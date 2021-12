Ile trwa kwarantanna domowa w związku z covid? Ile czasu trwa kwarantanna dziecka? Co zmieniło się od 15 grudnia 2021 r.? Czy osoby zaszczepione kierowane są na kwarantannę?

Ile trwa kwarantanna domowa w 2021/2022 roku?

Kwarantanna trwa obecnie 10 dni. Liczy się ją od dnia następującego po ostatnim dniu, w którym dana osoba miała kontakt z osoba zakażoną. Przykład: W grupie przedszkolnej w piątek 10 grudnia 2021 r. był obecny ostatni dzień chłopiec z dodatnim wynikiem na COVID-19. Inspekcja Sanitarna skontaktuje się z rodzicami chłopca i poprosi o informację, gdzie chłopiec uczęszcza do przedszkola. Następnie Inspekcja zadzwoni do dyrektora przedszkola z informacją o nałożeniu kwarantanny na grupę przedszkolną, do której uczęszczał chory chłopiec. Kwarantanna dla grupy liczy się od 11 grudnia, a więc Inspekcja nakłada kwarantannę na przedszkolaków do dnia 20 grudnia 2021 r. włącznie.

Kwarantanna dziecka

Kwarantanna dziecka wynosi tyle samo, co kwarantanna osoby dorosłej czyli 10 dni. Jest to obecnie powszechne zjawisko. Wiele klas i przedszkoli obejmowanych jest obecnie kwarantanną w związku z covid. W związku z szybkim rozprzestrzenieniem się wirusa w szkołach od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r. wprowadza się naukę zdalną. Co istotne, rodzicom dzieci do 8 roku życia oraz starszych z niepełnosprawnością przyznaje się na ten czas prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Jest to związane z koniecznością zapewnienia dzieciom opieki w domu.

Kwarantanna bez decyzji Sanepidu

W związku z trwającą czwartą falą koronawirusa Sanepid ma dużo pracy i czasami informacja o kwarantannie dociera z opóźnieniem. Zwykle jest to sms o treści: "Inspekcja Sanitarna informuje o nałożeniu kwarantanny na Pani/Pana dziecko - ucznia Przedszkola/Szkoły... ze względu na kontakt z osobą zakażoną wirusem Sars-Cov2. Kwarantanna obowiązuje do dnia np. 20 grudnia 2021 r. włącznie. W kwarantannie przebywa tylko dziecko. Dla osób bezobjawowych zalecany test po 7 dniach od kontaktu. Negatywny wynik nie zwalnia z kwarantanny. w razie wystąpienia objawów proszę o kontakt z lekarzem POZ.". Jeśli podobny sms albo telefon z automatycznym nagraniem nie miał miejsca, należy cierpliwie czekać. Informację o kwarantannie można sprawdzić również na profilu pacjent.gov.pl lub na infolinii inspekcji: +48 22 25 00 115. Tutaj również z powodu natłoku prac Inspekcji Sanitarnej może pojawić się ona z opóźnieniem. Gdy dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej poinformował o nałożeniu kwarantanny, osoby objęte kwarantanną powinny odpowiedzialnie przebywać w domu.

Może zdarzyć się również sytuacja kontaktu z osobą zakażoną, która nie została zgłoszona do Sanepidu. Warto wówczas również odizolować się, by nie narazić innych na potencjalne zachorowanie i dalsze rozprzestrzenianie się wirusa.

Kwarantanna covid w Polsce od 15 grudnia 2021

Kwarantanna po przylocie do Polski

Kwarantanna po przylocie do Polski wynosi 10 dni. Dotyczy osób, które nie przedstawią negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego przed przekroczeniem granicy w czasie 48 godzin. Czas ten liczy się od momentu otrzymania wyniku testu. 10 dni liczy się od dnia następującego po dniu przekroczenia granicy. Przekazuje się funkcjonariuszowi SG następujące dane:

adres miejsca zamieszkania lub pobytu, w którym będzie odbywać obowiązkową kwarantannę, numer telefonu do bezpośredniego kontaktu z tą osobą.

Kwarantanna spoza Schengen

Kwatantanna covid po przyjeździe do Polski od 15 grudnia 2021 r. jest obowiązkowa dla osób, które nie przedstawią testu wykonanego w ciągu ostatnich 24 godzin. Kwarantanna dla przyjezdnych w Polsce trwa 14 dni. Na stronie Straży Granicznej czytamy, że od dnia 15 grudnia obowiązują nowe zasady kwarantanny - "wszystkie osoby przekraczające granicę zewnętrzną mają obowiązek okazania funkcjonariuszowi SG negatywnego wyniku testu". Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii nowe zasady kwarantanny granicznej będą obowiązywały do 31 stycznia 2022 r.

W praktyce osoba przekraczająca granicę Polski, która jest również granicą zewnętrzną Schengen/UE ma obowiązek przedstawić funkcjonariuszowi Straży Granicznej negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 w języku polskim albo w języku angielskim. Test ten musi być wykonany przed przekroczeniem granicy w czasie 24 godzin. Liczy się je od momentu wyniku tego testu, a nie wykonania. Wyjątkowo, nie podlegają pod tę zasadę osoby wymienione w § 3 ust. 2 pkt 5 i 6. Są to uczniowie pobierający naukę w Polsce lub w państwie sąsiadującym i ich opiekunowie, którzy przekraczają granicę wraz z uczniami w celu umożliwienia tej nauki oraz dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym w Polsce lub w państwie sąsiadującym i ich opiekunowie, którzy przekraczają granicę wraz z dziećmi w celu objęcia ich tym wychowaniem.

Jeśli dana osoba nie przedstawi negatywnego wyniku testu na COVID-19, po przekroczeniu granicy odbywa 14-dniową kwarantannę. Czas kwarantanny liczy się od dnia następującego po przekroczeniu granicy. Nie wymaga się wydania decyzji Inspekcji Sanitarnej.

Obowiązek okazania negatywnego wyniku testu nie wyłącza dotychczasowych przepisów dotyczących zwolnień z kwarantanny. Osoby przekraczające granicę zewnętrzną UE/Schengen, które chcą zwolnić się z kwarantanny, muszą spełniać warunki określone w § 2a i § 3 rozporządzenia.

Kwarantanna - prom, Czechy, Litwa, Niemcy, Słowacja

Natomiast zgodnie z ust. 18 do dnia 31 stycznia 2022 r. obowiązek odbycia kwarantanny trwającej 10 dni po przekroczeniu granicy stosuje się do osoby przekraczającej:

morski odcinek granicy Polski regularnym połączeniem promowym oraz odcinek lądowy granicy Polski z Republiką Czeską, Republiką Litewską, Republiką Federalną Niemiec lub Republiką Słowacką.

Nie ma przy tym znaczenia środek transportu czy piesze przemieszczanie się w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Polski. Tymczasem przekraczanie wspomnianych granic w innym celu wiąże się z obowiązkiem posiadania negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2. Taki test należy wykonać przed przekroczeniem granicy w czasie 48 godzin. Liczy się je również od momentu wyniku testu.

Kwarantanna dla zaszczepionych - ile trwa?

Ile trwa kwarantanna dla osoby zaszczepionej? Osoby zaszczepione na COVID-19 są zwolnione z kwarantanny. Zaszczepieni nie są kierowani na kwarantannę od 28 grudnia 2020 r. zasada ta nadal obowiązuje z pewną modyfikacją. Od 15 grudnia 2021 r. współdomownicy osób chorych na COVID-19 mają obowiązek wykonać test na koronawirusa niezależnie od posiadanego certyfikatu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoba zaszczepiona, która miała kontakt z osobą zakażoną, nie zostanie skierowana na kwarantannę.

Kto jeszcze jest zwolniony z kwarantanny? Zgodnie z rozporządzeniem kwarantanny nie muszą przechodzić osoby, które zakończyły hospitalizację, odbywanie izolacji lub izolacji w warunkach domowych z powodu stwierdzenia zakażenia koronawirusem.

Ile trwa kwarantanna dla niezaszczepionych?

Kwarantanna dla niezaszczepionych trwa 10 dni. Wyjątkiem jest sytuacja osób przybywających spoza Schengen/UE, które nie przedstawią negatywnego testu (24 godziny). Takie osoby mają obowiązkową 14-dniową kwarantannę.

Kwarantanna to urlop czy chorobowe?

Okres kwarantanny traktowany jest jak okres zwolnienia lekarskiego. Nie trzeba brać na ten czas urlopu wypoczynkowego. Dla osoby objętej kwarantanną albo opiekuna tej osoby, np. rodzic dziecka na kwarantannie, przewidziano odpowiednio zasiłek chorobowy i zasiłek opiekuńczy. Wynosi on 80% podstawy wymiaru zasiłku. Przy stałym wynagrodzeniu będzie to 80% wypłaty. Podstawa do wypłaty zasiłku jest informacja w systemie informatycznym Centrum e-Zdrowia (system EWP) o objęciu tej osoby kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

Kwarantanna a izolacja

Kwarantanna domowa to odosobnienie osoby zdrowej z powodu narażenia na zakażenie, na przykład dana osoba miała kontakt z osobą chorą na koronawirusa - w przedszkolu, w klasie w szkole. Izolacja natomiast nakładana jest w przypadku pozytywnego wyniku testu na covid. Kwarantanna nakładana jest przez Inspekcję Sanitarną. Na izolację domową kieruje lekarz rodzinny. Izolacja również trwa 10 dni. Liczy się je od daty uzyskania dodatniego wyniku testu. Inaczej jest w sytuacji objawowego przechodzenia choroby. Wówczas izolacja kończy się po 3 dniach bez gorączki i innych objawów infekcji ze strony układu oddechowego, nie wcześniej jednak niż po 13 dniach od dnia wystąpienia objawów.

UWAGA! W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się skrócenie kwarantanny przez inspekcję (np. ponowna kwarantanna i negatywny wynik testu).

Kwarantanna - czy Policja sprawdza?

Czy Policja sprawdza osoby na kwarantannie. Tak. Inspekcja Sanitarna informuje, że Policja może kontaktować się w celu sprawdzenia czy osoba objęta kwarantanną przebywa w domu. Policja może przyjechać na wskazany adres miejsca zamieszkania lub pobytu. Zwykle polega to na rozmowie przez domofon. Czasami funkcjonariusz może zadzwonić na numer telefonu osoby na kwarantannie lub opiekuna tej osoby. Nie jest to jednak pewne. Kontrola Policji może się odbyć, ale nie musi.