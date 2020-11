Wysokość zasiłku dla bezrobotnych a staż pracy.

Zasiłek dla bezrobotnych a staż pracy

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych uzależniona jest od stażu pracy osoby bezrobotnej. Sprawdź, jakie okresy wpływają na wysokość świadczenia.

Prawo do zasiłku przysługuje, jeżeli w okresie 18 miesięcy bezpośrednio przed dniem zarejestrowania osoba bezrobotna była zatrudniona łącznie przez okres co najmniej 365 dni i osiągała wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy i ubezpieczenia społeczne.





Które okresy wlicza się do stażu pracy?

Podczas ustalania prawa do zasiłku dla bezrobotnych urząd pracy wlicza okresy, w których były odprowadzane składki na Fundusz Pracy, czyli:

okres zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;

okres prowadzenia działalności gospodarczej;

pracę podczas tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności;

służbę wojskową, pracę w policji, ABW, straży pożarnej oraz straży granicznej, jak również pracę w innych służbach mundurowych;

urlop macierzyński, rodzicielski, wychowawczy;

okres, za który przyznano odszkodowanie z tytułu niezgodnego z przepisami rozwiązania przez pracodawcę stosunku pracy, za który wypłacono pracownikowi odszkodowanie z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia;

inne okresy, za które były opłacane składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, jeśli podstawę wymiaru składek stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia.

Których okresów nie wlicza się do stażu pracy?

Podczas weryfikowania prawa do zasiłku dla bezrobotnych nie są brane pod uwagę okresy:

pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy;

zasiłku chorobowego i macierzyńskiego wypłacanego po ustaniu zatrudnienia;

świadczenia usług na podstawie umowy uaktywniającej;

pobierania świadczenia pielęgnacyjnego,

prowadzenia działalności gospodarczej, w przypadku odprowadzania w tym okresie preferencyjnych składek do ZUS;

nauki (tak jak w przypadku uprawnień pracowniczych związanych z wymiarem urlopu wypoczynkowego).

Kwota zasiłku dla bezrobotnych

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych uzależniona jest od stażu pracy, który wykaże osoba rejestrująca się jako bezrobotna. Zasiłek może być przyznany w wysokości:

80% podstawy – przy stażu pracy do 5 lat;

100% podstawy – przy stażu pracy między 5 a 20 lat;

120% podstawy – przy stażu pracy powyżej 20 lat.

Podstawa prawna:

Art. 71-72 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.