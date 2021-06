Zasiłek dla bezrobotnych 2021 - netto

Zasiłek dla bezrobotnych w 2021 r. - ile wynosi netto? Kiedy przysługuje?

Zasiłek dla bezrobotnych 2021 - ile wynosi?

1 czerwca 2021 r. zmieniła się wysokość zasiłku dla bezrobotnych, zarejestrowanych w urzędzie pracy. Ile wynosi obecnie zasiłek i jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać prawo do zasiłku? Odpowiadamy.

Przepisów na temat przyznawania prawa do zasiłku należy szukać w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Co do zasady, zasiłek przysługuje osobie, która w okresie 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień zarejestrowania pracowała łącznie przez okres co najmniej 365 dni za co najmniej minimalne wynagrodzenie, od którego odprowadzane były składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Prawo do uzyskania zasiłku może być także przyznane osobom, które przed zarejestrowaniem prowadziły działalność gospodarczą. W tym przypadku liczy się wysokość opłacanych składek (nie może być to, np. „mały ZUS” lub „ulga na start”).

Zasiłek dla bezrobotnych - wysokość od 1 czerwca 2021 r.

Wysokość zasiłku jest uzależniona od stażu pracy i dzieli się na trzy stawki: 80%, 100% i 120%. Świadczenie to może być przyznane na 6 lub 12 miesięcy. Przez pierwsze trzy miesiące zasiłek jest wypłacany w wyższej kwocie. Od 1 czerwca 2021 r. obowiązują nowe stawki zasiłku dla bezrobotnych.

80% zasiłku - mniej niż 5 lat stażu pracy

W okresie pierwszych trzech miesięcy: 992,70 zł brutto / 855,36 zł netto.

W okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku: 779,60 zł brutto / 681,44 zł netto.

100% zasiłku - od 5 lat do 20 lat stażu pracy

W okresie pierwszych trzech miesięcy: 1 240,80 zł brutto / 1 058,13 zł netto.

W okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku: 974,40 zł brutto / 840,70 zł netto.

120% zasiłku - co najmniej 20 lat stażu pracy

W okresie pierwszych trzech miesięcy: 1 489,00 zł brutto / 1 260,99 zł netto.

W okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku: 1 169,30 zł brutto / 1 000,06 zł netto.

Zasiłek dla bezrobotnych a rozwiązanie umowy o pracę

W przypadku przyznania prawa do zasiłku istotną kwestią jest sposób rozwiązania umowy o pracę. Ma on wpływ na to, po jakim czasie od dnia rejestracji zostaje przyznane prawo do zasiłku. I tak, gdy:

umowa wygaśnie,

zostanie rozwiązana z upływem czasu, na który była zawarta,

zostanie rozwiązana za wypowiedzeniem dokonanym przez pracodawcę,

zostanie rozwiązana przez pracownika w trybie art. 55 §11 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, czyli w sytuacji gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika,

prawo do zasiłku przyznawane jest od dnia rejestracji.

Prawo do zasiłku przyznawane jest również od dnia rejestracji, gdy w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem w urzędzie pracy umowa została rozwiązana na mocy porozumienia stron, ale jako przyczyna w świadectwie pracy podana jest jedna z okoliczności zawartych w art. 75 ust. 1 pkt 2 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, czyli gdy porozumienie stron nastąpiło

z powodu upadłości, likwidacji pracodawcy lub zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy albo rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego za wypowiedzeniem lub

na mocy porozumienia stron nastąpiło z powodu zmiany miejsca zamieszkania.

W sytuacji, gdy w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem w urzędzie pracy umowa zostanie rozwiązana:

na mocy porozumienia stron lub za wypowiedzeniem dokonanym przez pracownika, prawo do zasiłku przyznawane jest po 90 dniach (karencja) od dnia rejestracji w urzędzie pracy i okres pobierania zasiłku ulega skróceniu o 90 dni.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 41 ust. 1b, 71–73, 75,76, 79)

Informacji na temat przyznawania prawa do zasiłku udzielają konsultanci Zielonej Linii pod nr. telefonu 19524.