Wypłata z PPK po 60. roku życia

Wypłata z PPK - ukończenie 60 lat

Głównym celem oszczędzania w PPK jest gromadzenie środków na okres po zakończeniu aktywności zawodowej. Wypłata środków z tego programu następuje zasadniczo po ukończeniu przez uczestnika PPK 60. roku życia. Możliwe jest wycofanie środków wcześniej, ale mamy wówczas do czynienia ze zwrotem, który wiąże się z określonymi pomniejszeniami.

Ukończenie 60 lat nie oznacza obowiązku dokonania wypłaty. Decyzję o rozpoczęciu wypłat, uczestnik może odłożyć w czasie. Należy przy tym pamiętać, że uczestnik, który zdecyduje się na wypłatę środków, nie może kontynuować oszczędzania w PPK – nawet, jeśli nadal jest aktywny zawodowo. Oznacza to, że żadne wpłaty do PPK ani dopłaty od państwa nie trafią już na rachunek tego uczestnika, choć zgromadzone - i niewypłacone jeszcze - środki w PPK będą wciąż inwestowane.

Uczestnik PPK – bez względu na to, czy wypłaci środki zaraz po skończeniu 60. roku życia, czy później – może skorzystać z trzech wariantów wypłaty: wypłaty jednorazowej, wypłaty w ratach oraz wypłaty w formie świadczenia małżeńskiego, przy czym dwie pierwsze opcje może połączyć. Każdy z wariantów wypłaty może mieć różne skutki podatkowe, dlatego warto przeanalizować wszystkie dostępne opcje.

Raty czy wypłata jednorazowa - co jest lepsze?

Uczestnik PPK ma możliwość dokonania wypłaty całych swoich oszczędności z rachunku PPK jednorazowo. W takiej sytuacji od 75% wypłacanych środków zapłaci 19% podatek od zysków kapitałowych.

Jeśli uczestnik PPK będzie potrzebował wypłacić część środków jednorazowo, ale chciałby uniknąć zapłaty podatku, ma możliwość skorzystania z opcji mieszanej. Może wypłacić jednorazowo 25% zgromadzonych środków, a pozostałe (75% środków) w co najmniej 120 miesięcznych ratach (10 lat) – taka wypłata będzie zwolniona z podatku. Podobnie będzie, jeśli – chcąc, aby oszczędności wystarczyły mu na dłużej – zwiększy liczbę rat (np. będzie wypłacał środki nie przez 10, a przez 13 lat). Ze zwolnienia z zapłaty podatku uczestnik będzie mógł skorzystać także przy wypłacie całości zgromadzonych oszczędności w ratach – warunkiem jest, aby było to co najmniej 120 miesięcznych rat.

Decyzja uczestnika PPK, aby zgromadzone środki wypłacić w mniejszej liczbie rat niż 120, będzie wiązać się z obowiązkiem zapłaty podatku od zysków kapitałowych (od 75% środków). Gdyby okazało się, że wysokość pierwszej raty będzie mniejsza niż 50 zł, to środki zapisane na rachunku PPK uczestnika zostaną wypłacone mu jednorazowo. W takim przypadku pracownik również będzie zmuszony zapłacić podatek od zysków kapitałowych od 75% środków.

Podatek od zysków kapitałowych, czyli tzw. podatek Belki, jest naliczany tylko od wypracowanych zysków.

Świadczenie małżeńskie - jedna wypłata

Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych przewiduje możliwość połączenia oszczędności dwojga uczestników PPK, będących w związku małżeńskim oraz wypłatę tych środków (w co najmniej 120 miesięcznych ratach) jako jednego wspólnego świadczenia. W takim przypadku nie jest pobierany żaden podatek. Ta opcja wypłaty dostępna jest tylko dla małżonków, którzy oszczędzają w tej samej instytucji finansowej.

Po złożeniu przez oboje małżonków oświadczenia, że chcą skorzystać z wypłaty świadczenia małżeńskiego oraz wniosku o wypłatę w tej formie, instytucja finansowa otwiera dla nich wspólny rachunek – tzw. rachunek małżeński. Całość zgromadzonych środków wypłacana jest ratalnie - w co najmniej 120 miesięcznych ratach. W takim przypadku nie ma możliwości wypłaty choćby części zgromadzonych środków jednorazowo. Świadczenie małżeńskie wypłaca się małżonkom wspólnie, do wyczerpania środków zgromadzonych na rachunku małżeńskim. Gdyby jeden z małżonków zmarł, świadczenie małżeńskie wypłaca się drugiemu małżonkowi w dotychczasowej wysokości, do wyczerpania środków zapisanych na rachunku małżeńskim.

Więcej na temat PPK na mojeppk.pl i pod nr telefonu 800 775 775.