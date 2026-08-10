REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Pensje w Polsce przebiły 9,2 tys. zł. GUS podał najnowsze dane

Pensje w Polsce przebiły 9,2 tys. zł. GUS podał najnowsze dane

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
10 sierpnia 2026, 10:25
oprac. Tomasz Lipczyński
redaktor, wydawca
Pensje w Polsce przebiły 9,2 tys. zł. GUS podał najnowsze dane
Pensje w Polsce przebiły 9,2 tys. zł. GUS podał najnowsze dane
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Pensje w Polsce nadal rosną, ale najnowsze dane GUS pokazują, że po mocnym początku roku przyszedł czas na wyhamowanie. W drugim kwartale 2026 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wyniosło 9233,13 zł, co oznacza dalszy wzrost wynagrodzeń w ujęciu rocznym, przy jednoczesnym spadku przeciętnej płacy względem pierwszego kwartału 2026 roku.

Przeciętne wynagrodzenie w II kwartale 2026 roku

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Polsce w drugim kwartale 2026 roku wyniosło 9 233,13 zł -poinformował Główny Urząd Statystyczny. Oznacza to wzrost o 5,5 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

REKLAMA

REKLAMA

W ujęciu rocznym wynagrodzenia nadal rosły, jednak tempo tego wzrostu było niższe niż w poprzednich okresach. Dane GUS pokazują, że przeciętna płaca zwiększyła się o ponad 480 zł w stosunku do drugiego kwartału 2025 roku.

Wynagrodzenia spadły w ujęciu kwartalnym

GUS podał też, że w porównaniu z pierwszym kwartałem bieżącego roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto obniżyło się o 3,45 proc. Nie oznacza to jednak trwałego pogorszeniu sytuacji płacowej pracowników, ponieważ znacznie istotniejszym wskaźnikiem przy ocenie długoterminowego trendu pozostaje dynamika rok do roku.

Przeciętne wynagrodzenia a mediana płac

Ponad 9,2 tys. zł - tyle wyniosło przeciętne wynagrodzenie w II kwartale tego roku, ale nie oznacza to, że właśnie tyle zarabia większość Polaków. Do pokazania typowej pensji dużo lepszym wskaźnikiem jest mediana wynagrodzeń, a ta jest na znacznie niższym poziomie. Z dane GUS wynika, że w lutym 2026 r. mediana wynagrodzeń w gospodarce narodowej wyniosła 7690,82 zł. Oznacza to, że połowie zatrudnionych zarabia poniżej tej kwoty. W tym samy czasie (w lutym 2026 r.) przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw roku wyniosło 9 135,69 zł brutto.

REKLAMA

Kontrola PIP. Nowe uprawnienia
Autopromocja

Kontrola PIP. Nowe uprawnienia

Sprawdź

Powiązane
Tyle zarabiają Polacy. GUS podał dane o medianie wynagrodzeń
Tyle zarabiają Polacy. GUS podał dane o medianie wynagrodzeń
Praca zdalna dla zagranicznego pracodawcy - skutki podatkowe i ryzyka związane z zakładem podatkowym
Praca zdalna dla zagranicznego pracodawcy - skutki podatkowe i ryzyka związane z zakładem podatkowym
Wynagrodzenia lekarzy. Premier wskazał górny limit.
Wynagrodzenia lekarzy. Premier wskazał górny limit. "Biedy nie ma"
Źródło: PAP
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code
Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Darmowa rehabilitacja z ZUS 2026. Co się zmieniło? Jak złożyć wniosek o rehabilitację leczniczą?
10 sie 2026

Darmowa rehabilitacja z ZUS - co zmieniło się w 2026 roku? Należy się osobom, które z powodu choroby są zagrożone utratą zdolności do pracy, ale istnieją realne rokowania, że po odpowiednim leczeniu i rehabilitacji będą mogły wrócić do aktywności zawodowej. Jak złożyć wniosek o rehabilitację leczniczą?
Coraz silniejsza ochrona czasu wolnego pracownika. Sprawdzanie służbowej poczty z leżaka podczas urlopu przestaje być dowodem zaangażowania i odpowiedzialności pracownika
10 sie 2026

W organizacjach widoczna jest tendencja do coraz silniejszej ochrony czasu wolnego pracownika. Prawie połowa pracodawców ma dziś oficjalną politykę niekontaktowania się z pracownikami wypoczywającymi na urlopie. Sprawdzanie służbowej poczty z leżaka na plaży podczas urlopu przestaje być dowodem zaangażowania i odpowiedzialności. Teraz 4 na 5 polskich pracodawców zniechęca zespół do zaglądania do firmowej poczty w czasie wolnym.
Pensje w Polsce przebiły 9,2 tys. zł. GUS podał najnowsze dane
10 sie 2026

Pensje w Polsce nadal rosną, ale najnowsze dane GUS pokazują, że po mocnym początku roku przyszedł czas na wyhamowanie. W drugim kwartale 2026 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wyniosło 9233,13 zł, co oznacza dalszy wzrost wynagrodzeń w ujęciu rocznym, przy jednoczesnym spadku przeciętnej płacy względem pierwszego kwartału 2026 roku.
W ten sposób naprawdę nie odpoczywasz. Tego lepiej unikać podczas urlopu
09 sie 2026

Urlop brany tradycyjnie, raz albo dwa razy do roku, to za mało dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Brak systematycznej regeneracji może prowadzić m.in. do wypalenia zawodowego - powiedziała PAP psycholożka z Uniwersytetu SWPS Aleksandra Penza. Wskazała też na elementy dobrego wypoczynku.

REKLAMA

Zwolnienie lekarskie po rozwiązaniu umowy o pracę? Zasiłek chorobowy przysługuje tylko w przypadku zachorowania w ciągu 14 dni od ustania stosunku pracy
07 sie 2026

Zasiłek chorobowy przysługuje także po rozwiązaniu umowy o pracę, ale tylko w przypadku otrzymania zwolnienia lekarskiego w ciągu 14 dni od ustania stosunku pracy. Ważne, aby wystawiający zwolnienie lekarz wiedział, że jesteśmy już po rozwiązaniu umowy. Ile dni można pobierać taki zasiłek?
Idą zmiany w zezwoleniach pobytowych dla cudzoziemców, ale milczące załatwienie spraw przewidziano tylko dla wybranych
07 sie 2026

Średni cudzoziemcy czekają w Polsce na wydanie zezwolenia na pobyt około 341 dni, a w niektórych województwach nawet półtora roku. Idą zmiany w zezwoleniach pobytowych mające usprawnić postępowania, ale milczące załatwienie spraw przewidziano tylko dla wybranych: cudzoziemców z Australii, Japonii, Korei Południowej, Stanów Zjednoczonych i Zjednoczonego Królestwa.
Min. 28 tys. zł zadośćuczynienia dla pracownika za mobbing już od listopada. To także nieuzasadniona krytyka i izolowanie z zespołu
07 sie 2026

Zmieniają się przepisy Kodeksu pracy dotyczące mobbingu. Już od 5 listopada 2026 r. pracownikowi należy się minimum 28 tys. zł zadośćuczynienia za mobbing. Mobbingiem jest także nieuzasadniona krytyka i izolowanie z zespołu.
Sierpień 2026: dni wolne i godziny pracy
06 sie 2026

Sierpień 2026 – dni wolne od pracy i godziny pracy. Po lipcu, w którym były aż 184 godziny robocze następuje miesiąc ze świętem ustawowo wolnym od pracy. 15 sierpnia wypada w tym roku w sobotę. Co to oznacza? Jaki jest wymiar czasu pracy w sierpniu?

REKLAMA

Czy upał może być podstawą do zwolnienia od pracy z powodu siły wyższej? Jakie są obowiązki pracodawcy
06 sie 2026

Ostatnie fale upałów w Polsce dają się we znaki wszystkim, także pracownikom. Wykonywanie pracy w takich warunkach jest niezwykle trudne i choć wiele osób chciałoby zwolnić się z tego obowiązku z powodu działania siły wyższej, to jednak przepisy kodeksu pracy szczegółowo określają zasady takiej nieobecności. Co może pracownik, a co powinien zapewnić mu pracodawca w upały?
Zmiany w mobbingu i dyskryminacji w pracy od 5 listopada 2026 r. Nowe przepisy 4 sierpnia zostały ogłoszone w Dzienniku Ustaw
06 sie 2026

Nowe przepisy dotyczące mobbingu zostały ogłoszone w Dzienniku Ustaw dnia 4 sierpnia 2026 r. Teraz pracodawcy mają tylko 3 miesiące na dostosowanie się do zmian wprowadzonych ustawą z 19 czerwca 2026 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego. Czego konkretnie dotyczą?
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA