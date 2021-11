Jak pracownik może sprawdzić zwolnienie lekarskie?

Jak pracownik może sprawdzić swoje zwolnienie lekarskie? Jak zrobić to przez internet za pomocą IKP?

Jak sprawdzić zwolnienie lekarskie?

Od 2018 r. funkcjonują w Polsce elektroniczne zwolnienia lekarskie. W związku z tym pacjent nie otrzyma od lekarza papierowego L4. Informacje na temat zwolnienia trafiają na PUE ZUS i pracodawca otrzymuje je automatycznie na swoim profilu. Oznacza to, że pracownik nie musi informować przełożonego czy dział kadr o uzasadnionej nieobecności w pracy w postaci choroby czy opieki nad dzieckiem. Czasami pracownik potrzebuje zajrzeć do swojego zwolnienia, np. w celu sprawdzenia, do kiedy przebywa na zwolnieniu. Jak można to sprawdzić, skoro nie dysponuje się papierowym L4? Można zapytać pracownika działu kadr, ale jest sposób, aby zrobić to samodzielnie przez internet.

Zwolnienie lekarskie na IKP

IKP czyli Internetowe Konto Pacjenta pozwala na sprawdzenie zwolnienia lekarskiego ostatnio wystawionego, ale i poprzednich L4. Na stronie https://pacjent.gov.pl/ należy wybrać opcję "Zaloguj się na IKP". Następnie klika się w odpowiednią formę logowania: Profil zaufany, e-dowód lub mojeID. Po kliknięciu w "Profil zaufany" należy wpisać nazwę użytkownika lub adres e-mail oraz hasło bądź zalogować się za pośrednictwem banku. Wybierając bank, podaje się identyfikator i hasło do własnego konta w danym banku. Po wpisaniu właściwych danych system przenosi użytkownika na IKP.

Będąc na Internetowym Koncie Pacjenta, należy wybrać "Historię leczenia". W tym miejscu można przeglądać historię wszystkich wizyt, zabiegów i hospitalizacji na NFZ i prywatnych. W celu sprawdzenia zwolnienia lekarskiego wybiera się pole "Zwolnienia". Dział ten zawiera wszystkie zaświadczenia lekarskie wystawione elektronicznie przez różnych lekarzy.

Zakładka "Zwolnienia" została wzbogacona o wyszukiwarkę, za pomocą której można w prosty sposób znaleźć konkretne zwolnienie po nazwie placówki, nazwisku lekarza, numerze prawa wykonywania zawodu lub po ustaleniu zakresu dat wystawienia L4.

Poniżej wyszukiwarki znajduje się katalog wszystkich zwolnień lekarskich wystawionych na danego pacjenta. Podane są następujące dane:

data wystawienia zwolnienia lekarskiego lekarz wystawiający zwolnienie numer prawa wykonywania zawodu okres, na jaki wystawiono zwolnienie + w nawiasie liczba dni placówka medyczna z adresem

Z prawej strony każdego zwolnienia można kliknąć w przycisk "Szczegóły", gdzie znajdują się dodatkowo następujące dane:

Seria i numer zwolnienia NIP płatnika Instytucja ubezpieczająca (np. ZUS) Status zwolnienia (np. wystawione) Powód zwolnienia: (KOD ICD-10 - Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych) Wskazania lekarskie (np. chory może chodzić)

Czy pracodawca widzi kod choroby na zwolnieniu lekarskim?

Dane na temat rodzaju choroby pracownika to dane dotyczące zdrowia a więc dane wrażliwe. Pracodawca widzi zwolnienie lekarskie swojego pracownika na profilu PUE ZUS, ale nie ma widocznego pola z numerem statystycznym choroby. Więcej na ten temat przeczytasz w artykule: Czy pracodawca widzi kod choroby na L4?