4 świadczenia z urzędu pracy

Jakie świadczenia?

Osoby bezrobotne rejestrując się w powiatowych urzędach pracy, mogą liczyć na świadczenia pieniężne, które są finansowane ze środków Funduszu Pracy. Zasiłek dla bezrobotnych, dodatek aktywizacyjny, stypendium i świadczenie dla rolników zwalnianych z pracy są wsparciem pieniężnym oferowanym przez urzędy pracy osobom bezrobotnym.

Zasiłek dla bezrobotnych

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych ustalane jest na podstawie dokumentacji, jaką osoba bezrobotna przedkłada w celu rejestracji. Urząd rozpatruje pod tym kątem ostatnie 18 miesięcy. W tym czasie należy uzbierać łączne co najmniej 365 dni uprawniających do zasiłku. Najczęściej dotyczy to okresów zatrudnienia na podstawie umowy o pracę czy umów cywilnoprawnych. Aby urząd pracy zaliczył je do okresów uprawniających do zasiłku, należy osiągać wynagrodzenie co najmniej minimalne, od którego odprowadzane były składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Do okresów uprawniających nabycie prawa do zasiłku zalicza się także czas prowadzenia działalności gospodarczej, pod warunkiem, że składki były naliczane od co najmniej minimalnego wynagrodzenia (czyli opłacany był pełny ZUS). Pobieranie zasiłku chorobowego czy macierzyńskiego po ustaniu zatrudnienia również będzie uwzględnione, jeśli podstawą do ich naliczenia było co najmniej minimalne wynagrodzenie.

Standardowo zasiłek dla bezrobotnych przyznawany jest na 6 miesięcy. W przypadkach uzasadnionych ustawą czy w sytuacji wystąpienia wysokiej stopy bezrobocia w danym powiecie, może on być wypłacany przez rok. Wysokość zasiłku jest zależna od stażu pracy (tabela poniżej).

Sprawdź wysokość zasiłku dla bezrobotnych w 2021 r.

Dodatek aktywizacyjny

Jeśli osoba mająca prawo do zasiłku podjęła zatrudnienie, przysługuje jej dodatek aktywizacyjny. Aby otrzymać świadczenie, należy złożyć w urzędzie pracy wniosek o jego przyznanie oraz dołączyć dokument potwierdzający podjęcie zatrudnienia (umowa o pracę) lub innej pracy zarobkowej (umowa cywilnoprawna).

Jeśli osoba bezrobotna z własnej inicjatywy podejmie zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, wtedy urząd pracy przyznaje dodatek aktywizacyjny w wysokości do 50 proc. zasiłku dla bezrobotnych. Pobiera się go przez połowę okresu, w jakim przysługiwałby jeszcze zasiłek.

Jeśli osoba bezrobotna otrzyma skierowanie z urzędu pracy i podejmie zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy (z wynagrodzeniem niższym niż minimalne wynagrodzenie za pracę), wtedy kwota dodatku aktywizacyjnego liczona jest jako różnica między minimalnym a otrzymywanym wynagrodzeniem. Dodatek aktywizacyjny nie przekracza wtedy 50 proc. zasiłku dla bezrobotnych i jest wypłacany przez cały okres, w jakim przysługiwałby zasiłek dla bezrobotnych.

O tym, kiedy nie należy się dodatek aktywizacyjny, przeczytacie w naszym artykule -> www.zielonalinia.gov.pl/-/dodatek-aktywizacyjny-32206

Stypendium

Zarejestrowane osoby bezrobotne, zależnie od wybranej formy wsparcia, mogą liczyć na stypendium z urzędu pracy:

w okresie odbywania szkolenia – 120 proc. zasiłku dla bezrobotnych;

w okresie kontynuowania nauki – 100 proc. zasiłku dla bezrobotnych (20 proc. zasiłku dla bezrobotnych, jeśli w trakcie nauki bezrobotny podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą);

w okresie odbywania stażu – 120 proc. zasiłku dla bezrobotnych;

w okresie odbywania przygotowania zawodowego dorosłych – 120 proc. zasiłku dla bezrobotnych.

Świadczenia dla rolników zwalnianych z pracy

Osobie podlegającej ubezpieczeniu społecznemu rolników, z którą stosunek pracy (lub stosunek służbowy) został rozwiązany z przyczyn dotyczących zakładu pracy i która nie jest uprawniona do zasiłku przysługuje:

pokrycie składek na ubezpieczenia społeczne rolników w okresie pierwszych czterech kwartałów po rozwiązaniu stosunku pracy (lub stosunku służbowego);

stypendium w okresie odbywania szkolenia;

odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, powstałych w związku z odbywaniem szkolenia na zasadach przewidzianych dla bezrobotnych.

Świadczenia przysługują, jeśli dana osoba spełniła łącznie następujące warunki:

przepracowała 365 dni w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku;

we wskazanym okresie osiągała co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę, od którego odprowadzane były składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy;

została zwolniona z przyczyn dotyczących zakładu pracy;

opłacany przez tę osobę podatek od gospodarstwa rolnego (lub działu specjalnego) nie przekracza kwoty podatku rolnego z 5 ha przeliczeniowych albo, w przeliczeniu na 1 członka gospodarstwa domowego niemającego stałych pozarolniczych źródeł dochodu, nie przekracza kwoty podatku rolnego z 1 ha przeliczeniowego.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy