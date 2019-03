PPK 2019 - jak ustalić liczbę zatrudnionych

Choć ustawa o pracowniczych planach kapitałowych obowiązuje od 1 stycznia 2019 r., to pracodawcy mają czas na przygotowanie się. PPK jest wprowadzane stopniowo. Od 1 lipca 2019 r. obowiązek utworzenia PPK mają najwięksi pracodawcy, zatrudniający co najmniej 250 osób.

Do limitu 250 zatrudnionych należy wliczyć pracowników oraz zleceniobiorców, jeżeli opłacane są za nich obowiązkowe składki emerytalno-rentowe. Stan ten należy liczyć na dzień 31 grudnia 2018 r.

reklama reklama

Następnie obowiązek utworzenia PPK mają:

Firmy od 1 stycznia 2020 r. – zatrudnienie co najmniej 50 osób zatrudnionych będzie brane pod uwagę według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. ,

Firmy od 1 lipca 2020 r. – zatrudnienie co najmniej 20 osób zatrudnionych będzie brane pod uwagę według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. ,

Firmy od 1 stycznia 2021 r. – pozostałe podmioty, w tym jednostki sektora finansów publicznych.

Co z osobami przebywającymi na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich, wychowawczych, bezpłatnych? Kwestia ta budzi wiele wątpliwości i rozbieżne interpretacje. Zgodnie bowiem z literalnym brzmieniem ustawy o PPK nie powinno się wliczać tych osób do limitów stanu zatrudnienia. Natomiast Polski Fundusz Rozwoju, odpowiedzialny za wdrożenie PPK wydał swoje stanowisko, że osoby będące na urlopach rodzicielskich powinny być wliczane do stanu zatrudnienia.

Umowa o zarządzanie i prowadzenie

Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych (PPK) przewiduje obowiązek zawierania dwóch rodzajów umów – umowy o zarządzanie PPK i umowa o prowadzenie PPK. Umowę o zarządzanie PPK mają obowiązek zawrzeć pracodawcy oraz zleceniodawcy. Umowa o zarządzanie PPK ma być zawierana między podmiotem zatrudniającym a wybraną instytucją finansową (usługodawcą).

Polecamy: Pracownicze plany kapitałowe. Nowe obowiązki pracodawców i płatników

Kolejnym krokiem podmiotu zatrudniającego, po wyborze i zawarciu z instytucją finansową umowy o zarządzanie PPK, jest zawarcie umowy o prowadzenie PPK. Pracodawca zawiera tę umowę w imieniu i na rzecz swoich zatrudnionych z instytucją finansową, z którą zawarł wcześniej umowę o zarządzanie PPK.

Do kiedy należy zawrzeć umowę

PFR wydał interpretację o terminie zawierania umów i dokonywania wpłat do PPK, tj.:

- umowę o zarządzanie PPK należy zawrzeć do 25 października 2019 r.

- umowę o prowadzenie PPK należy zawrzeć do 12 listopada 2019 r.

Wysokość wpłat do PPK

Wpłata podstawowa finansowana przez podmiot zatrudniający wynosi 1,5% wynagrodzenia. Dodatkowo pracodawca może zadeklarować w umowie o zarządzanie PPK dokonywanie wpłaty dodatkowej w wysokości do 2,5% wynagrodzenia. Natomiast wpłata podstawowa finansowana przez uczestnika PPK wynosi 2% wynagrodzenia. Dodatkowo uczestnik może zadeklarować wpłatę dodatkową do PPK, sfinansowaną z jego środków, w kwocie do 2% wynagrodzenia.

Więcej na ten temat przeczytasz -> PPK 2019 - ile zapłaci pracownik, a ile pracodawca

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.