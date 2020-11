Dodatkowy zasiłek opiekuńczy od 9 listopada - wniosek

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy od 9 do 29 listopada

Od poniedziałku 9 listopada rodzice, którzy ponownie chcą zostać z dzieckiem w domu mogą wystąpić z wnioskiem o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Można się o niego starać w kilku przypadkach m.in. w razie zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko. Zasiłek jest przyznawany na podobnych zasadach jak poprzednio i przysługuje do 29 listopada.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje także w przypadku, gdy placówki opiekuńcze nie są w stanie zapewnić opieki z powodu ich ograniczonego funkcjonowania w czasie trwania COVID-19.





- Chodzi tutaj np. o sytuację, gdy część dzieci uczy się stacjonarnie, a część zdalnie – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. - Dodatkowy zasiłek opiekuńczy tak jak wcześniej przeznaczony jest zarówno na opiekę nad dziećmi do lat 8, jak i starszymi dziećmi z odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności - dodaje.

Przysługuje on więc ubezpieczonym rodzicom dzieci do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności; do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, oraz do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Dodatkowy zasiłek przysługuje także w przypadku braku możliwości sprawowania opieki przez nianię, z którą rodzic ma zawartą umowę uaktywniającą lub w przypadku braku możliwości sprawowania opieki przez opiekuna dziennego z powodu COVID-19.

Kiedy zasiłek nie przysługuje?

- Trzeba pamiętać, że zasiłek nie przysługuje, jeśli drugi z rodziców dziecka może zapewnić dziecku opiekę np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego czy urlopu wychowawczego. Zasiłku nie dostaną również rodzice, którzy pomimo otwarcia placówki podejmą decyzję o pozostawieniu dziecka w domu – mówi Kowalska-Matis.

Pełnoletnie osoba niepełnosprawna - zamknięcie placówki

Do zasiłku uprawnieni są również rodzice lub opiekunowie pełnoletnich osób niepełnosprawnych zwolnionych od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 placówki, do której uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna. W tym przypadku chodzi o szkoły, ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze, ośrodki wsparcia, warsztaty terapii zajęciowej lub inne placówki pobytu dziennego o podobnym charakterze.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje również w przypadku, gdy placówka jest otwarta, ale nie może zapewnić opieki dorosłej osobie niepełnosprawnej, np. ze względu na ograniczenie w liczbie podopiecznych.