Świadczenie rehabilitacyjne 2024 i 2025 r. Dla kogo, jak wystąpić, wysokość

Przy przedłużającej się chorobie warto pamiętać, że po wyczerpaniu limitu zasiłku chorobowego, można wystąpić o dodatkowe świadczenie, dzięki któremu będzie można dalej dochodzić do siebie. Sprawdź, czym jest świadczenie rehabilitacyjne, komu przysługuje, jak o nie wystąpić, a także jaka jest wysokość tego świadczenia.

Świadczenie rehabilitacyjne przyznawane jest po upływie maksymalnego okresu pobierania zasiłku chorobowego. Przysługuje osobom, które po wyczerpaniu limitu zwolnienia chorobowego, dalej są niezdolne do pracy, a dalsze ich leczenie lub rehabilitacja dadzą szansę na powrót do pracy.

REKLAMA

Autopromocja

Komu przysługuje świadczenie rehabilitacyjne

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym z tytułu:

bycia pracownikiem na podstawie umowy o pracę;

pracy na podstawie umowy agencyjnej, zlecenia, o oświadczenie usług, uaktywniającej;

wykonywania pracy nakładczej;

bycia członkiem rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych;

wykonywania pracy odpłatnej na podstawie skierowania do pracy, gdy odbywa się karę pozbawienia wolności, bądź jest się tymczasowo aresztowanym;

prowadzenia pozarolniczej działalności lub współpracy z taką osobą;

bycia duchownym;

odbywania służby zastępczej.

Kiedy można skorzystać ze świadczenia rehabilitacyjnego

Ze świadczenia rehabilitacyjnego można skorzystać przy spełnianiu określonych warunków. Po pierwsze, prawo do świadczenia rehabilitacyjnego przysługuje, gdy dana osoba wyczerpie okres pobierania zasiłku chorobowego, dalej jest niezdolna do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja wskazują, że będzie możliwe odzyskanie zdolności do pracy. Po drugie, z prawa do świadczenia rehabilitacyjnego mogą skorzystać osoby, które, tak jak w pierwszym przypadku wykorzystały już okres pobierania zasiłku chorobowego, ale dodatkowo – i tu jest zasadnicza różnica – starają się o rentę z tytułu niezdolności do pracy, a zdaniem lekarza orzecznika, ich dalsze leczenie lub rehabilitacja pozwolą na odzyskanie zdolności do pracy.

Wysokość świadczenia rehabilitacyjnego

Świadczenie rehabilitacyjne za pierwsze 90 dni (3 miesiące) wynosi 90 proc. podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, a za pozostały okres, 75 proc. podstawy wymiaru zasiłku chorobowego. Należy pamiętać, że pobieranie świadczenia rehabilitacyjnego w czasie ciąży będzie wynosiło 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.

Jak wystąpić o świadczenie rehabilitacyjne

By wystąpić o to świadczenie, należy złożyć komplet dokumentów do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Są to: wniosek o świadczenie rehabilitacyjne (ZZNP-7), zaświadczenie o stanie zdrowia wypełnione przez lekarza (OL-9), a także, w niektórych przypadkach wymagany jest wywiad zawodowy z miejsca pracy (OL-10). W przypadku, gdy niezdolność do pracy postała już po okresie ubezpieczenia, składa się wniosek o przedłużenie. Należy pamiętać, by złożyć wniosek co najmniej sześć tygodni przed zakończeniem okresu pobierania zasiłku chorobowego. Późniejsze złożenie wniosku może spowodować jego rozpatrzenie już po zakończeniu pobierania zasiłku chorobowego. ZUS ma 60 dni na rozpatrzenie wniosku. Dokumenty można złożyć drogą elektroniczną przez profil PUE ZUS, osobiście w placówce ZUS, bądź wysłać pocztą do ZUS.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jak długo można pobierać świadczenie rehabilitacyjne

Świadczenie rehabilitacyjne można pobierać do momenty przywrócenia zdolności do pracy, ale nie dłużej niż 12 miesięcy. Może zostać ono przyznane jednorazowo, bądź w częściach. Orzeczenie o przyznaniu świadczenia rehabilitacyjnego wydaje lekarz orzecznik ZUS.