażu pracy:

W okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku wynosi on miesięcznie: 1662,00 zł brutto / 1512,42 zł netto. Składka na ubezpieczenie zdrowotne: 149,58 zł.

W kolejnych dniach posiadania prawa do zasiłku wynosi on miesięcznie: 1305,20 zł brutto / 1187,73 zł netto. Składka na ubezpieczenie zdrowotne: 117,47 zł.

120%, gdy udokumentujemy co najmniej 20 lat stażu pracy:

W okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku wynosi on miesięcznie: 1994,40 zł brutto / 1814,90 zł netto. Składka na ubezpieczenie zdrowotne: 179,50 zł.

W okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku wynosi on miesięcznie: 1566,30 zł brutto / 1425,33 zł netto. Składka na ubezpieczenie zdrowotne: 140,97 zł.

Zasiłek dla bezrobotnych 2024 - wypłaty

Zasiłki wypłaca się w okresach miesięcznych z dołu. Zasiłek za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę przysługującego zasiłku przez 30 i mnożąc przez liczbę dni kalendarzowych przypadających w okresie, za który przysługuje zasiłek.

Zasiłek wypłacany jest w terminach ustalonych przez powiatowy urząd pracy, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia upływu okresu, za który świadczenie jest wypłacane.