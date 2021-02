Bezrobotny - jakie składki?

Składki ZUS bezrobotnego

Rejestracja w urzędzie pracy ma na celu wsparcie osoby bezrobotnej w podjęciu zatrudnienia. Chęć uzyskania statusu osoby bezrobotnej nie może być podyktowana wyłącznie potrzebą posiadania ubezpieczenia zdrowotnego. Sprawdź, jakie składki odprowadza urząd pracy za zarejestrowaną osobę bezrobotną.

Utrata pracy wiąże się z utratą stałego źródła dochodu, jak również utratą prawa do bezpłatnej opieki zdrowotnej. Po utracie tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego, czyli np. zakończenia stosunku pracy czy zamknięciu działalności gospodarczej ubezpieczenie zdrowotne obowiązuje jeszcze przez 30 dni.





Polecamy: Przewodnik po zmianach przepisów 2020/2021. Podatki. Rachunkowość. Prawo pracy. ZUS

Ubezpieczenie zdrowotne

Decyzję o nadaniu statusu osoby bezrobotnej urząd pracy wydaje w ciągu maksymalnie 30 dni. Jednak status osoby bezrobotnej oraz prawo do ubezpieczenia zdrowotnego będą obowiązywały od dnia rejestracji. W przypadku konieczności skorzystania, np. z wizyty lekarskiej przed otrzymaniem decyzji z urzędu pracy, w przychodni można napisać oświadczenie, że jest się osobą zarejestrowaną jako bezrobotna i oczekuje się na wydanie decyzji przez urząd pracy o objęciu ubezpieczeniem zdrowotnym. Należy pamiętać, że nawet po otrzymaniu decyzji z urzędu pracy, informacja w systemie NFZ o ubezpieczeniu zdrowotnym może się pojawić z opóźnieniem.

Każda osoba bezrobotna ma prawo do dopisania członka najbliżej rodziny do swojego ubezpieczenia zdrowotnego, jeśli nie posiada on prawa do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Ubezpieczenie zdrowotne z tytułu posiadania statusu osoby bezrobotnej ma pierwszeństwo. Jeśli do ubezpieczenia zgłosił nas małżonek lub inny uprawniony członek rodziny, to należy wystąpić z tego ubezpieczenia po otrzymaniu statusu osoby bezrobotnej.

Zasiłek dla bezrobotnych a składki ZUS

Osoby bezrobotne pobierające zasiłek dla bezrobotnych, oprócz ubezpieczenia zdrowotnego mają również prawo do ubezpieczenia emerytalnego i rentowego od dnia nabycia prawa do zasiłku do dnia utraty tego prawa. Podstawą wymiaru składek emerytalnej i rentowej jest w tym przypadku kwota zasiłku łącznie z kosztami uzyskania i kwotą podatku dochodowego. Składki za bezrobotnego finansowane są w całości przez urząd pracy ze środków Funduszu Pracy.

Czym ubezpieczenie zdrowotne różni się od chorobowego?

Nazwy tych ubezpieczeń często są mylone lub stosowane zamiennie, jednak oznaczają co innego. Ubezpieczenie zdrowotne pozwala na korzystanie z bezpłatnej opieki medycznej finansowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Ubezpieczenie chorobowe natomiast jest częścią ubezpieczeń społecznych, które daje prawo do korzystania z zasiłku w razie choroby lub macierzyństwa. Osoba bezrobotna nie jest objęta ubezpieczeniem chorobowym. Podlegają mu obowiązkowo osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub dobrowolnie osoby prowadzące działalność gospodarczą, czy wykonujące inną pracę nakładczą.

Innym rodzajem składek są składki na ubezpieczenie wypadkowe. Takie składki nie są wcale odprowadzane przez urząd pracy, zarówno w przypadku osoby bezrobotnej z prawem do zasiłku, jak i bez. Oznacza to, że osoba bezrobotna nie będzie miała prawa do odszkodowania w razie nieszczęśliwego wypadku.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dziennik Ustaw rok 2020 poz. 1398)

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dziennik Ustaw rok 2020 poz. 1409)