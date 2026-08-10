Pensje w Polsce nadal rosną, ale najnowsze dane GUS pokazują, że po mocnym początku roku przyszedł czas na wyhamowanie. W drugim kwartale 2026 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wyniosło 9233,13 zł, co oznacza dalszy wzrost wynagrodzeń w ujęciu rocznym, przy jednoczesnym spadku przeciętnej płacy względem pierwszego kwartału 2026 roku.

Przeciętne wynagrodzenie w II kwartale 2026 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Polsce w drugim kwartale 2026 roku wyniosło 9 233,13 zł -poinformował Główny Urząd Statystyczny. Oznacza to wzrost o 5,5 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

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W ujęciu rocznym wynagrodzenia nadal rosły, jednak tempo tego wzrostu było niższe niż w poprzednich okresach. Dane GUS pokazują, że przeciętna płaca zwiększyła się o ponad 480 zł w stosunku do drugiego kwartału 2025 roku.

Wynagrodzenia spadły w ujęciu kwartalnym

GUS podał też, że w porównaniu z pierwszym kwartałem bieżącego roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto obniżyło się o 3,45 proc. Nie oznacza to jednak trwałego pogorszeniu sytuacji płacowej pracowników, ponieważ znacznie istotniejszym wskaźnikiem przy ocenie długoterminowego trendu pozostaje dynamika rok do roku.

Przeciętne wynagrodzenia a mediana płac

Ponad 9,2 tys. zł - tyle wyniosło przeciętne wynagrodzenie w II kwartale tego roku, ale nie oznacza to, że właśnie tyle zarabia większość Polaków. Do pokazania typowej pensji dużo lepszym wskaźnikiem jest mediana wynagrodzeń, a ta jest na znacznie niższym poziomie. Z dane GUS wynika, że w lutym 2026 r. mediana wynagrodzeń w gospodarce narodowej wyniosła 7690,82 zł. Oznacza to, że połowie zatrudnionych zarabia poniżej tej kwoty. W tym samy czasie (w lutym 2026 r.) przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw roku wyniosło 9 135,69 zł brutto.