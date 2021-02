Kiedy złożyć wniosek o świadczenie rehabilitacyjne?

Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne

Jeśli minęło 182 dni pobierania zasiłku chorobowego (lub 270 dni w przypadku kobiety w ciąży lub niezdolności do pracy powstałej wskutek wypadku przy pracy czy choroby zawodowej), a ubezpieczony jest wciąż niezdolny do pracy, może starać się o świadczenie rehabilitacyjne. Aby uzyskać świadczenie, składa się wniosek na druku ZUS ZNp-7. Do wniosku należy przygotować wymienione niżej dokumenty.

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek ZUS ZNp-7 należy złożyć nie później niż 6 tygodni przed ukończeniem pobierania zasiłku chorobowego, a więc przed upływem 182 dni (lub 270 dni). Wówczas nie będzie okresu bez otrzymywania jakiegokolwiek świadczenia. Skończy się zasiłek chorobowy, a zacznie świadczenie rehabilitacyjne. Maksymalnym terminem złożenia wniosku jest 18 miesięcy po upływie okresu zasiłkowego czyli po upływie 182 dni. Jeżeli zaistniały okoliczności uniemożliwiające złożenie wniosku we wskazanym terminie, wówczas należy zrobić to w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym te okoliczności ustały.

ZUS ZNp-7

Po złożeniu wniosku wraz z załącznikami oraz przeprowadzeniu badania o przyznaniu świadczenia orzeka lekarz orzecznik ZUS.

Dokumenty

Lista dokumentów niezbędnych do przyznania świadczenia:

Złożenie wniosku online

Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne można złożyć online poprzez PUE ZUS.

Jeśli załatwiasz sprawę przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Jak zrobić to krok po kroku?

logowanie na PUE ZUS; katalog usług -> „Złożenie dokumentu ZUS Np.-7”; wypełnienie wniosku i wysyłka do ZUS; przygotowanie dokumentów z powyższej listy; złożenie dokumentów we właściwej ze względu na miejsce zamieszkania jednostce ZUS.

Przewidziano trzy możliwości dostarczenia dokumentów do ZUS: osobiście, za pośrednictwem pełnomocnika oraz pocztą.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dziennik Ustaw rok 2020 poz. 870)