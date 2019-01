Świadczenie przedemerytalne w 2019 r.

Komu przysługuje

Świadczenie przedemerytalne przysługuje osobie, która straciła pracę z winy zakładu pracy, np. w wyniku bankructwa firmy, ogłoszenia upadłości. Oznacza to, że jeżeli sami zrezygnujemy z pracy albo zostaniemy z niej zwolnieni dyscyplinarnie – nie otrzymamy świadczenia. Zatem przyczyna musi nastąpić z przyczyn leżących po stronie pracodawcy.

Ponadto świadczenie przysługuje osobie:

reklama reklama

- która ukończyła do dnia rozwiązania stosunku pracy 56 lat – kobieta lub 65 lat – mężczyzna oraz ma odpowiedni staż pracy – 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn lub ukończyła 55 lat (kobiety) i 60 lat (mężczyźni), a okresy składkowe i nieskładkowe wynoszą 30 lat dla kobiet i 35 lat dla mężczyzn.

- zarejestruje się w powiatowym urzędzie pracy w ciągu 60 dni od dnia ustania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna;

- do dnia rejestracji przez co najmniej 365 dni nieprzerwanie pobierają świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna;

- do dnia ustania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna – mają ukończone co najmniej 55 lat (kobiety) lub 60 lat (mężczyźni);

- legitymują się okresem uprawniającym do emerytury: w przypadku kobiet – co najmniej 20 lat, a w przypadku mężczyzn - co najmniej 25 lat.

Świadczenie może również otrzymać osoba, która łącznie spełnia następujące warunki:

- przez okres co najmniej 180 dni pobierała zasiłek dla bezrobotnych,

- nadal jest zarejestrowana jako bezrobotna,

- w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia, albo zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych;

- złoży wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia wydania przez powiatowy urząd pracy dokumentu poświadczającego 180-dniowy okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

Polecamy: Jak przygotować się do zmian 2019. Podatki, rachunkowość, prawo pracy i ZUS

Wysokość świadczenia

Świadczenie przedemerytalne podlega corocznej waloryzacji. Od 1 marca 2019 r. świadczenie przedemerytalne będzie wynosiło 1140,99 zł miesięcznie brutto (dla porównania w 2018 roku świadczenie wynosiło 1070,99 zł brutto).

Zawieszenie prawa do świadczenia

ZUS zawiesi prawo do świadczenia przedemerytalnego w przypadku: